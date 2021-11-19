Бизнес-аккаунт дня: челнинское агентство недвижимости

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 199-я

В Татарстане сегодня насчитывается порядка 600 агентств недвижимости. Одно из них — «Авангард-Риелт» предлагает услуги жителям Набережных Челнов с 2014 года. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

В помощь при сделках с недвижимостью

Около 10 лет назад челнинский предприниматель Сергей Трубицин решил сменить профиль бизнеса и создал агентство недвижимости «Авангард-Риелт». Его сотрудники помогают своим клиентам продать, купить или арендовать любой вид помещений — всего в перечне более 30 видов услуг.

Кроме того, агентство оказывает услуги по экспертной оценке стоимости недвижимости, помогают оформить ипотеку на выгодных для клиента условиях, а также сопровождают все виды сделок вплоть до вступления собственника в права владения домом или квартирой.

Сегодня аналитический разбор аккаунта реэлторского агентства из Челнов провела директор казанского digital-агентства Yield’s Trail Евгения Большагина. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Профиль агентства недвижимости должен закрыть все опасения потенциального клиента

Самый большой страх клиентов, когда они обращаются в агентство недвижимости — быть обманутыми и потерять свои сбережения. Особенно опасаются те, для кого сделка с недвижимостью произойдет впервые. А услуги агентства не всегда понятны, нет уверенности в том, что они действительно нужны продавцу или покупателю. Поэтому, в первую очередь в профиле любого риэлтерского агентства необходимо закрыть все опасения и сомнения потенциального клиента. Сделать это можно при помощи правильного оформления и контента аккаунта.

В качестве ника профиля выбрано название агентства — это правильно. Можно добавить геолокацию, учитывая, что услуги оказывают в Набережных Челнах. Имя также выбрано удачно — по такому запросу вас будут искать клиенты. Категорию профиля лучше заменить на «Агентство недвижимости» или «Недвижимость».

В описании профиля советую разместить информацию, которая необходима пользователю. То, что агентство недвижимости продаст недвижимость клиента понятно по умолчанию. Не стоит тратить на это драгоценные 150 символов, предоставленные Instagram для описания профиля.

Фразу «Проведем сделку безопасно» я бы заменила на «Гарантируем безопасность сделки». А вот «Одобрим ипотеку за 1 день» — отличный оффер. «Найдем нужную квартиру за 48 часов» — спорное обещание, лучше не обещать, то, что не можете гарантировать на 99%. Перечислите услуги, которые оказывает агентство: продажа, покупка, аренда, ипотека, юридические услуги. При этом продумайте, какую выгоду вы можете показать, какие подтверждающие цифры дать. Добавьте, какой процент обратившихся за услугой, например за ипотекой, получили одобрение. Укажите, что подбор новостроек — без комиссии.

Номер телефона для связи не нужно указывать в профиле — для него есть специальные разделы с контактами. Я не рекомендую размещать в профиле сайт агентства, чтобы не уводить клиента и не потерять его. Нужно как можно скорее предложить ему получить консультацию. Используйте сервис Taplink для перечисления всех способов для связи и сделайте на него ссылку. Перед ссылкой разместите призыв к действию — получите или закажите бесплатную консультацию.

В качестве аватара использован логотип — правильный выбор. Но текст на аватаре нечитабельный, поэтому лучше его совсем убрать.

Обложки актуального оформлены в едином с аватаром фирменном цвете. Но обложка про ипотеку выбивается, ее стоит заменить.

В актуальное рекомендую добавить информацию об агентстве и команде, если есть партнеры банки и застройщики, то информацию о них. Отдельные папки по услугам будут полезны пользователям. Можно рассказать, как строится процесс сотрудничества с агентством.

Оформление ленты влияет на стоимость услуг агентства

Если пользователю все понравилось в шапке профиля, и он дошел до ленты, то здесь уже важно не упустить его, дать ту информацию, которая не оставит сомнений, что к вам стоит обратиться за услугой или, как минимум, получить консультацию. Эту задачу решит контент в ленте.

Подготавливая контент, учтите, что аудитория сети, заходящая к вам в профиль, находится на разных этапах принятия решения. Кто-то из пользователей думает, нужны ли ему услуга риэлторов, или он справиться сам. Другая аудитория уже приняла решение о необходимости услуги агентства и сейчас выбирает, какому агентству довериться.

Очень хорошо, что в профиле есть информация об успешно проведенных сделках с фото довольных покупателей. Полезную информацию я рекомендую давать от лица агентов. Так у пользователей появится больше доверия к агентству. Лучше всего это сделать в формате Reels. Видеоформат лучше просматривается, увеличивает охват и вовлеченность.

В аккаунте много постов «Продам». Как вариант, можно сделать отдельную папку в актуальном или размещать объявления о продажах в сторис.

Однотипные обложки в ленте отталкивают пользователей. Сейчас лента больше похожа на доску объявлений. Рекомендую поработать над оформлением ленты, так как оформление влияет в том числе и на стоимость услуг агентства.

Экспертный аккаунт главы агентства привлечет новых подписчиков

Агентству стоит обратить внимание на качество подписчиков. Вовлеченность аудитории всего 1% — это очень низкий показатель. Велика вероятность, что ваши подписчики не являются вашей целевой аудиторией. Среди подписчиков 18% масфоловеров и 37% коммерческих аккаунтов. В итоге такое качество подписчиков отрицательно сказывается на охвате аккуанта.

Удалите подписки аккаунта, оставьте минимальное количество. У бизнес-аккаунтов подписок должен быть минимум.

В постах агентства есть хэштеги — это очень хорошо. В этом направлении стоит поискать новые варианты, хорошо могут сработать средние и низкочастотные.

Я рекомендую директору агентства завести свой экспертный аккаунт и разместить ссылку на него в аккаунте агентства. Это сработает и на привлечение новых подписчиков, и на увеличение доверия агентству.