«Это замечательная сумма в 2 триллиона сильно напрягает»

Как эксперты «Сколково» уговаривали татарстанских чиновников и депутатов согласиться на эксперимент по пересмотру нормативов нагрузок в электроэнергетике

В 2 трлн рублей дополнительных расходов ежегодно обходятся завышенные нормативы в электроэнергетике, которые становятся помехой при выходе на углеродную нейтральность, — призывали к пересмотру регуляторных норм представители проектной группы «Сколково» на всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на „рынки будущего“» в Казани. Представители Татарстана согласились, что ежегодное повышение тарифов приведет к тупику. Тем более, что федеральные власти в июне утвердили концепцию долгосрочного тарифного регулирования, которая разрешает поднимать тариф выше установленного уровня в особых случаях.

«Сумасшедшие деньги теряем из-за нормативов»

Углеродная нейтральность в электроэнергетике должна привести к удешевлению производства и не стать дополнительным обременением для экономики — так обозначили основной посыл к реформированию отрасли московские эксперты фонда «Сколково». В пятницу на пленарном заседании всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли…» они изложили проектные решения, способные оптимизировать «вздутую» себестоимость производства электроэнергии в России.

Их концепцию с интересом слушали председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике инфраструктурному развитию Александр Тыгин, замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев и многие другие приглашенные гости. Для многих из них стало открытием, что можно найти резерв экономии в завышенных государственных нормативах на мощность, которые закладываются при строительстве различных производственных и гражданских объектов.

Выступая на конференции, генеральный директор ООО «Агентство системного проектирования» Роман Гиренко сообщил, что действующие тарифы покрывают 80% себестоимости производства энергии, и только оставшиеся 20% идут в качестве квазиинвестиций на ремонт сетей и оборудования. Такие высокие расходы, по его мнению, обусловлены как раз неоправданно избыточными нормами, оставшихся с советских времен. К примеру, сильно завышены нормативы электрической нагрузки при строительстве объектов. Это влечет установку избыточных трансформаторных и сетевых мощностей, которые не расходуются, зато обременяют общую энергосистему.

— Это ведь на бумаге — 100%, а фактическое потребление — 30%, — пояснил с места из зала его коллега из фонда «Сколково». — А в резерве остается 70% мощности. Сумасшедшие деньги теряем на стадии строительства. И таких точечных примеров много, нужно менять «регуляторику»», — убеждал он.

Из этого следовало, что нормы «давят» и на тарифную выручку всех участников рынка электроэнергетики. По оценке Романа Гиренко, совокупная нагрузка по стране оценивается в 2 трлн рублей, что дополнительным обременением ложится на потребителей.

Роман Гиренко сообщил, что действующие тарифы покрывают 80% себестоимости производства энергии, и только оставшиеся 20% идут в качестве квазиинвестиций на ремонт сетей и оборудования. Фото: kt.tatarstan.ru

Обкатать на территории Татарстана

Эксперты «Сколково» уверены, что оптимизация нормативов поможет высвободить значительные финансовые ресурсы из тарифной выручки. По словам Романа Гиренко, оптимальным соотношением должно стать соотношение 60% на 40%, когда две трети тарифа идет на покрытие себестоимости производства, а одна треть — на обновление. Они предложили разработать механизмы уменьшения эксплуатационных затрат и ревалентного инвестирования.

— Зачем строить новое, если этого оборудования вот отсюда — 2 трлн рублей? — подхватил его коллега с зала.

— Только на резерве (предлагаете снизить расходы)? — удивился Александр Тыгин.

— Да, потребление где-то 15-60%, в зависимости от типа объекта, — ответил Роман Гиреев.

— Сразу всю страну не поменяешь! — недоверчиво возразил Александр Тыгин.

— Надо где-то попробовать. Если получается, то дальше тиражировать, — настаивал Роман Гиренко.

— Этот тезис звучит активно последние 10 лет при реализации крупных проектов, — напомнил Тыгин. — Проектным образом закладываются сумасшедшие резервы не только на энергетику, но и абсолютно на все.

Развивая тему, Роман Гиренко предложил провести на территории Татарстана эксперимент по отработке новых нормативов в электроэнергетике.

— Т.е. вы хотите сделать полигон в республике? — переспросил Александр Тыгин.

— Почему нет? — удивился в свою очередь Роман Гиренко. — Энергетика — это системообразующая отрасль для экономики. В этом смысле выявленный резерв даст еще больше, пообещал он.

