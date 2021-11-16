Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин женской одежды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 195-я

Магазин одежды для женщин Maxmoda открылся в одном из ТЦ Казани в прошлом году. В его ассортименте пальто, шубы из экомеха и другие виды одежды. Бизнес-аккаунт магазина в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От платьев до зимней одежды

Магазин модной одежды для жительниц Казани Maxmoda открылся в прошлом году. Сначала в его ассортименте появились платья, костюмы и пальто, пошитые российскими и турецкими производителями одежды. Но осенью прошлого года в линейке появились пальто собственного пошива из ткани итальянского производства.

Если в летней коллекции преобладают платья из легких натуральных тканей, то в холодное время — шубы из экомеха с содержанием овчины. Приобрести любое изделие могут и жительницы других регионов России.

Сегодня аккаунт магазина анализируют эксперты ульяновского SMM-агентства Social Lift. На рынке digital-агентств оно работает 8 лет, а в списке его проектов — бренды с мировым именем, крупные российские предприятия и финансовые компании.

Информация в шапке профиля должна быть краткой и цепляющей

Название аккаунта — это визитная карточка пользователя, на которую потенциальные подписчики первым делом обращают внимание. Плюсом является, что название короткое, несложное и сразу понятно, в каком городе вы находитесь.

Имя аккаунта соответствует деятельности, но воспринимается только как продажа товара, хотя у вас собственное производство. Рекомендуем добавить название вашего города, чтобы аккаунт легко находился в поисковике. Сейчас страница не индексируется по запросу “шубы казань”, “пальто казань”, “платье казань”, “одежда казань”.

Аватар — важный элемент страницы и первое, что видит человек, когда принимает решение зайти ли на аккаунт. Плюс в том, что аватар (или логотип) выполнен в трендовом минималистичном стиле. Надпись “max moda collection” имеет маленький размер и считывается как элемент декора, поэтому если это не противоречит брендингу, рекомендуем ее убрать и увеличить название “Max Moda” в две строчки. Ваш аватар и аватары некоторых конкурентов:

БИО. Это первое, что видят посетители страницы. Отлично, что в описании указана уникальность и отличие вашего товара от других. Разделение пунктов смайлами тоже плюс. Рекомендуем добавить, какие у вас есть конкурентные преимущества, например, возможность рассрочки/возврата или наличие доставки. Информация в шапке профиля должна быть краткой и цепляющей. В вашем случае можно убрать слово “линейка” из первого пункта. В третьем пункте добавить двоеточие и пробел в указании времени и дней недели: ПН — ПТ 14:00 — 20:00, СБ — ВС 12:00 — 17:00, и перенести на следующий абзац “СБ — ВС 12:00 — 17:00”. В конце добавить пункт с призывом к действию относительно ссылки на Whatsapp.

Примеры у конкурентов:

Ссылка в описании. Добавлена ссылка на Whatsapp. В описании профиля следует добавить мотивирующий к переходу текст.

Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. У вас много подписок и следует постепенно их почистить. Оставляйте только те страницы, за которыми вы реально следите, или аккаунты клиентов, готовых дать рекомендации. Не нужно за один раз сразу отписываться от всех, потому что платформа может заподозрить вас в автоматизированных действиях (читайте: запрещённых) и заблокировать. Поэтому делаем это плавно и осторожно.

Также нужно не забывать регулярно проводить и проверку подписчиков. Аккаунты, которые не проявляют интерес к странице, негативно влияют на статистику профиля. Такие аккаунты следует удалять из подписчиков.

Highlights как своеобразный навигатор по компании и товарам

Архивы сторис (highlights). В этом разделе вы сохраняете для посетителей интересные истории и важную информацию. При этом важно не забывать о деталях: привлекательном оформлении, актуальности, пользы для посетителей. Если используете highlights как каталог — обязательно следите за тем, чтобы там были только актуальные товары и образцы, ведь за 50 недель многое может измениться. Также можно использовать этот раздел как своеобразный навигатор по компании и товарам.

