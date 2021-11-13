«Это замечательная сумма в 2 триллиона сильно напрягает»
Как эксперты «Сколково» уговаривали татарстанских чиновников и депутатов согласиться на эксперимент по пересмотру нормативов нагрузок в электроэнергетике
В 2 трлн рублей дополнительных расходов ежегодно обходятся завышенные нормативы в электроэнергетике, которые становятся помехой при выходе на углеродную нейтральность, — призывали к пересмотру регуляторных норм представители проектной группы «Сколково» на всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на „рынки будущего“» в Казани. Представители Татарстана согласились, что ежегодное повышение тарифов приведет к тупику. Тем более, что федеральные власти в июне утвердили концепцию долгосрочного тарифного регулирования, которая разрешает поднимать тариф выше установленного уровня в особых случаях.
«Сумасшедшие деньги теряем из-за нормативов»
Углеродная нейтральность в электроэнергетике должна привести к удешевлению производства и не стать дополнительным обременением для экономики — так обозначили основной посыл к реформированию отрасли московские эксперты фонда «Сколково». В пятницу на пленарном заседании всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли…» они изложили проектные решения, способные оптимизировать «вздутую» себестоимость производства электроэнергии в России.
Их концепцию с интересом слушали председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике инфраструктурному развитию Александр Тыгин, замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев и многие другие приглашенные гости. Для многих из них стало открытием, что можно найти резерв экономии в завышенных государственных нормативах на мощность, которые закладываются при строительстве различных производственных и гражданских объектов.
Выступая на конференции, генеральный директор ООО «Агентство системного проектирования» Роман Гиренко сообщил, что действующие тарифы покрывают 80% себестоимости производства энергии, и только оставшиеся 20% идут в качестве квазиинвестиций на ремонт сетей и оборудования. Такие высокие расходы, по его мнению, обусловлены как раз неоправданно избыточными нормами, оставшихся с советских времен. К примеру, сильно завышены нормативы электрической нагрузки при строительстве объектов. Это влечет установку избыточных трансформаторных и сетевых мощностей, которые не расходуются, зато обременяют общую энергосистему.
— Это ведь на бумаге — 100%, а фактическое потребление — 30%, — пояснил с места из зала его коллега из фонда «Сколково». — А в резерве остается 70% мощности. Сумасшедшие деньги теряем на стадии строительства. И таких точечных примеров много, нужно менять «регуляторику»», — убеждал он.
Из этого следовало, что нормы «давят» и на тарифную выручку всех участников рынка электроэнергетики. По оценке Романа Гиренко, совокупная нагрузка по стране оценивается в 2 трлн рублей, что дополнительным обременением ложится на потребителей.
Обкатать на территории Татарстана
Эксперты «Сколково» уверены, что оптимизация нормативов поможет высвободить значительные финансовые ресурсы из тарифной выручки. По словам Романа Гиренко, оптимальным соотношением должно стать соотношение 60% на 40%, когда две трети тарифа идет на покрытие себестоимости производства, а одна треть — на обновление. Они предложили разработать механизмы уменьшения эксплуатационных затрат и ревалентного инвестирования.
— Зачем строить новое, если этого оборудования вот отсюда — 2 трлн рублей? — подхватил его коллега с зала.
— Только на резерве (предлагаете снизить расходы)? — удивился Александр Тыгин.
— Да, потребление где-то 15-60%, в зависимости от типа объекта, — ответил Роман Гиреев.
— Сразу всю страну не поменяешь! — недоверчиво возразил Александр Тыгин.
— Надо где-то попробовать. Если получается, то дальше тиражировать, — настаивал Роман Гиренко.
— Этот тезис звучит активно последние 10 лет при реализации крупных проектов, — напомнил Тыгин. — Проектным образом закладываются сумасшедшие резервы не только на энергетику, но и абсолютно на все.
Развивая тему, Роман Гиренко предложил провести на территории Татарстана эксперимент по отработке новых нормативов в электроэнергетике.
— Т.е. вы хотите сделать полигон в республике? — переспросил Александр Тыгин.
— Почему нет? — удивился в свою очередь Роман Гиренко. — Энергетика — это системообразующая отрасль для экономики. В этом смысле выявленный резерв даст еще больше, пообещал он.
