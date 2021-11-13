«В один из дней я увидела сразу 10 объявлений о продаже общепита»

Что говорят владельцы казанских кафе и ресторанов, которые продают свои заведения

В ресторанах и кафе Казани ожидаемо уменьшился поток посетителей: люди по-прежнему не хотят прививаться, а рестораторы не имеют права пускать посетителей без QR-кодов. Прибыль падает, и многие предприниматели в таких условиях предпочитают продать бизнес. Корреспондент «Реального времени» пообщался с двумя владельцами общепитов, которые прямо сейчас продают свои заведения. Сколько ведомств проверяют выполнение противоковидных мер, какие меры господдержки могли бы помочь рестораторам остаться на плаву и собираются ли казанские компании проводить новогодние корпоративы — в нашем материале.

«Девять ведомств ходят к нам»

На сайтах объявлений в Казани все чаще можно увидеть выставленные на продажу кафе, рестораны и столовые. Во многих случаях слишком тяжелым для них оказалось бремя ковида. Раиль Файрушин (имя изменено по просьбе героя) уверен, что в таком ритме жить придется еще долго, и принял решение продать бизнес, выставив свою столовую на популярном сайте объявлений:

— Мне кажется, все так страдают, у многих проблемы. Кто-то хочет пережить это время, а кто-то выбирает продать бизнес. Уже два года это продолжается, и как минимум еще год будет в таких ограничениях, поэтому я и решил продать свою столовую.

Собеседник «Реального времени» рассказывает, что сегодня общепит каждую минуту в состоянии готовности. Проверяющие могут появиться в любой момент — и это вполне понятно в условиях пандемии. Интересно, что в роли осуществляющих контрольную закупку могут оказаться даже представители совсем непрофильных ведомств:

— Каждый день проверки. Бывает, экологи приходят, и даже из «Горводзеленхоза» были. Приходили из Министерства труда две женщины, сначала как будто бы хотели что-то купить, мы проверили — они оказались без QR-кодов. А потом выяснилось, что так нас пытались поймать. Я уже не говорю про полицию и Росгвардию. Девять ведомств ходят к нам. И это только те, о которых мы знаем! — рассказывает Раиль Файрушин.



На сайтах объявлений в Казани все чаще можно увидеть выставленные на продажу кафе, рестораны и столовые. Фото: avito.ru

По подсчетам предпринимателя, потери от введения QR-кодов существенные, а вот компенсация от государства пока не столь щедрая:

— На входе спрашиваем у посетителей QR-коды. Не у всех они есть. Естественно, не пускаем без них. В результате теряем доходы. Нам, конечно, обещают на каждого оформленного работника заплатить по одному МРОТ. За всю пандемию два раза так помогли. Это, конечно, уже что-то, но это ведь не будет ежемесячно. Плюс у нас никуда не девается налоговая нагрузка, да и арендные платежи ежемесячные...

Раиль Файрушин, как и многие его коллеги, предполагает, что, возможно, вводить проверку QR-кодов в транспорте следовало раньше, чем в сфере общественного питания:

— Сейчас вот в общественном транспорте вводят — я считаю, правильно, там народа больше, чем в кафе, и риск заражения выше там. Может, с этого и нужно было начинать? Общепит ведь не виноват в распространении вируса...

Раиль Файрушин, как и многие его коллеги, предполагает, что, возможно, вводить проверку QR-кодов в транспорте следовало раньше, чем в сфере общественного питания. Фото: Максим Платонов

«Каждого третьего разворачиваем»

Константин Иванов (имя изменено по просьбе героя) также выставил свой ресторан балканской кухни на продажу, потому что ковид и отчаянное нежелание сограждан прививаться привели к критичному снижению выручки: работать приходится в минус.

— Мы проверяем коды и каждого третьего разворачиваем. Бывает, приходит компания друзей или семья, у кого-то кода нет, и они все уходят. Доходы падают, а расходы увеличиваются. Санитайзеры нужны, маски для персонала нужны, мы их по регламенту через каждые два-три часа меняем. Долго в минус работать мы не сможем: я так через полгода разорюсь, вот и продаю бизнес. Может, кому-то другому удастся укрепиться, а может, и население начнет активнее прививаться — когда-то ведь должен народ понять это. Но я пока работать не хочу.

