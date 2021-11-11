Эра NAVI завершается или только начинается? Стоит ли ждать ухода S1mple и куда команде двигаться дальше

Мысли о будущем лучшей команды мира в CS:GO здесь и сейчас

Команда NAVI после победы на PGL Stockholm Major 2021 окончательно вписывает свое имя в историю Counter Strike — организация выиграла Intel Grand Slam и совсем недавно прибавила к этому и главный трофей на профессиональной сцене. Удивительно, что это лишь первый «мажор» в истории Natus Vincere за их девятилетнюю историю. Теперь в активе «Рожденных побеждать» есть все титулы крупнейших турниров, и многие провозглашают «эру NAVI», которая должна сменить доминацию датчан из Astralis. Ну а один из величайших игроков за всю историю игры Александр S1mple Костылев наконец-то забрал себе долгожданный трофей и окончательно убил интригу за звание лучшего игрока года. Но чего же ждать от NAVI дальше? Как сохранить мотивацию для дальнейшей игры после лучшего сезона в истории команды? Спортивная редакция «Реального времени» попыталась ответить на эти вопросы.

B1t — космос. Уже обогнал великого Zeus’a по числу призовых

Если возвращаться к вопросу мотивации после такого триумфа, то в составе NAVI есть человек, которому точно не грозит выгорание и поиск смысла для дальнейшей игры — и это Валерий Ваховский, он же B1t. 18-летний украинский игрок выиграл первый же «Мэйджор» в карьере в первый год на профессиональной тир-1 сцене. Заодно Валерий стал вторым по молодости триумфатором «Мэйджора», Ваховский выиграл в возрасте 18 лет и 307 дней, а рекорд по-прежнему принадлежит датчанину Kjarbye, которому на момент победы было 18 лет и 277 дней. B1t абсолютно лучший по проценту хэдшотов на турнире и вошел в пятерку лидеров турнира по всем ключевым показателям. Молодой игрок на своем первом большом лане, который показывает настолько уверенную игру и не теряется на фоне лучших игроков мира — это действительно гениальное и своевременное подписание для Natus Vincere. При этом он воспитанник академии, а для фанатов это особенно важно, так что B1t уже любимчик СНГ-фанатов, которые наряду с экспертами пророчат ему карьеру, равную по величию карьере самого S1mple.

В некоторых аспектах молодой украинец уже обошел легенд. B1t заработал за свою непродолжительную карьеру уже 703 тысячи долларов и обошел по этому показателю великих игроков NAVI Даниила Zeus Тесленко (689 тысяч) и Иоанна Edward Сухарева (613 тысяч), начинавших играть за «Рожденных побеждать» больше десяти лет назад.

B1t тот игрок, вокруг которого NAVI будут строить свою команду в дальнейшем, когда уйдут великие S1mple и electronic. Да, они еще относительно молоды, но карьера киберспортсмена быстротечна, да и оба игрока уже давно на про-сцене, в отличие от B1t. Когда долго идешь к заветной цели и наконец достигаешь ее, то искать дальнейшую мотивацию сложно. Но когда ты выиграл все в 18 лет, а впереди еще вся карьера, то мотивации как минимум повторить свое же достижение и доказать, что это не было случайностью, должно становиться еще больше. И если «эра NAVI» действительно начнется, то у B1t будет еще не один шанс показать и доказать свое место на вершине Counter Strike, которое он так быстро занял.

B1t абсолютно лучший по проценту хэдшотов на турнире и вошел в пятерку лидеров турнира по всем ключевым показателям. Фото instagram.com/natus_vincere_official

S1mple и electronic выиграли все. Что дальше?

Пятерка NAVI относительно молода, но в ее составе наравне с молодыми, начинающими свой путь игроками есть и признанные легенды, речь идет, естественно, о Денисе electronic Шарипове и Александре S1mple Костылеве. Оба игрока стабильно входят в число лучших каждый год, а украинец и вовсе многими называется как величайший в истории игры. При этом и у Шарипова, и у Костылева это первая победа, хотя в финале они уже играли. И вот после долгожданной победы на «Мэйджоре» встает вопрос: а что же дальше?

Оба, по меркам киберспорта, уже опытные игроки — Шарипову 23 года, Костылеву 24. Профессиональный игрок редко играет даже до 30, поэтому встает вопрос, что же будет с легендами NAVI после победы на «Мэйджоре».

