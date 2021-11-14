Действительно ли соцсети и смартфоны приучают людей врать?

За последние тридцать лет человечество виртуозно овладело искусством врать онлайн, но стало ли от этого в мире больше лжи?

Ужасы и прелести развития технологического мира заставляют многих специалистов по психологии человека задаваться в том числе и глобальными вопросами бытия. Так, Дэвид Марковиц из Орегонского университета решил выяснить, соответствует ли истине предположение о том, что с развитием онлайн-коммуникаций люди стали больше врать. Он опубликовал результат своего исследования на The Conversation, а мы перевели его текст для наших читателей.

Технологии дали людям больше способов не только общаться, но и лгать?



Вы можете написать своему другу и соврать что-нибудь, чтобы не пойти с ним на ужин. Можете указать рост выше на сайте знакомств, чтобы выглядеть более привлекательно. Можете придумать какую-нибудь байку по электронной почте для своего босса, чтобы оправдать себя и преувеличить свои заслуги.



Социальные психологи и специалисты по коммуникации давно задаются вопросом не только о том, кто больше всего лжет, но и о том, где люди чаще всего это делают — лично или все-таки через дистанционные средства коммуникации?



В 2004 году ученые провели одно из первых исследований связи между уровнем обмана и развитием технологий. С тех пор способы нашего общения изменились — стало меньше телефонных звонков и больше сообщений в социальных сетях. Поэтому ученые решили проверить, изменилось ли что-то с тех пор.



Фото: realnoevremya.ru

Связь между обманом и технологиями



Еще в 2004 году исследователь в области коммуникаций Джефф Хэнкок и его коллеги попросили 28 студентов сообщить о количестве социальных взаимодействий, которые они имели посредством личного общения, телефона, обмена мгновенными сообщениями и электронной почты за семь дней. А еще сказать, сколько раз они лгали при каждом таком взаимодействии.



Результаты показали, что чаще всего врали люди по телефону, а реже всего — по электронной почте.



Полученные данные вполне согласуются с концепцией, которую Хэнкок назвал «функционально-ориентированной моделью». Согласно этой модели, определенные аспекты технологии — могут ли люди беспрепятственно общаться, фиксируются ли сообщения и находятся ли коммуникаторы на расстоянии — предсказывают, где люди чаще всего лгут. По телефону соврать было легче, потому что связь при этом моментальная, к тому же все сказанное не фиксируется. А вот по электронной почте, где и сообщения сохранялись, и общение происходило через большие промежутки времени, это было сложнее.



Частота лжи в различных формах общения



Больше всего лжи было сказано по телефону и в видеочате

17 лет спустя

Когда Хэнкок проводил свое исследование, только лишь студенты нескольких избранных университетов могли создать учетную запись в Facebook. IPhone тогда находился на ранней стадии разработки, это был очень конфиденциальный проект под названием Project Purple.



Как бы выглядели его результаты почти 20 лет спустя?



В новом исследовании я набрал большую группу участников и изучил взаимодействия с помощью большего количества технологий. В общей сложности 250 человек зафиксировали, сколько они врали и общались за последние семь дней — в личном общении, в социальных сетях, по телефону, в мессенджерах, видеочатах и по электронной почте.



Как и в исследовании Хэнкока, люди чаще всего лгали, когда собеседник находился на расстоянии, и через те каналы, которые обеспечивали живое общение, но не записывали текст: по телефону или в видеочате. Участники заявляли о меньшем количестве лжи во время социального взаимодействия по электронной почте.



Несмотря на изменения в способах общения людей за последние два десятилетия, а также на то, как пандемия COVID-19 изменила способы нашего общения, мы, похоже, лжем систематически и в соответствии с определенной моделью.



Есть несколько возможных объяснений этих результатов, хотя требуется дополнительное исследование, чтобы точно понять, почему разные способы связи приводят к разной частоте лжи. Возможно, одни из них лучше других способствуют обману. Так, телефон или видеочат могут сделать обман более легким или менее затратным для социальных отношений, если вас поймают.



Уровень обмана может различаться в зависимости от технологии еще и потому, что разные способы связи используются в разных социальных взаимодействиях. К примеру, видеочат — для личных отношений, электронная почта — для рабочих. А разные люди привыкли врать в разных ситуациях.



Фото: realnoevremya.ru

Не все так страшно

Но главный мой вывод в том, что теория тотальной лжи через интернет не оправдалась. Врали в мессенджерах или по телефону те, кто регулярно врал и при личных контактах, исходя из результатов моего исследования. Из всего вышеизложенного я делаю вывод: природная склонность человека лгать важнее, чем то, пишет ли он по электронной почте или разговаривает по телефону.



С 2004 года социальные сети стали основным местом для общения с другими людьми. Тем не менее сохраняется распространенное заблуждение, что общение онлайн или по телефону, в отличие от личного, ведет к потере качества и количества социальных взаимодействий.



Люди часто считают, что только потому, что мы используем технологии для взаимодействия, добиться честности труднее.



Но это представление не только ошибочно, но и не подтверждается эмпирическими данными. Вера в то, что ложь шире распространена в цифровую эпоху, просто не соответствует действительности. По крайней мере, так хочется в это верить...