Следом его коллеги рассказали, что на прошлой неделе обсуждали этот вопрос у замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака. «Все ходят, болтают, но никто не делает. Давайте, берите и делайте», — передали они федеральное «благословение».
— Если будет целеполагание на уровне субъекта, то его будут поддерживать, — уверял Гиренко. — Потому что эти замечательная сумма, которая висит, сильно напрягает.
Татарстан — в лидерах по исполнению инвестпрограмм
Тем временем начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС РФ Дмитрий Васильев доложил о переходе на концепцию долгосрочного тарифного регулирования. В июне этого года ее утвердил вице-премьер Андрей Белоусов для контроля на ростом тарифов. По его словам, концепция предусматривает единые механизмы тарифного регулирования и отказ от многолетнего подхода «затраты плюс». Его суть — синхронизировать инвестиционные программы компаний с тарифной политикой и программой развития территорий в регионе. Сейчас они зачастую находятся в разрозненном состоянии. Тарифы должны утверждаться минимум на 5 лет, а в идеале — на 10 лет.
Затем он рассказал о результатах инвестиционной деятельности в ЖКХ за 2020 года. По данным ФАС РФ, инвестиционные программы в водоснабжении были выполнены на 59%, водотведении — 69%, в теплоснабжении на 95%. ФАС предлагает утвердить единый порядок утверждения, согласования и проверки исполнения инвестпрограмм. Для этого предлагается внедрить электронные отчеты исполнения.
— Инвестпрограммы должны быть обоснованные и давать реальное улучшение. Все это есть в сфере энергетики, и мы считаем, нужно перевести в ЖКХ, — сказал он.
Говоря о регионах, Васильев сообщил, что максимальное исполнение инвестиционных программ достигнуто в пяти регионах — Кировская область (98,3%), Омская (97,6%,), Москва — (97,4%), Татарстан (95,3%), Пермский край (87,6%).
Слабо исполняют в Красноярском крае (15,4%), Ростовской области (16,6%), Краснодарском крае — 26,6%, Калужская области — 29%. «Даже с выделенными средствами инвестпрограммы выполняются неудовлетворительно», — отметил чиновник.
Но первые шаги в переходе на долгосрочное регулирование уже сделаны. По словам Васильева, заявления на инвестпрограмммы должны подаваться до 10 ноября. Если они будут одобрены ФАС РФ, то региону разрешат устанавливать тарифы с превышением предельного индекса на долгосрочный период, сообщил он.
Инвестиции в энергетику неинтересны?
Между тем, татарстанская энергосистема вырабатывает меньше электроэнергии, чем потребляет регион. Загрузка станций не вышла на 100% уровень. На эту проблему на конференции обратил внимание замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев. По его словам, с начала года в процентном отношении производство выросло на 14%, а потребление — на 10%, но в абсолютном выражении сохраняется отрицательный дисбаланс.
— 2020 год был, как известно, проблемный. Здесь энергетика растет. При этом произведено электроэнергии на 14 %в больше, чем за аналогичный период 2020-го, что говорит о том, что производство у нас идет более опережающими темпами, чем потребление. Это очень хорошая тенденция, — сказал Минибаев.
Однако по итогам текущего года прогнозируется производство на уровне 27,7 млрд кВт/ч, а потребление — 29,5 млрд кВт/ч.
— Сегодня не все потребление в республике покрывает собственная выработка. У нас загружено 84,6 % собственных станций, остальной объем потребления обеспечивается перетоком сетей из-за пределов республики. Нашей стратегической задачей является полное покрытие потребности республики электрической энергией собственной выработки. Работа в этом направлении ведется не первый год, — отметил замминистра промышленности и торговли.
— Не вижу в этом даже предмета для внимания, — прокомментировал позже эту тенденцию «Реальному времени» Александр Тыгин. — По большому счету, это благо, потому что покупая энергию извне, мы не создаем собственные мощности. Деньги должны идти в ту отрасль, где наиболее высокая отраслевая рента. Для чего их вкладывать в дополнительные мощности, если есть энергия на рынке и по доступной цене? Вот если бы не было, тогда можно было беспокоиться, это была бы трагедия. А сейчас мощностей достаточно — покупай, и стоимость одинаковая, что на собственной ТЭЦ, что на соседней, нет разницы, — рассуждает он.
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