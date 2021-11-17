Бизнес-аккаунт дня: сеть саун в Набережных Челнах

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 197-я

Сеть саун «Сакура» появилась в Набережных Челнах несколько лет назад. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Получить заряд бодрости и хорошего настроения

Сеть банных комплексов «Сакура» в Набережных Челнах — это четыре филиала в каждом из густонаселенных районов автограда. Во всех из них различные виды бань: русская, финская сауна, турецкий хамам, есть бассейны и комнаты отдыха. Здесь можно не только принять оздоровительные процедуры, но и отдохнуть с друзьями, приготовить шашлык, спеть караоке. Также в комплекс входит и семейная сауна, где есть детская игровая зона.

Сегодня аналитический разбор аккаунта банного комплекса провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

Описание профиля — это маленькая презентация, которая должна зацепить

Большинство из тех, кто любит погреться зимой в банях или саунах, изучают информацию именно в «Инстаграм». Поэтому для этого вида бизнеса важно использовать все инструменты социальных сетей.

Аватар. На его месте должны быть логотип или фото продукции. В аккаунте @sakura_chelny размещен логотип с названием, что затрудняет восприятие. Лучше оставить только логотип.

Совет: На аватаре компании лучше разместить логотип без названия.

Логин (имя пользователя). Для создания логина используют название компании или ключевые слова. Подходящие логины часто бывают заняты. В этом случае можно использовать такой логин, как у сети саун @sakura_chelny.

Совет: В логине используйте название компании или ключевые слова деятельности. Создавайте его кратким и информативным, по возможности избегайте точек и подчеркиваний.

Имя профиля. Оно ранжируется в поиске, и поэтому важно указать в имени слова, по которым компанию легко найти в Instagram. У рассматриваемого аккаунта здесь все в порядке: они указали в имени ключевое слово «сауна» и название сети «сакура». А также отметили город, потому что для них важна география.

Совет: Если название уже есть в логине и описании, то необязательно писать название компании в имени аккаунта. Лучше указать ключевые слова, по которым подписчики смогут легко найти вас.

Описание профиля (раздел «О себе»). Описание в Instagram — это маленькая презентация, которая должна зацепить. В аккаунте @sakura_chelny указаны два важных оффера: крупнейшая сеть и круглосуточный режим работы, остальное — «вода». Цены в пересчете на 1 человека выше, чем у конкурентов, поэтому в описании аккаунта нужно добавить дополнительные конкурентные преимущества.

Вместо сайта лучше разместить ссылку на таплинк, через который пользователь сразу может забронировать ближайшую сауну по звонку. На текущий момент на сайте https://sauna-chelny.com/ все телефоны не кликабельны, соответственно, позвонить, если зайти на сайт со смартфона, крайне проблематично.

Совет: Тестируйте разные описания, размещайте акции и ваши уникальные предложения. Помните о том, что важно запомниться пользователю с первого раза.

Highlights (раздел «Актуальное»). SMM-специалист, ведущий аккаунт банного комплекса, удачно и исчерпывающе разместил информацию о сети саун «Сакура» в Highlights.

Совет: заранее продумайте, что будете размещать в актуальном. Это архивы Stories, и их можно сохранять только в хронологическом порядке.

Бизнес-аккаунт. Сеть саун «Сакура» имеет бизнес-аккаунт в Instagram, что дает больше возможностей, чтобы анализировать статистику и другие дополнительные возможности.

Фото в едином стиле сделают аккаунт более дорогим

Контент. Посты выкладываются преимущественно через день, что очень хорошо. Периодически практикуется выкладка каждый день, и заметно, что это влияет на охваты постов: количество лайков сокращается. Поэтому советую придерживаться регулярной выкладки через день.

В профиле активно используется формат reels, а видео набирают сравнительно неплохое количество просмотров. Ролики создаются по всем правилам, не хватает только полезности. В целом аккаунт насыщен продающими постами, было бы неплохо сделать посты нативно продающими, добавив полезной информации. В визуалах используются собственные фото и видео, организуются фотосессии, что позволяет передать чистоту и уют саун.

Тексты разделены на абзацы, их удобно читать, они соответствуют общему характеру бренда. Есть фирменные хештеги, а также хештеги по схожей тематике.

Недостатки контента:

однообразные сторис;

отсутствие коммуникации в постах;

неактуальные плашки на постах;

несоответствие визуального ряда с названием сауны;

скорость ответа в директ — 3 часа.

Приведу в пример профили из той же сферы, оформление которых можно взять как образец.

Cильные стороны конкурентов:



Привлечение медийных личностей.

Интересные акции и выгодные предложения (например, ночь для влюбленных, бесплатный трансфер).

Дополнительные услуги (парение, массаж).

А теперь о рекомендациях для @sakura_chelny. В целом аккаунт не имеет серьезных проблем и рекомендаций будет не так много:

Измените визуальную концепцию: обработка фото в едином стиле сделает аккаунт более дорогим. Добавьте цепляющие заголовки на визуал постов: это повысит вовлеченность. Создайте разнообразные сторис по темам (полезное, вопрос/ответ, лайфхаки, эстетичные видео). Поддерживайте коммуникацию с подписчиками в постах: проведение розыгрышей будет способствовать повышению ER. Можете использовать нежно-розовый цвет и веточку сакуры, чтобы оправдать название сети.

Примеры визуального оформления постов других саун и бань — для вдохновения