Следом его коллеги рассказали, что на прошлой неделе обсуждали этот вопрос у замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака. «Все ходят, болтают, но никто не делает. Давайте, берите и делайте», — передали они федеральное «благословение».

— Если будет целеполагание на уровне субъекта, то его будут поддерживать, — уверял Гиренко. — Потому что эти замечательная сумма, которая висит, сильно напрягает.

Роман Гиренко предложил провести на территории Татарстана эксперимент по отработке новых нормативов в электроэнергетике. Фото: donland.ru

Татарстан — в лидерах по исполнению инвестпрограмм

Тем временем начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС РФ Дмитрий Васильев доложил о переходе на концепцию долгосрочного тарифного регулирования. В июне этого года ее утвердил вице-премьер Андрей Белоусов для контроля на ростом тарифов. По его словам, концепция предусматривает единые механизмы тарифного регулирования и отказ от многолетнего подхода «затраты плюс». Его суть — синхронизировать инвестиционные программы компаний с тарифной политикой и программой развития территорий в регионе. Сейчас они зачастую находятся в разрозненном состоянии. Тарифы должны утверждаться минимум на 5 лет, а в идеале — на 10 лет.

Затем он рассказал о результатах инвестиционной деятельности в ЖКХ за 2020 года. По данным ФАС РФ, инвестиционные программы в водоснабжении были выполнены на 59%, водотведении — 69%, в теплоснабжении на 95%. ФАС предлагает утвердить единый порядок утверждения, согласования и проверки исполнения инвестпрограмм. Для этого предлагается внедрить электронные отчеты исполнения.

— Инвестпрограммы должны быть обоснованные и давать реальное улучшение. Все это есть в сфере энергетики, и мы считаем, нужно перевести в ЖКХ, — сказал он.

Говоря о регионах, Васильев сообщил, что максимальное исполнение инвестиционных программ достигнуто в пяти регионах — Кировская область (98,3%), Омская (97,6%,), Москва — (97,4%), Татарстан (95,3%), Пермский край (87,6%).

Слабо исполняют в Красноярском крае (15,4%), Ростовской области (16,6%), Краснодарском крае — 26,6%, Калужская области — 29%. «Даже с выделенными средствами инвестпрограммы выполняются неудовлетворительно», — отметил чиновник.

Но первые шаги в переходе на долгосрочное регулирование уже сделаны. По словам Васильева, заявления на инвестпрограмммы должны подаваться до 10 ноября. Если они будут одобрены ФАС РФ, то региону разрешат устанавливать тарифы с превышением предельного индекса на долгосрочный период, сообщил он.

По данным ФАС РФ, инвестиционные программы в водоснабжении были выполнены на 59%, водотведении — 69%, в теплоснабжении на 95%. Фото: Максим Платонов

Инвестиции в энергетику неинтересны?

Между тем, татарстанская энергосистема вырабатывает меньше электроэнергии, чем потребляет регион. Загрузка станций не вышла на 100% уровень. На эту проблему на конференции обратил внимание замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев. По его словам, с начала года в процентном отношении производство выросло на 14%, а потребление — на 10%, но в абсолютном выражении сохраняется отрицательный дисбаланс.

— 2020 год был, как известно, проблемный. Здесь энергетика растет. При этом произведено электроэнергии на 14 %в больше, чем за аналогичный период 2020-го, что говорит о том, что производство у нас идет более опережающими темпами, чем потребление. Это очень хорошая тенденция, — сказал Минибаев.

Однако по итогам текущего года прогнозируется производство на уровне 27,7 млрд кВт/ч, а потребление — 29,5 млрд кВт/ч.

— Сегодня не все потребление в республике покрывает собственная выработка. У нас загружено 84,6 % собственных станций, остальной объем потребления обеспечивается перетоком сетей из-за пределов республики. Нашей стратегической задачей является полное покрытие потребности республики электрической энергией собственной выработки. Работа в этом направлении ведется не первый год, — отметил замминистра промышленности и торговли.

— Не вижу в этом даже предмета для внимания, — прокомментировал позже эту тенденцию «Реальному времени» Александр Тыгин. — По большому счету, это благо, потому что покупая энергию извне, мы не создаем собственные мощности. Деньги должны идти в ту отрасль, где наиболее высокая отраслевая рента. Для чего их вкладывать в дополнительные мощности, если есть энергия на рынке и по доступной цене? Вот если бы не было, тогда можно было беспокоиться, это была бы трагедия. А сейчас мощностей достаточно — покупай, и стоимость одинаковая, что на собственной ТЭЦ, что на соседней, нет разницы, — рассуждает он.