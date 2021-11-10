Бизнес-аккаунт дня: челнинский центр развития талантов детей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 191-я

Фото: ясамчелны.рф

Выявлять и развивать способности детей, а также повышать успеваемость в школе жителям Набережных Челнов помогают в одном из специализированных центров «Я сам». Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все для развития детей

Окончив факультет дошкольного образования челнинского педуниверситета, жительница автограда Елена Шадрина решила открыть детскую студию дополнительного образования «Я сам». С тех пор прошло уже больше 15 лет, и небольшая студия разрослась до крупного центра, где предоставляют около полусотни различных образовательных и развивающих услуг.

Возраст воспитанников центра — от 2 до 17 лет. Для самых маленьких здесь действует группа по адаптации к детскому саду. Для ребят от 6 до 12 лет — летний лагерь и клуб дневного пребывания, театральный кружок. Для будущих выпускников школ открыты курсы по основным предметам ОГЭ и ЕГЭ. Помимо прочего в центре учат бизнес-навыкам, английскому языку, рисованию, чтению, ментальной арифметике, с детьми занимаются психолог и логопед.

Сегодня аналитический разбор аккаунта центра развития провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сферу деятельности которого входят графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

В имени профиля важно предугадать поисковый запрос потенциальных клиентов

С тематикой детского образования знаком достаточно хорошо. У меня были проекты, в которых я отвечал не только за маркетинговую стратегию и показатели, но и за контент, дизайн, точки роста, поэтому неплохо понимаю эту нишу.

Аккаунт @yasam_nch очень типичный для подобного бизнеса. Типично — это вообще то, с чем я стараюсь бороться в своих проектах. Могу привести такое сравнение: с интернет-маркетингом сейчас происходит то, что когда-то случилось с рекламой в 90-х — полный хаос, анархия, на центральных каналах — пиво и сигареты, абсурдность и вычурность, эгоцентричность лейтмотивов. То есть сейчас в индустрии очень низкие стандарты качества. Причина — цена. Хорошие специалисты стоят дорого, дешевых — очень много. А малый бизнес чаще всего выбирает кошельком.

Ник — вполне адекватный, а вот имя профиля можно улучшить: добавить город и поисковую фразу, по которой чаще всего ищут подобные курсы. Ведь вряд ли их ищут как «центр развития талантов». Скорее всего, это будет, что-то вроде «дошкольное образование», «детское развитие» и тому подобное. Сделать это нужно как раз-таки в этом поле, поскольку именно имя профиля индексируется соцсетью, а значит, будет выдаваться потенциальным клиентам этот аккаунт, если те будут искать такие организации. Поэтому так важно предугадать их поисковый запрос.

А если хочется оставить фразу «Центр развития талантов», то ее лучше переместить в Био. Био-профиля сейчас выглядит не очень внятно и понятно. Нет какого-то явного УТП (уникального торгового предложения), речь идет о каких-то волшебниках, и в целом все это не создает серьезного впечатления.

Я бы посоветовал сделать так: «Развиваем таланты у детей и подростков», «Готовим к гимназии с 4 лет», «Сильные учителя и своя программа обучения». Это понятно и может заинтересовать родителя — потенциального клиента.

Ссылка в аккаунте ведет в телеграм-канал. Очень сомнительное решение. Во-первых, телеграм-канал — это не чат, там нет возможности задать свой вопрос, а значит, это лишает человека действия, и его продвижение по воронке продаж на этом может и завершиться.

Во-вторых, ссылка должна быть полезной для потенциального клиента — либо это прогревочные материалы, либо возможность связаться. Ну и последнее — это отсутствие маркетинговых инструментов и веб-аналитики, их просто нельзя поставить в телеграм-канал.

Советую сделать страницу на сервисе Taplink и установить туда FB Pixel. На странице разместите всю информацию о месте, времени работы, а также контакты — разные мессенджеры, номер телефона, почту. Чем больше каналов предложите, тем выше шанс на получение контакта с покупателем.

Контенту нужна системность

Хайлайтсы. Их очень много, поэтому они не влезают на экран, их приходится листать, а многие этого не делают. Также названия очень длинные — из-за этого видно только их начало — это некрасиво.

По содержанию в целом все неплохо. Но аккаунту просто жизненно необходим редизайн как иконок, так и слайдов — некоторые из них в таком плохом качестве, что не прочитать. Также нужно дополнить раздел «Контакты», сейчас он пустой.

И большой совет — уберите первые слайды, в которых загружены сами иконки. «Инстаграм» позволяет их загружать без добавления в историю.

Контент. Хаотичность и непривлекательность разбавляют разве что только фотографии, но плохого качества и с неожиданных ракурсов. Основная проблема — это частый постинг. Из-за этого возникают публикации ради публикации. Порадовал ребенок учителя — попал в «Инстаграм». Так делать нельзя.

Нужно уменьшить количество публикаций. Идеально подойдет 12 в месяц — по три в неделю, а освободившееся время лучше потратить на повышение качества и продумывание публикаций.

В контенте нужна системность. Это когда все определено: какие цвета используете, какие шаблоны, какие рубрики. Нужно знать, зачем и для чего делается каждый пост.

Другая проблема — длинные и бессмысленные тексты, которые пытаются продать. В них так мало интереса, так мало заботы, но так много коммерции. Я думаю, что в первую очередь это из-за того, что посты не продумывают. А еще советую проработать TOV с копирайтером.

И последнее. Теперь тексты в «Инстаграме» поддерживают верстку обычных редакторов — раньше строчки в соцсети съезжали, и чтобы текст выглядел аккуратно, нужно было использовать специальные сервисы. Сейчас так не только не нужно, но и нельзя — в текстах, которые прогнали через такие сервисы, появляются лишние символы в виде кавычек в межстрочном интервале.