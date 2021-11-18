В ожидании реконструкции или сноса? Аварийный уфимский цирк закрыт уже 4 года

Ремонт постоянно откладывается, горожане переживают, что здание могут демонтировать

Фото: Эмиль Зиянгиров

Уфимский цирк, бывший когда-то одним из главных центров развлечений города, с 2017 года закрыт из-за аварийного состояния здания. С тех пор власти уже несколько раз обещали начать реконструкцию, однако сроки каждый раз смещались. Совсем недавно заговорили даже о возможном сносе сооружения и постройке на его месте жилых многоэтажек. Чего ждать цирку башкортостанской столицы — сноса или реконструкции — выяснял собственный корреспондент «Реального времени» в Уфе.

Сроки реконструкции переносятся

Аварийное состояние кровли, неполадки в электрике и частично разрушенные колонны под куполом стали главными причинами для вынесения решения Октябрьским судом Уфы о закрытии цирка в 2017 году. По подсчетам специалистов, на реконструкцию здания требуется порядка 1,5 миллиарда рублей. По последним официальным данным, восстановить и открыть цирк планируют к юбилею Уфы в 2024 году.

— Мы завершаем все связанное с проектированием и экспертизой, более того, в принципе, есть договоренность на федеральное финансирование на 2024—2025 год. Наша задача — запустить цирк к 2024 году, юбилею Уфы, — сообщал недавно глава Башкортостана Радий Хабиров.

Обещания отремонтировать цирк звучали и раньше. Сразу после закрытия, руководство «Росгосцирка» заявило, что объект реконструируют уже в 2018 году. В августе 2018 года бывший руководитель региона Рустэм Хамитов пообещал, что работы начнутся уже в 2020-м.

«Наша задача — запустить цирк к 2024 году, юбилею Уфы», — сообщал недавно глава Башкортостана Радий Хабиров. Фото: glavarb.ru

«Без цирка уже пятый год — это цирк!»

На сегодняшний момент к реконструкции Уфимского государственного цирка еще не приступили. Факты отсутствия работ и начавшейся неподалеку стройки всерьез взволновали горожан. Уфимцы переживают, что здание цирка могут снести, как случилось с находящимся неподалеку «А-Кафе». Ресторан снесли и готовят территорию под высотную жилую застройку, о чем уже сообщало «Реальное время».

— Кафе снесли, а дальше что, ради многоэтажек снесут и наш единственный цирк? Вот ни разу не удивлюсь, если так и будет! — предполагает Эльза Хайбуллина.

— Почему за цирк до сих пор не взялись? То на год перенесли реконструкцию, то еще на пару лет. А потом скажут — здание обветшало и ремонтировать бесполезно. И снесут! — беспокоится Луиза Исхакова.

Сам факт того, что столица Башкортостана обходится без цирка уже пятый год некоторые уфимцы считают неправильным.

На сегодняшний момент к реконструкции Уфимского государственного цирка еще не приступили

— Давно уже пора отремонтировать цирк. Это позор — столица без цирка уже сколько лет! — негодует Павел Попов.

— Без цирка уже пятый год — это цирк самый настоящий, клоунада! В миллионном городе с детьми пойти некуда. Года три назад у меня младший ребенок хотел побывать в цирке. Но, наверное, когда его отремонтируют, он уже вырастет, — рассказывает Альбина Ямалетдинова.

«С чего взяли, что будут сносить — непонятно»

По словам директора цирка Гузель Туктаровой, опасения уфимцев беспочвенны, учреждение есть в перечне объектов, которые подлежат реконструкции к 450-летию Уфы.

— На сегодняшний день, по поручению главы Республики Башкортостан, выделены деньги из внебюджетных источников для разработки проекта реконструкции и реставрации здания и получено положительное заключение Главгосэкпертизы. Финансирование на ремонтные работы планируется из федерального бюджета в следующем году и будет софинансирование из республиканского бюджета. Здание Уфимского цирка включено в число социальных объектов, которые планируют отремонтировать к 450-летнему юбилею города. Мы надеемся, что Уфимский цирк вновь примет своих любимых зрителей и детей к юбилею города Уфы в 2024 году, — рассказала подробности «Реальному времени» Гузель Туктарова.

Рима Шакирова долгое время работала в должности главного администратора уфимского цирка. По ее словам, снести здание и застроить территорию многоэтажками просто так нельзя:

— Смотрю за прессой, слежу за новостями, что «А-Кафе» снесли, что люди пишут, мол и цирк на очереди. Это нонсенс. Я знаю, что землеотвод на цирке. Земля под цирком Москве принадлежит. Само здание — федеральное, земля под цирком — тоже федеральная. С чего взяли, что будут сносить и строить вместо цирка жилой комплекс — непонятно.

По мнению Шакировой, если бы здание цирка принадлежало республике, его отреставрировали бы раньше:

— Это не то что безобразие, даже не знаю, как и с чем это сравнить. Цирк — федеральное предприятие. Если бы он принадлежал Республике Башкортостан — его бы давно сделали. Поддержала бы республика! К юбилею города запланировали отремонтировать, но не знаю, насколько это реально будет.

Проектная вместимость — 2 047 зрителей

Здание уфимского государственного цирка было построено в 1968 году по типовому проекту московского института «Гипротеатр». Проектная вместимость — 2 047 зрителей. Отличительной особенностью конструкции был козырек, который строители прозвали «немецкой фуражкой» из-за схожести по форме.

Со временем здание обветшало и требовало ремонта. Его начали в 1993 году, в день юбилея города Уфы 12 июня 1994 года. Незадолго до запланированного открытия у сооружения обрушился злополучный козырек. Никто не пострадал, но открытие было отложено на время проведения расследования и восстановления козырька, в результате которого пришли к выводу, что проблема была в кровле, которая пропускала воду, размывшую козырек. Остается надеяться, что история не повторится и на этот раз реконструкцию проведут качественно.