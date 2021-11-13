Леонид Серебренников и Валерия Ланская: «Казань вновь нас соединила»

В Татарской филармонии артисты впервые представили свою программу романсов и песен из кинофильмов

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарской филармонии 11 ноября с программой «Представь себе…» выступили Леонид Серебренников и Валерия Ланская. Певец и актриса объединились в дуэт в 2008 году, однако совместную программу в Казани представили впервые. Почему знаменитый голос многих фильмов больше не поет «Диалог у новогодней елки», насколько велик интерес к романсу в России сегодня и какой девиз позаимствовал Леонид Серебренников у Мирей Матье — в материале «Реального времени».

«Решиться на песни Высоцкого было непросто»

Все началось с программы «Обыкновенное чудо». Правда, ее даже в планах не было, пока на репетиции Российского симфонического оркестра кинематографии не встретились уже маститый певец Леонид Серебренников и восходящая звезда мюзиклов, актриса Валерия Ланская. Дирижер оркестра Сергей Скрипка, прослушав обоих, предложил: «А почему бы вам не сделать совместный проект? Успех гарантирован». И дуэт сложился.

В программе представлены самые разные жанры — известные песни советского периода, романсы, джазовые стандарты и даже произведения Владимира Высоцкого. Валерия Ланская рассказала, что даже не думала об их исполнении, пока Никита Высоцкий не пригласил ее поучаствовать в фестивале «Своя колея»:

— Он так по-дружески обнял меня за плечи и сказал, что уверен — все получится. Так я начала исполнять песни Владимира Семеновича.

Если Валерия Ланская начала сниматься в 2005 году с сериала «Есенин», одновременно сотрудничая с театром им. Е. Вахтангова и Театром А. Рыбникова, то звезда Леонида Серебренникова взошла в конце 70-х годов, когда на экраны вышел фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Именно там его голосом пели Волшебник — Олег Янковский и Трактирщик — Юрий Соломин. Сотрудничать с оркестрами Александра Горбатых, Анатолия Кролла и ансамблем «Экспресс» под руководством Александра Пульвера он начал еще раньше. Правда, сам мечтал сниматься в кино.

Если Валерия Ланская начала сниматься в 2005 году с сериала «Есенин», то звезда Леонида Серебренникова взошла в конце 70-х годов, когда на экраны вышел фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо»

«Толкунова не терпела непорядочности»

Как-то в коридорах ВГИКа его встретила знаменитая Тамара Макарова. Она буквально «припечатала» тогда несостоявшегося студента: «С такими низкими бровями и дыркой между зубов делать в кино нечего». Серебренников тогда начал туго стягивать передние зубы ниткой, и так проходил целый год, что увенчалось успехом. Следующим летом его на свой курс взял Илья Анненков. Он и благословил артиста именно петь. «Я не знаю, как сложится твоя жизнь в театре, но с песней ты можешь добиться неплохих результатов. Подумай над этим», — посоветовал педагог.

В кадре Серебренников впервые появился только в 1978 году — в фильме «Мелодии одной оперетты» в роли Мустафы. После этого были и еще фильмы, а самой яркой ролью стало перевоплощение в государственного деятеля Ивана Шувалова в сериале «Екатерина. Самозванцы» в 2019 году. Сегодня артисту 74 года, но он по-прежнему ведет активную творческую деятельность. Для воспоминаний тоже время нашлось. Так, он рассказал «Реальному времени» о своей дружбе с Валентиной Толкуновой, с которой ему в свое время приписывали роман:

— Наш с певицей «Диалог у новогодней елки» я в последнее время пою один. В конце только включаю запись с ее голосом. Пробовал как-то петь с Анной Большовой, Ксенией Георгиади, другими, но как-то не то, не получается. Может, они боятся сравнения, может, все дело в особенной харизме Толкуновой. В общении она была очень мягкой, комфортной, располагающей. Но при этом — не дай Бог что-то не так! При этом у нее было такое качество — она только бровь приподнимала, а тембр голоса, наоборот, становился ниже и тише. И чем тише она говорила, тем страшнее было ее слушать. Стрельнет глазами, пару слов скажет — ощущение, что как змея сейчас укусит. Взгляд такой ледяной становился. Но это только для тех, кто был замечен в человеческой непорядочности или небрежности в работе. В остальном она была очень компанейская, за столом, как тамада, шутила, хохотунья была безумная!

Сегодня артисту 74 года, но он по-прежнему ведет активную творческую деятельность

«Гнусь, но не сдаюсь!»

Леонид Серебренников вспомнил свою первую встречу с певицей у композитора-песенника Ильи Колмановского. Он тогда был начинающим певцом, а Толкунова — всесоюзной знаменитостью.

— Через пятнадцать минут я уже и забыл, что она звезда, хотя сначала просто трясся от испуга и волнения. Но она просто взяла меня за руку и общалась «на равных». Потом мы вместе много гастролировали, она везде «таскала» меня.

Когда в Москву приехала Мирей Матье, выступать в Большом театре, группу артистов определили ей на подпевки. Среди бэк-вокалистов был и Серебренников. Тогда он и услышал от нее личный девиз: «Гнусь, но не сдаюсь!»

— Я тогда немного говорил по-французски. Подсел к певице, мы побеседовали, и она поделилась этим своим жизненным кредо. Я подумала, что и сам такой же. Меня били-колотили, первое время не давали работать, но я приходил домой, переводил дыхание и снова настраивался идти только вперед.

Леонид Серебренников: «Меня били-колотили, первое время не давали работать, но я приходил домой, переводил дыхание и снова настраивался идти только вперед»

Когда артисты отказываются от концерта

Валерия Ланская призналась, что Казань буквально вновь объединила ее с Леонидом Серебренниковым:

— Так получается, что мы редко в последнее время выступаем вместе. Песни из нашей программы мы не исполняем больше ни с кем, только друг с другом поем. Для нас огромное счастье исполнить любимые композиции перед казанским зрителем, тем более, что в нашем исполнении казанцы их услышат впервые.

Ланская часто приезжает в Казань — с театральными гастролями, была и с ледовым шоу, а вот Серебренников смог припомнить только небольшой корпоратив нефтяников в начале нулевых. Тогда он успел посмотреть и Кремль, и по центру города погулять. В этот раз прогулки не получилось — столица Татарстана встретила артистов метелью и отчаянными пробками на дорогах. Интересно, что изначально Татарская филармония предлагала артистом выступить с оркестром народных инструментов Анатолия Шутикова, однако певцы привезли с собой собственную минусовую фонограмму.

— Романсы и джазовые стандарты все же предполагают совсем иной аккомпанемент, поэтому мы прислали хозяевам концертной площадки свое видение, тем более, что и запись у нас была готовая. А для двух романсов я самолично написал гитарную партию. Но поем мы всегда только вживую! Полная фонограмма — это и неинтересно, и непрофессионально. Это неуважение и к зрителю, и к себе, как к артисту. Песня каждый раз — это актерская импровизация, небольшое представление. Вот и сегодня мы сразу по приезде начали репетировать с Валерией, внесли новые штрихи в исполнение. Исключение для фонограммы может быть только одно — запись для телевидения или ролика на улице, там условия другие и требования по звуку. Если же нам предлагают выступить с полной фонограммой в зале, мы категорично отказываемся, — рассказал Леонид Серебренников.

Валерия Ланская: «Песни из нашей программы мы не исполняем больше ни с кем, только друг с другом поем»

Пророчество Никиты Богословского

Артисты подтверждают сложившийся грустный тренд: да, в последние годы популярность романса заметно падает. Именно поэтому они и взялись за популяризацию этого жанра. Да, на концерты в основном приходит возрастная публика, но и молодежь тоже бывает

— Нужно понимать, что романсы когда-то писали именно молодые — композиторы и поэты. Все они большей частью о любви, поэтому это и жанр «вечно молодой». Уверен, он будет жить еще долгие годы, а популярные песни-однодневки, как это уже бывало не раз, уйдут и забудутся. Да и со временем у человека, с возрастом, вкусы, понимание текста тоже ведь меняется, — размышляет певец.

Именно этот факт и подтвердил сам Серебренников. Перед исполнением романса «Почему ж ты мне не встретилась?» из фильма «Разные судьбы», где его голосом Александра Борисова исполнил Бруно Фрейндлих, он рассказал целую историю:

— Мне подарил этот романс, вернее, лично дал благословение на исполнение, автор музыки — Никита Богословский. Известный шутник, он сказал мне тогда, еще молодому человеку: «Придет время, и ты поймешь, как его петь». Это время пришло. Как-то на одном из концертов ко мне подошла молоденькая барышня небесной красоты. Попросила поговорить со мной в сторонке. Ну, думаю, автограф хочет взять, сфотографироваться или попросить прослушаться. Мы отошли, она спросила: «Мы ведь в Люберцах живете?». Я удивился — да. «Вы в восьмой школе учились?» «Да, а это откуда знаете?» — совсем оторопел я. Она в ответ: «Да ведь вы же в одном классе с моей бабушкой учились!». Да, тут я и понял, как мне исполнять теперь этот очень грустный «Романс Рощина».

Казанскому слушателю Леонид Серебренников пообещал в скором времени телевстречу — уже записал новогодний выпуск программы «Романтика романса», который идет по каналу «Культура».