День в истории: гармонист-виртуоз Файзулла Туишев, Елизавета на престоле и открытие Гаити

Чем примечательна дата 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, в России — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. В разные годы и столетия в эту дату после долгой осады монголо-татарские войска взяли Киев, Христофор Колумб открыл остров Гаити, в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна, парламент Финляндии принял решение о выходе из состава России, был подписан англо-ирландский договор, по которому Ирландия получила независимость, открыли ливерморий — химический элемент с атомным номером 116. Родились английский король Генрих VI, французский химик Никола Леблан, русский революционер Николай Огарев, французский художник, импрессионист Фредерик Базиль, заслуженный артист РСФСР Николай Баталов, советский артист эстрады, актер Михаил Евдокимов. Умерли русский архитектор Иван Богомолов, русская балерина польского происхождения Матильда Кшесинская, адмирал флота, Герой Советского Союза Николай Кузнецов, английский экономист Ричард Стоун. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Артист Файзулла Туишев, сотрудничество Австрии и Татарстана



В 1884 году в деревне Тугел Бага Ялховской волости Мелекесского уезда Самарской губернии родился будущий гармонист-виртуоз, народный артист Татарстана Файзулла Туишев. Семья переехала в Мелекесс в поисках работы, где мальчик впервые услышал шарманку. Чуть позже Файзулла стал ходить к каруселям, исполнять куплеты и танцевать. Именно мелекесские ярмарочные артисты увлекли Файзуллу на гастроли по городам Поволжья. Выступал Туишев и в сольных концертах, и в аттракционах с участием цирковых артистов. Его незаурядные музыкальные способности заметил известный музыкант-виртуоз Петр Наумов. Он убедил юношу серьезно заняться музыкой. С 1910 года Файзулла Туишев начал карьеру профессионального гармониста. Он гастролировал во многих крупных городах: Москва, Петроград, Нижний Новгород, Харьков и другие. Также выступал в Китае, Японии, Монголии, Корее, Южной Америке. Туишев коллекционировал различные гармоники. После смерти артиста в 1958 году коллекцию передали в Национальный музей РТ. С 1988 года в Татарстане проводится республиканский смотр-конкурс гармонистов им. Ф. Туишева.

Фото prav.tatarstan.ru

6 декабря 2011 года в Австрии подписали два соглашения с татарстанскими компаниями. Протокол о намерениях между компаниями «Сварко АГ» и «Автоматизированная система управления движением» предусматривал сотрудничество в области проектирования, поставки оборудования и реализации проекта интеллектуальной транспортной системы в Казани. Был подписан протокол о намерениях между компанией «Сварко АГ» и ООО «Васильевский стекольный завод». Компании наладили сотрудничество в области переработки стекла и других областях стекольной промышленности.

В Татарстане в 2011 году из-за неблагоприятных погодных условий 18 640 человек остались без электричества. Из-за сильного ветра без электроэнергии оказались 70 населенных пунктов, было повреждено 12 опор освещения. Отключение коснулось Альметьевского, Чистопольского, Нурлатского, Аксубаевского, Черемшанского, Заинского, Спасского, Мамадышского, Тукаевского, Муслюмовского, Сабинского, Елабужского и Сармановского районов. Ситуация с электроснабжением стала осложняться еще 5 декабря.

Источник wikimedia.org

Осада Киева, запрет на переход крестьян к другим помещикам, Елизавета Петровна на престоле

В декабре 1240 года монголо-татарские войска захватили Киев. Хан Батый мечтал об империи, протянувшейся от Тихого океана до Атлантики. Незадолго до киевской битвы монголы разбили основные силы Владимиро-Суздальской земли, взяли и разграбили четырнадцать городов Северо-Восточной Руси. Затем путь Батыя лежал в южные и западные земли. Однако легкой победы у него не было, все города русичей приходилось брать штурмом. Первым павшим городом был пограничный Переславль, затем Чернигов, а 6 декабря после долгой осады хан захватил и Киев. Батыево нашествие нанесло страшный удар по культурному и государственному развитию Руси.

6 декабря 1590 года царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Этот запрет оказался неожиданным для крестьян, именно тогда возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Если в течение «урочных лет» помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его розыске, он терял на него право и беглый закреплялся за новым владельцем. Норма «урочных лет» прикрепила к земле не только беглых крестьян, но и их детей и жен, ранее не подпадавших под действие «заповедных лет». Любой переход рассматривался как бегство. Беглый подлежал возврату со всей семьей и имуществом.

Источник wikipedia.org

6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна — дочь Петра I и Екатерины I. После неожиданной кончины Петра II в 1730 году, Елизавета оказалась законной наследницей престола, поскольку ее сестра Анна отреклась за себя и своих потомков от прав на российскую корону. Однако несмотря на завещание, Верховный тайный совет, признав Елизавету незаконнорожденной, отказал ей в правах на престол и «пригласил на царство» Анну Иоанновну, в правление которой Елизавета находилась в опале и была очень далека от политической жизни. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году трон наследовал ее двухмесячный внучатый племянник Иван Антонович, но в результате реальная власть перешла к его матери — Анне Леопольдовне. Русское дворянство и аристократия были недовольны режимом последних правительниц, а широкие слои русского общества считали, что все беды происходят от захвата власти «иноземцами». В этих обстоятельствах массовые симпатии русского общества оказались на стороне Елизаветы. В казармах Преображенского полка она обратилась к своим приверженцам: «Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!». Так, с помощью трех сотен верных гвардейцев Елизавета заняла Зимний дворец и провозгласила себя новой императрицей.

Колумб открыл Гаити, «Encyclopedia Britannica», трагедия в канадском порту Галифакс

6 декабря 1492 года, спустя 40 дней после того, как Христофор Колумб возвестил миру о существовании Хуаны (сейчас — Куба), в 100 км к юго-востоку от нее он открыл еще один большой остров — Гаити. Первоначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский. В 1677 году остров перешёл под контроль Франции. Местное население, состоявшее из индейцев, уничтожили. Вместо них французы завезли из Африки негров-рабов, но 1 января 1804 года чернокожие гаитянцы захватили власть и образовали независимое государство во главе с Жан-Жаком Дессалином. Мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, там часто происходили перевороты.

Источник wikipedia.org

6 декабря 1768 года в британском Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica» — «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану». Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года. Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. Несмотря на немалую по тем временам цену — 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом.

В 1917 году в канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан». «Монблан» был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пикриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз — бочки с бензолом — новым горючим для танков и бронеавтомобилей. Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход «Имо». Утром 6 декабря 1917 года «Монблан» и «Имо» почти одновременно начали выходить из портовой гавани. Во избежание столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом. Трение металлических корпусов «Монблана» и «Имо» вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. Мощный взрыв разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с якорей десятки судов. Погибло более 2 тысяч человек, около 9 тысяч получили тяжелые ранения, десятки тысяч человек остались без крова.