Сейчас архивы созданы, и в них присутствует актуальная информация. Главное — продолжать добавлять и обновлять ее. Некоторые обложки архивов оформлены, какие-то нет, стоит привести их к единому виду и убрать дублирующие название надписи на обложках. Количество архивов следует сократить, некоторые можно объединить и оставить не более 5-7. Сторис с отзывами следует красиво и аккуратно оформлять. Это можно сделать с помощью приложений с готовыми шаблонами (Mojo, Storylux, Unfold, StoryChic) или оформить прямо в сторис перед публикацией. Хорошие примеры архивов сторис конкурентов:

Stories. Хорошо, если будут добавлены сторис с игровыми элементами (опросы, вопросы), что позволит повысить просматриваемость как самих сторис, так и профиля. Рекомендуемое количество сторис в день — 5-6. Это может быть фото, видеообзор, отзывы, советы, вовлекающие сторис. Еще недавно у появилась возможность добавлять ссылки в сторис, даже не имея 10к подписчиков). Это позволит вести людей сразу из сторис в нужное направление, не заставляя делать их лишние действия.

Раздел “Путеводители или гайды” — это подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Сохраняем публикации в гайды (путеводители) для систематизации контента и выделения важных для аудитории рубрик, не забывая вовремя обновлять этот раздел.

Раздел “Отметки”. Этот раздел доступен для просмотра всем пользователям, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, отметки, которые не имеют отношения к вашему аккаунту, а также содействовать увеличению количества отметок и рекомендаций от реальных покупателей. Обратите внимание, что надо не только отслеживать полученные отметки, но и вовремя на них реагировать, отвечать на вопросы, делать репосты, тем самым стимулируя других покупателей отмечать ваш аккаунт. Обязательно следите и удаляйте отметки, которые не имеют никакого отношения к вашему аккаунту. Пример, как не стоит оставлять.

Контент. Мы проанализировали аккаунт за сентябрь 2020 — ноябрь 2021. Визуал до сентября 2021 был красивым и гармоничным, его хочется рассматривать. Последние два месяца присутствуют только фото в зеркало из магазина, ощущение снижения планки, подобный визуал не будет притягивать людей подписываться на аккаунт и вызовет меньше желания открыть пост. Отлично, что контент публикуется регулярно, но есть посты, выложенные в один день, в таком случае желательно распределить их и опубликовывать в дни, когда посты не запланированы.

Сейчас:

Было:

Приведем статистику по постам и реакциям с августа по ноябрь 2021 года:

Реакции:

Большинство лайков собрали посты:

Наблюдается нестандартная ситуация в количестве лайков по сравнению с другими постами. В любом случае мы не рекомендуем использовать такие методы как массфолловинг и масслайкинг, потому что алгоритмы соцсетей умеют отслеживать резкое повышение активности, и возможна блокировка аккаунта, также это вызывает недоверие у пользователей. По статистике хорошее соотношение показателей. Высокий процент реальной и вовлеченной аудитории.

Аудитория аккаунта соответствует целевой аудитории по половому, возрастному и географическому признакам.

Самые комментируемые посты:

Данные товары заинтересовали подписчиков, можно подробнее рассказать об этом товаре или сделать небольшой видеообзор.

Конкурсы — отличная возможность для привлечения новых партнеров и размещения у блогеров

Раздел Reels. Относительно недавно появился этот раздел, хороший инструмент для привлечения бесплатного трафика и набора подписчиков (теперь можно добавлять геолокацию, что позволит работать на регион). На данный момент присутствуют красивые и эстетичные видео, но для результата нужно регулярно их выкладывать. Также можно снимать различные тренды, адаптированные под вашу деятельность.

Конкурс. На данный момент не проводятся конкурсы и отсутствует игровой и вовлекающий контент. Проведение конкурсов позволяет расширить границы и увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество сарафанных заказов. Конкурсы могут стать отличной возможностью для привлечения новых партнеров и поводом для размещения у блогера. Также этот инструмент позволяет узнать лучше своего клиента и провести мини-исследование. Сейчас очень благоприятный период. Т.к. приближается “Черная пятница”, новогодние праздники, а там не за горами 14 февраля и 8 марта. Примеры конкурсов:

Обратная связь. Хорошие и полноценные ответы в комментариях в приятной манере. Продолжайте в том же духе. Можно добавлять смайлики, чтобы расположить потенциального клиента еще больше.

Продвижение. Стоит задуматься о запуске рекламного продвижения: таргетированная реклама, работа с блогерами или проведение конкурсов. Это позволит повысить узнаваемость бренда и значительно увеличить число заказов. Следует отметить, что нужно тщательно выбирать блогеров. Их контент должен соответствовать тематике вашего бизнеса. От этого зависит вовлеченность в конкурсе.