Про S1mple уже давно ходят слухи, что он может перейти в Valorant, сам украинец не отрицает этого, но говорит, что если это и произойдет, то не в ближайшие пару лет. Новая дисциплина уже переманила несколько профессиональных игроков, но переходов такого калибра еще не было. Да и это станет огромной потерей для Counter Strike. Также Костылев в одном из интервью подтвердил, что планирует взять небольшой перерыв в карьере: «Здоровье — это самое главное, и мне нужно время для работы над ним. Но, вероятно, мой перерыв не начнется прямо сейчас. Постараюсь найти время в будущем. До конца текущего года у нас еще запланированы несколько турниров!»

Эти слова точно стали шоком для комьюнити, да и для NAVI тоже, ведь потеря, даже на пару месяцев, игрока уровня S1mple может значить слишком много. Костылев нередко тащит на себе важнейшие матчи, и если Natus Vincere лишатся своего снайпера и лучшего игрока мира на данный момент, то за дальнейшие результаты команды можно начинать переживать?

Про S1mple уже давно ходят слухи, что он может перейти в Valorant, сам украинец не отрицает этого. Фото instagram.com/natus_vincere_official

Уроженец Казани electronic почти не дает интервью, поэтому о его планах на будущее пока ничего непонятно. Но Шарипов в команде уже четыре года, выиграл все, что только можно, и теперь остается лишь догадываться, где ему брать мотивацию на следующий год. Он стал свидетелем всех главных триумфов NAVI и уже вписал свое имя в историю команды, так что если Денис решит завершить карьеру или попробовать что-то новое, тот же Valorant, то мало кто этому удивится.

Однако, как кажется, потери лидеров NAVI в ближайшее время точно не грозят. S1mple слишком сильно любит Counter Strike, а electronic — фигура загадочная, поэтому любая информация может рассматриваться как слух. Плюс даже в не самой лучшей форме Костылев и Шарипов — топы по меркам профессиональной сцены, а вкупе с уровнем, который показывает вся пятерка, надежда на «эру NAVI», о которой в последнее время говорят все больше и больше, вполне реальна.

«Эра NAVI» реальна? Спойлер: кажется, да. Даже S1mple есть кем заменить

2021 год точно стал лучшим в истории организации Natus Vincere. И дело даже не в первом выигранном «мажоре», а в игре, которую «Рожденные побеждать» демонстрируют весь сезон. «Рожденные побеждать» оторвались по уровню от остальных команд, и «Мэйджор» это красноречиво доказал. NAVI за весь турнир не проиграли ни одной карты. Не игры, а карты, такого не было еще никогда. Феноменальный результат на турнире такого уровня выглядит как главный аргумент в пользу «эры», которую пророчат СНГ-команде. Тренер NAVI Blade заявил:

«Эра NAVI? Я надеюсь на это. Мы понимаем, что есть еще много претендентов. Я думаю, что теперь мы действительно близки к этому. Теперь мы можем начать говорить о том, что наша эра началась, но нас ждет еще длинный путь».

Дипломатично, но слова звучат достаточно уверенно, чтобы быть правдой. Работы предстоит много, но сейчас «Рожденные побеждать» как никогда хороши и, кажется, готовы к любым испытаниям судьбы.

Начнется «эра NAVI» или нет, покажет лишь время, а сейчас игроки могут спокойно почивать на лаврах. Фото instagram.com/natus_vincere_official

Нынешний состав — это настоящий сплав молодости и опыта. Есть S1mple и electronic, а с ними вместе играют молодые B1t и Perfecto, которые только начинают свой путь на высшем уровне. Плюс Boombl4, который встал в ряд с величайшими капитанами в истории, нашел идеальный баланс в игре своих тиммейтов и сейчас выглядит на голову сильнее всех конкурентов среди тимлидеров. Не выпадает вообще никто, и даже новость о возможном перерыве в карьере S1mple не должна пугать настолько сильно. В NAVI вновь могут обратиться к собственной академии, где во всю феерит 16-летний mOnesy, которого, к слову, пророчили на место, которое сейчас занимает B1t, но два снайпера команде точно не требуется, а если Костылев решит отдохнуть, то mOnesy с легкостью сможет его заменить. На тир-2 сцене он уже главная звезда и его переход в элиту — это вопрос времени. Так что «Рожденным побеждать» даже не придется выходить на трансферный рынок, а можно обойтись малой кровью и задействовать молодую кровь из NAVI Junior.

Начнется «эра NAVI» или нет, покажет лишь время, а сейчас игроки могут спокойно почивать на лаврах и готовиться к финальным турнирам этого года. Команда уже стала лучшей по итогам года даже до объявления голосований во всех номинациях, перебить достижения «Рожденных побеждать» будет нереально.

Следующая цель — побить рекорд Astralis по выигранным «мажорам» и окончательно укрепиться на киберспортивном Олимпе.