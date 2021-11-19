Семь километров до Габдуллы

Фильм о последнем жителе несуществующей деревни в Актанышском районе

Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» представила в Казани в КДК имени Ленина документальный фильм «Между семью островами» — о последнем жителе несуществующей деревни в Актанышском районе. Сельскую жизнь без знаков плюс или минус наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Здесь родился, здесь жил, некуда уехать мне»

Габдулла Хайбуллин живет в деревне, от которой остался один дом — остальные уехали, когда селу Семиострово (Өшәр) грозило затопление из-за строительства Камской ГЭС.

Строительство Нижнекамской гидроэлектростанции серьезно поменяло Татарстан, Башкортостан, Пермскую область — это вырубленные леса, перезахоронения (людей считают по черепам), разрушение деревень. И 700 тысяч человек, уехавших в другие края.

В 1976-м опустело и Семиострово — деревня на 220 домов и пять улиц. Остался там один Габдулла с матерью, жена и дочь уехали.

Фильм снимали, по сути, два человека. Это режиссер Алмаз Нургалиев и оператор-постановщик Динар Ахметзянов. Оба работали на сериале «Белые цветы». Ахметзянов также был режиссером монтажа фильма «Байгал». Наведываясь в деревню, которая находится в семи километрах бездорожья от ближайшего населенного пункта, они оставались у него на несколько дней и снимали происходящее, Получив более 100 часов отснятого материала, Старик, правда, на месте не сидел — его явно знает вся округа, один из героев говорит: когда объясняешь дорогу, говоришь — в сторону Габдуллы.

Слоган фильма — «Здесь родился, здесь жил, некуда уехать мне». О деревне Алмазу рассказала его мама — Кадрия Идрисова, председатель республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак». Она родом из актанышской деревни Чинниково. Съемочная группа собирала деньги на сайте «Планета» — из 248 тысяч рублей прислали 21301. Зато после показа сюжета по телевизору Хайбуллину удалось купить электрогенератор. На портале, кстати, написано, что авторы откладывали съемки с 2012 года.



Сейчас фильм представлен в каталоге межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» — этот проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ. Надеемся, у фильма будет долгая жизнь, потому что посмотреть его стоит.

По сути, работа у Нургалиева и Ахметзянова была простой и сложной одновременной. Вызвать доверие у героя, взять камеры и наблюдать. Что можно снять об одиноком человеке?

Не особо удачный пример можно было увидеть на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино. В картине «Последние на деревне» Амира Галиаскарова показывали двух героев — пчеловода и, напротив, забросившего фермерство человека. Два жизнерадостных человека, тягучая музыка — но в ходе короткометражки к героям не удавалось привыкнуть. В театре Камала о таких селах говорится в дилогии «Хуш, авылым!», однако это драматический спектакль без тяги к монотонности.

Источник planeta.ru/campaigns/gabdulla

Губернатор Семиострово



«Между семью островами» длится 78 минут, по сути, в нем мало что происходит. Авторы просили обходиться без спойлеров, но это и не остросюжетный фильм. Это обычная жизнь деда, которому было 80, а стало 82. Он общается с соседями, один из которых выдает алкогольный монолог (и с экрана словно прямо таки тащит перегаром), у него живет сын сестры Диларис, есть собака с «водным» именем Байкал, в хозяйстве — всякая живность, о судьбе которой он переживает. В картине не так-то много моментов, когда Габдулла один — он, по сути, этакий самопровозглашенный губернатор краев, который не теряет, вроде, связи с родными, хотя мы их не видим. За летом приходит осенью, за осенью зима, но до ближайшей деревни — все те же семь километров .

Отметим работу звукорежиссера — за счет аудио-нюансов также создается это ощущение вневременности и актуальности, потерянности и нахождения на своем месте, которое удерживает зрителя во внимании.

Авторы позволяют себе несколько информационных текстовых вставок, но на какой-то диалог с Габдуллой-абыем решаются в самом конце. В фильме нет никаких оценок, зритель сам дает их. Герой далек от длинных монологов, он говорит просто, как будто чувствую грань, где начнется фальшь. Иногда, когда остается совсем один, горюет, что не уехал, но потом — отпускает.



Говорят, на фестивальном показе зал много смеялся — вероятно, потому что не привык к тому, что деревню изображают без комедийного или трагического флера.

Источник planeta.ru/campaigns/gabdulla

И потому здесь нет пафоса, нет морали, нет прямолинейности. Есть разнообразная деревня, есть поля и реки (на большом экране особо прекрасны), есть русские и татары, «запикиваемый» мат, тихие хитрые женщины и резко меняющие тему разговора мужчины. Все как в жизни, нравится она или нет. Авторы начинали съемки фильма с того, что располагали героя к себе. А он в течение фильма располагает к себе зрителя. И получается, что документальная картина — не про исчезновение деревень, техногенные катастрофы, красоту природы (хотя все это в кадре есть), а про то, что каждый человек заслуживает внимания. Говорят, у каждого будет 15 минут славы. У Габдуллы Хайбуллина — 78. Не удивлюсь, если после такого фильма в Семиострово потянутся паломники.

Когда несколько лет назад Волга высохла, я отправился смотреть деревню Епанчино в Лаишевском районе, в которой жили мои предки до того, как появилась Куйбышевская ГЭС. Вода ушла достаточно далеко, старинная карта, встроенная в современный навигатор, показывала, что в 100 километрах начинается затонувшее село. Но там уже была вода. Наверное, когда-нибудь и Семиострово уйдет в небытие. Но кто-то ведь успел до него дойти.

1 / 21 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов