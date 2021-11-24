День в истории: Татарский оперный театр, восстание моряков в Севастополе и остров Тасмания

Чем примечательна дата 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в России — День моржа. В разные годы и столетия в этот день был открыт остров Тасмания, в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в Севастополе началось восстание моряков во главе с лейтенантом Шмидтом, заработал Московский государственный театр оперы, завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск, в Эфиопии нашли австралопитека Люси, российский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров. Родились в этот день: нидерландский философ Бенедикт Спиноза, российский полководец Александр Суворов, итальянский писатель, автор сказки «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, французский живописец Анри де Тулуз-Лотрек, американский оратор и писатель Дейл Карнеги, советский композитор Альфред Шнитке, российская актриса Наталья Крачковская. Умерли: британский изобретатель, создатель пулемета «Максим» — Хайрем Максим, английский политик и нобелевский лауреат Роберт Сесил, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии «Ка» Николай Камов, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, вокалист группы Queen Фредди Меркьюри. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Татарский оперный театр, кончина Михаила Девятаева

24 ноября 1938 года советская газета «Правда» сообщила, что в октябре того же года татарская оперная студия закончила занятия в Московской консерватории. Создана она была за 4 года до этого специально, чтобы подготовить кадры для нового оперного театра в столице ТАССР. Среди студентов студии — Сара Садыкова, Салих Сайдашев. В связи с окончанием занятий Совнарком ТАССР постановил организовать в Казани Татарский оперный театр. Была укомплектована труппа — солисты, хор и балет.

24 ноября 1977 года начался четвертый съезд композиторов ТАССР, на котором подводили итоги деятельности организации с 1972 по 1977 годы. Он продлился 4 дня, до 28 ноября. На этом съезде председателем правления на новый срок был избран композитор Мирсаид Яруллин, сменивший Назиба Жиганова, возглавлявшего эту организацию с 1939 года.

24 ноября 1984 года в Казани состоялась премьера оратории «Мулланур Вахитов» композитора Екатерины Кожевниковой на слова поэта Рената Хариса. Оратория — это крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. Отличается от оперы отсутствием сценического действия. В нее входят хоры, речитативы, ансамбли и отдельные оркестровые эпизоды. Большое распространение этот жанр получил в эпоху СССР.

24 ноября 2002 года в Казани на 86-м году жизни скончался легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В годы Великой Отечественной войны он совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. Девятаев доставил командованию страны стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производили и испытывали немецкое ракетное оружие, точные координаты стартовых установок «Фау-2» вдоль берега моря. Эти данные оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки советских войск на Узедом. Слава к летчику пришла не сразу, лишь через 12 лет после войны по инициативе Сергея Королева Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза. В минувшем году на экраны страны вышел фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев», где он рассказал о непростой судьбе героя. Михаил Петрович похоронен на Арском кладбище, на территории мемориального комплекса воинов Великой Отечественной войны.

Фото: rusplt.ru

24 ноября 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским государственным и Казанским федеральным университетами. Свои подписи поставили ректоры вузов Виктор Садовничий и Ильшат Гафуров. В церемонии подписания приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заммэра Москвы по вопросам работы со СМИ, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму Александр Горбенко, министр образования и науки РТ Альберт Гильмутдинов, министр промышленности и торговли республики Равиль Зарипов и другие. Соглашение подписали в рамках состоявшегося тогда в мэрии Москвы круглого стола на тему: «Развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Республикой Татарстан и Москвой».

24 ноября 2016 года мэром Иннополиса назначили замглавы исполкома города Руслана Шагалеева. Решение приняли на сходе граждан. За Шагалеева проголосовали больше половины жителей. На тот момент в «умном городе» проживало более 2 500 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Открытие Московского театра оперетты и начало Севастопольского восстания моряков

24 ноября 1861 года в Российской империи был учрежден Совет министров. Это был совещательный орган по общегосударственным делам. В его состав входили министры, управляющие ведомств, председатели Государственного совета и Комитета министров. Возглавлял совет император. Однако заседания ним проходили редко, и в 1882 году прекратились совсем. Его деятельность была возобновлена 1 ноября 1905 года. В этот день Николай II подписал указ «О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений». В 1917 году функции Совета министров перешли к Временному правительству.

24 ноября 1905 года началось Севастопольское восстание моряков во главе с лейтенантом Петром Шмидтом. В этот день в городе начался организованный большевиками мятеж, к которому присоединились матросы, рабочие порта и солдаты крепостной артиллерии. Тогда же был создан Совет матросских и солдатских депутатов, поднявший восстание на всем Черноморском флоте. Восставшие требовали от царского правительства учреждения демократической республики, установления свободы слова, митингов и собраний, введение 8-часового рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воинской службы. Однако восстание было жестоко подавлено.

Фото: rrepetitor.ru

24 ноября 1927 года был официально открыт Московский государственный академический театр оперетты. Для него создавали свои произведения Исаак Дунаевский и Дмитрий Шостакович. Одним из основателей театра был известный артист Григорий Ярон. В 1988 году театру присвоили звание академический. Среди его постановок такие известные мюзиклы, как «Метро» (1999), «Нотр-Дам де Пари» (2002), «Ромео и Джульетта» (2004), «Монте-Кристо» (2008) и другие.

24 ноября 1986 года во время визита в Ташкент генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев призвал вести решительную борьбу с проявлениями религиозности. Однако достаточно быстро произошел пересмотр религиозной политики СССР. В 1988 году Совет по делам религии при Совете министров СССР отменил норму о том, что молитвенные здания являются собственностью государства. В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях». В том же году вышел закон «О свободе вероисповеданий», разрешавший факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях и запретивший создавать органы госконтроля за реализацией права граждан на свободу вероисповедания.

Открытие острова Тасмания и начало продаж главного труда Чарльза Дарвина

24 ноября 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман открыл крупный остров у берегов Австралии, названный потом его именем — Тасмания. Изначально остров назывался Земля Ван-Димена в честь Антони ван Димена, бывшего тогда генерал-губернатором голландских колоний в Ост-Индии и отправившего Тасмана в экспедицию по исследованию южных морей. Но в 1856 году остров был переименован в Тасманию в честь первооткрывателя.

Фото: netherlandslife.ru

24 ноября 1762 года было сделано первое описание сэндвича. Тогда британский историк Эдуард Гиббон в дневнике записал: «Зашел пообедать, двадцать или тридцать первых людей королевства сидят за столами и у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые «сэндвичи». По легенде, сэндвич придумал Джон Монтгю, граф Сэндвичский, любивший азартные игры. Чтобы не прерываться на прием пищи и при этом не пачкать руки, он попросил принести ему кусок жареного мяса с сыром между двумя ломтиками хлеба.

24 ноября 1859 года в Лондоне в продаже появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Первое издание книги разошлось за один день. Книга представила научную теорию, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Автор представил множество доказательств того, что разнообразие жизни возникло от общего предка. Книга вызвала огромный интерес и огромное количество дискуссий за и против теории Дарвина.

Фото: museum.ru

24 ноября 1974 года в долине реки Аваш в Эфиопии французско-американская археологическая экспедиция обнаружила скелет представительницы австралопитека афарского, жившей более 3 миллионов лет назад. Чуть позднее находку назвали Люси. Она — первый известный науке представитель своего вида. Ее рост был 105 сантиметров, вес — 27 килограммов. У нее был маленький мозг (порядка 400 куб. см), таз с костями нижних конечностей похож по функциональности на человеческий, что говорит о том, что представители данного вида были прямоходящими.