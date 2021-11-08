Будут ли сносить уфимские замки?

В столице Башкирии разгорелись споры вокруг демонтажа городских зданий, построенных в стиле крепостей

Фото: Эмиль Зиянгиров

Уфа не может похвастаться настоящей средневековой архитектурой, однако некоторые стилизованные под старинные сооружения постройки в городе все же есть. Когда-то в них располагались рестораны, а сегодня один из таких объектов сносят, угроза демонтажа нависла и над другим. Об упадке уфимских «замков» — в материале «Реального времени».

Высотка вместо замка

Хорошо известный уфимцам замок «А-Кафе» на проспекте Октября в середине двухтысячных был центром светской жизни города. В ресторане проходили самые громкие вечеринки города, выступали известные артисты и до запрета существовало казино. В конце нулевых — начале десятых «А-Кафе» считалось излюбленным местом отдыха хоккеистов чемпионского «Салавата Юлаева».

Владельцами заведения были предприниматель Владимир Глухов и его супруга Дамира. В 2014 году Глухова арестовали по подозрению в сбыте наркотиков и хранении оружия. В его доме обнаружили автоматы, взрывчатку, пистолеты и даже гранатомет. Обвинения Глухов отрицал, однако до их предъявления и не дошло — бизнесмен скончался от туберкулеза.

Неудачи стали преследовать «А-Кафе» еще до смерти Глухова, в 2013 году в здании произошел пожар, кадры которого разлетелись по социальным сетям уфимцев. Оправиться заведению не удалось и со временем оно закрылось, а в 2018 году Дамира Глухова продала здание вместе с прилегающей территорией. Пустующий замок мрачно стоял вдоль самой оживленной уфимской улицы, а горожане гадали, во что он превратится через несколько лет.

Сейчас строение постепенно разбирают, что печалит некоторых уфимцев. Фото: Эмиль Зиянгиров

Однако новый владелец решил, что замок ему не нужен, и гораздо лучше — построить на этом месте многоэтажные дома. Сейчас строение постепенно разбирают, что печалит некоторых уфимцев.

— Лишь бы все сломать. Ведь красиво было, и можно было бы там что-нибудь проводить, например, выставки, — предлагает Марина Петрова.

— «А-Кафе» было частью эпохи. Прекрасно было проводить там время! Жаль, конечно, что в современном мире ему не нашли применение, но строить жилой дом на этом месте, конечно, странно! Жаль, что у руководства республики не нашлось времени и внимания для строительства какого-нибудь спортивного или культурного сооружения в этом месте, — посетовал Ильдар Фаткуллин.

Вместе с тем немало уфимцев поддерживает снос, считая здание кафе безвкусицей:

— Наконец-то сносят это убожество, в Уфе вообще нет никаких архитектурных шедевров, впрочем, как и архитекторов нормальных, — уверен Марат Хамидуллин.

Однако, вне зависимости от художественных вкусов и архитектурных взглядов на бывшее здание кафе, ратующих за строительство в этом месте многоэтажных жилых домов не слышно. Зато в защиту деревьев, которые неизбежно срубят в случае возведения высоток, уже активно выступили многие горожане.

О застройщике известно немногое — это некая Татьяна Уварова, а планируемое здание, по информации от администрации города, будет иметь 27 этажей.

Уфимец Алексей Лапонов сокрушается:

— Лишь бы все застроить ульями. Уникальное здание было. Таких построек в Уфе больше нет. То же самое с «Олимпик-парком», где тоже замок сносить будут.

В сентябре по уфимским сообществам в социальных сетях заговорили о демонтаже сооружения из-за долгов. Фото: tomesto.ru

Дворец на мели

Совсем недавно появилась информация о предстоящем сносе и другого уфимского замка, находящегося в горнолыжном комплексе «Олимпик-парк». История здесь в чем-то схожа с «А-Кафе». В необычном здании тоже располагаются заведения общепита, и лучшие их времена также остались в прошлом. В сентябре по уфимским сообществам в социальных сетях заговорили о демонтаже сооружения из-за долгов. Однако, как оказалось, сносить собираются соседнее здание.

В 2012 году, когда Уфа принимала Международные детские игры, эта территория была одной из центральных и самых живописных площадок мероприятия. К играм здесь даже построили отель для участников. Вот только очень торопились и не успели оформить все документы. По словам юриста Петра Низаметдинова, который представляет интересы владельца отеля и парка Ильдара Хуснутдинова, спешка произошла из-за городских властей, которые очень хотели успеть к старту детских игр. Бизнесмену пришлось даже брать кредит 150 млн рублей. Впоследствии из-за отсутствия необходимых документов постройку сочли незаконной.

По словам юриста Петра Низаметдинова, в 2016 году мэрия подала иск в суд о признании здания самостроем, указав, что оно частично занимает муниципальную землю. Тогда суд встал на сторону городской администрации. История забылась на несколько лет, но в 2019 году прокуратура направила представление в администрацию о незаконном расположении гостиницы, и в городе вновь заговорили о возможном сносе здания.

В 2017 году Федеральная налоговая служба требовала признать и сам парк банкротом, однако спустя год по вновь открывшимся обстоятельствам дело было прекращено.

В сентябре земля под отелем была выставлена на торги, однако их победитель так и не был объявлен. Фото: Павел Крайнов

В 2019 году налоговики во второй раз обратились в Арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Олимпик-Парк». В компании ввели процедуру наблюдения. Кредиторы приняли решение пойти в суд за признанием фирмы несостоятельной. Однако владелец горнолыжного центра пообещал погасить долг компании в размере 2,4 млн рублей, и в апреле 2021 года дело вновь было закрыто. В августе 2021 года в Арбитражный суд Башкирии был подан иск от межрайонной инспекции №4 о банкротстве ООО «Олимпик-Парк» — уже третий по счету. Сумма претензий не озвучивалась. В сентябре земля под отелем была выставлена на торги, однако их победитель так и не был объявлен.

— Торги не состоялись, так как долги «Олимпик-Парка» были закрыты. На сайте мэрии указано, что они приостановлены. Мы пытаемся спасти здание от сноса. Рассматриваем вариант, при котором оно будет передано городу в безвозмездное пользование, — рассказал «Реальному времени» Петр Низаметдинов.

На запрос «Реального времени» относительно возможного разрешения спора с отелем в администрации Уфы сообщили, что на сегодняшний день имеется решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о признании нежилого строения, находящегося по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, 160/3, кадастровый номер 02:55:010714:72, самовольной постройкой, обязании снести самовольно возведенное строение в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.