По словам нашего собеседника, покупателей на бизнес найти непросто: звонки по объявлению идут, но реально заинтересовавшихся сделкой — считанные единицы. В отличие от своего коллеги Иванов полагает, что начинать вводить QR-коды надо было не с транспорта, а с продуктовых магазинов — «сразу бы все вакцинировались». А в кафе и ресторанах, по его словам, социальная дистанция соблюдается куда лучше, чем в магазине или автобусе.

Покупателей на бизнес найти непросто: звонки по объявлению идут, но реально заинтересовавшихся сделкой — считанные единицы. Фото: avito.ru

«Фиксируем падение оборота на 60 процентов»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова сообщает, что введение ограничений существенно снизило оборот в заведениях общепита, и это вынуждает многих предпринимателей продавать бизнес:

— Мы сегодня фиксируем падение оборота в ресторанах и кафе на 60 процентов от оборота, до введения ограничений. Если про первый локдаун мы говорили, что потеряли 20 процентов рынка, то сейчас, может быть, не так явно, но опять идет тенденция к тому, что предприниматели не выдерживают и начинают продавать бизнес. Здесь происходит не уход юридического лица с рынка, а продажа, сменяется учредитель, продается бизнес. Поэтому, если говорить про статистические данные, то они не попадают туда, но продажи идут. В один из дней я увидела сразу 10 объявлений о продаже общепита...

Говоря о существующих и планируемых мерах государственной поддержки отрасли, Галина Шарафутдинова отмечает, что они есть, но их не всегда достаточно:

— Мы обращались с письмом за мерами поддержки, сейчас есть федеральные программы: возвратный кредит под три процента в размере одного минимального размера оплаты труда на количество сотрудников, есть грант, который дает возможность субсидировать нерабочие дни в размере одного МРОТ. Но гранта недостаточно из-за небольшого количества нерабочих дней. А кредит под 3 процента — это, возможно, хорошая мера поддержки, но это возвратные деньги, а предприниматели уже закредитованы. Мы хотели, чтобы это было реализовано в виде программы ФОТ 2:0, которая предписывала, чтоб в случае, если мы сохраняем за год 90% персонала, кредиты списывались. Программа была очень успешной.

Что поможет ресторатору?



Помочь предпринимателям, по мнению исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, могли бы налоговые и арендные льготы, и об этом давно просят рестораторы:

— Важна была бы мера, которая даст возможность четвертый квартал освободить от выплаты налогов. Я имею в виду не отсрочку, а именно освобождение от выплаты региональных налогов. Кроме того, мы, конечно же, за то, чтобы, по опыту Москвы, нам субсидировали коммунальные расходы. В прошлом году была хорошая поддержка в виде компенсации расходов на дезинфицирующие средства. Знаем, что планируют в 2022 году возобновить субсидирование комиссии по доставке, и очень ждем этого. Еще очень важно, чтобы арендаторы муниципальных площадей хотя бы частично освобождались от оплаты или получали скидки. А если говорить про тех, кто арендует частные помещения, то, возможно, разумной мерой было бы предоставление арендодателям возможности не платить налог на имущество — а они в свою очередь предоставили бы льготы по аренде для общепита.

Многие компании вообще отменяют корпоративы. Фото: Максим Платонов

Новый год будет тихим?

Даже в преддверии новогодних праздников традиционного ажиотажа бронирований под корпоративы не наблюдается. Многие, в том числе очень популярные заведения, до сих пор имеют свободные даты во второй половине декабря — а ведь в обычные годы к середине ноября все было уже разобрано. Галина Шарафутдинова рассказывает:

— Спрос очень низкий. Брони слабые, в это время обычно самые популярные даты были уже заняты. На сегодня предложений достаточно много. Разговаривали с компаниями, которые ранее проводили корпоративы в наших заведениях: они в первую очередь за безопасность. Кто-то вообще отменяет корпоративы. Кто-то не понимает, какая ситуация будет в декабре с ресторанами, не хотят рисковать и отдают предпочтение аренде загородных домов и коттеджей...