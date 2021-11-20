Видеоопрос: «Как вы думаете, в Татарстане хорошие дороги?»
По качеству дорог Татарстан занял 2-е место среди регионов России. Обошла республику с небольшим отрывом Тюменская область, а на 3-м месте оказалась Москва, говорится в исследовании hh.ru. Каждый пятый татарстанец оценивает автомобильные дороги в регионе на пять баллов из пяти. Четыре балла республиканским дорогам поставили 54% жителей РТ, на тройку оценили 23%, на двойку — 2%. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» поинтересовалось у жителей Казани, что они думают о качестве дорог в республике.
— Как вы оцениваете качество дорог в Татарстане? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым