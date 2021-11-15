Прошлогодний фокус не прошел: молодежью Кубок Карьяла выиграть не удалось

Четыре главных итога для сборной России на финском этапе Евротура

Маленький подвиг прошлого сезона, когда Игорь Ларионов с наскока взял Кубок Карьяла 2020 со своей дерзкой молодежью, на этот раз повторить не удалось. Мы не увидели ни ярких забивных лидеров, ни тренерской идеи — команду то и дело покидали тренеры по разным обстоятельствам. Зато увидели несколько индивидуальных прорывов — от Мичкова, Воронкова и Галимова. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги не самого удачного выступления наших парней на финском этапе Евротура.

На этот раз план не сработал: молодежь Кубок Карьяла не потянула

Удачный опыт с отправкой молодых и горячих парней в Финляндию побудил боссов из ФХР вновь проделать этот фокус на Кубке Карьяла 2021. Однако как говорил греческий философ Гераклит — два раза в одну реку не войти.

Если в прошлом сезоне в составе россиян разрывал Родион Амиров (забросил шайбы во всех трех играх), желавший доказать свою звездность перед предстоящим МЧМ в Эдмонтоне, то в нынешнем году такого явного лидера с высокой мотивацией в составе не обнаружилось. И это точно стоило россиянам очков важнейших голов. Два поражения и одна победа над довольно слабой сборной Чехии.

За весь розыгрыш Кубка Карьяла наша команда лишь однажды забросила первая — накануне, под самый конец турнира, и как следствие — первая победа на турнире. Молодые хоккеисты увидели, что здесь можно играть, обрели уверенность и что называется «поперли» вперед, причем с особой наглостью, за которую болельщики любят молодежные турниры и команды.

Мы не увидели ни ярких забивных лидеров, ни тренерской идеи. Фото fhr.ru

Уже к середине матча с чехами наши вели 4:0. И вот тут то начались проблемы. Очевидно, что неопытная команда не совсем понимала, что с таким преимуществом делать еще 30 минут чистого времени матча. На удержание играть они пока не умеют, а идти и забивать еще уже не так просто. Благо, дотянули. Но очевидно, что трюк во второй раз не сработал.

Матвей Мичков уже вошел в историю

Перед стартом Кубка Карьяла болельщики и журналисты радовались за Матвея Мичкова, что этот 16-летний парень может обновить рекорд и станет самым молодым хоккеистом, сыгравшим за отечественные сборные. Но тогда вряд ли кто-то мог предположить, что дело пойдет дальше и крайний форвард еще и забьет в Хельсинки, сравняв счет в игре с командой Швеции.

Таким образом, юный форвард СКА стал еще и самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд Овечкина. Александр Великий забросил дебютную шайбу за сборную России в семнадцатилетнем возрасте. Матвей же забил, когда ему было 16 лет и 339 дней. Теперь возникает вопрос, сможет ли Матвей повторить или даже превзойти самого результативного русского хоккеиста НХЛ?

Только представить вводные, чтобы оценить важность момента: дебютный гол в составе сборной России, в 16 лет, во второй игре в ее составе, с помощью эффектнейшего лакросс-гола.

Большинство хоккеистов не решаются на подобный трюк и будучи опытными, и на закате своей карьеры. Можно только вообразить, на каком уровне у парня уверенность в себе, если он уже во второй своей игре за национальную команду полез забивать настолько дерзко.

Впереди у Мичкова минимум два молодежных чемпионата мира, в том числе домашний в 2022 году. Но по возрасту может попасть и на три. Они и покажут, насколько хорош Матвей.

Галимов и Воронков и в составе сборной вместе практически не играют



Много недовольства и ворчания получает тренерский штаб казанского «Ак Барса» за то, что не желает использовать удачно выступившую в Кубке Гагарина-2021 тройку молодых и дерзких Сафонов-Галимов-Воронков. Что-то в этом сочетании Дмитрия Квартальнова смущает.

Однако и в тренерском штабе Олега Браташа — Сергея Зубова решили, что эти парни играют эффективнее порознь. Сафонова отцепили от состава еще до начала турнира, а вот Артем Галимов сначала бесполезно потыкался в оборону сборной Финляндии в связке с «трактористами» Тетрышным и Абрамовым. А вот когда его поставили во вторую тройку нападения с креативщиком Матвеем Мичковым, то дело пошло — оба забросили по голу в ворота Швеции.

После фееричного дебютного гола Мичкова пошла вода горячая в Хельсинки — сначала шведы забросили, а потом и мы — 2:2.

Вот так вот Галимов сравнял счет во второй раз в этом матче#SWERUS #россиявмоемсердце pic.twitter.com/oMYuyd4zpI — Хоккей России (@russiahockey) November 13, 2021

То же касается и Дмитрия Воронкова, капитанившего на финском турнире. Лишь к последней игре форвард казанского «Ак Барса» раззабивался — на его счету две шайбы и передача. Вторую затолкали после совместных усилий все с тем же Матвеем Мичковым. Первую Воронков положил после классных передач других питерских «армейцев» Марата Хуснутдинова и Никиты Чибрикова.

Да, под конец матча Воронков все-таки выдал на гол Галимову, но тогда чехи играли уже при пустых воротах и оценивать такое взаимодействие сложно.

С некоторой досадой приходится признавать, что казанские парни в сочетании с представителями питерской молодежи выглядят куда увереннее, чем в составе казанского «Ак Барса». В том числе и во взаимодействиях друг с другом. Талантливые ребята из СКА оживили подрастерявших уверенность Галимова и Воронкова.

Теперь бы питерцам и в Канаде на МЧМ так же. Ну а казанским парням оживать в КХЛ.

У России есть готовые звездочки на МЧМ?

Собственно, выступление ребят из петербургского СКА и стало главным позитивным откровением почти за месяц до старта молодежного чемпионата мира в Канаде. Оду Мичкову мы уде расписали выше, но стоит отметить и ассистентские действия Никиты Чибрикова, сделавшего вчера возможным две шайбы из пяти. Отличную передачу по исполнению выдал на Воронкова и Марат Хуснутдинов.

Наверняка именно эти парни будут составлять одну из ведущих троек в Канаде в декабре. Да, Мичкову еще рано брать на себя лидерство, а Хуснутдинов и Чибриков — скорее форварды на подмогу первым звездам на льду. А вот с этим у Олега Браташа, пожалуй, есть проблемы.