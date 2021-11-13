Опрос для предпринимателей: что дает бизнесу ребрендинг?

Ребрендинг — это естественное следствие многочисленных изменений — структурных, брендинговых, экосистемных, — которые компания претерпевает в течение продолжительного периода времени. Это может быть три года, пять, десять и более лет.

В последнее время ребрендинг провели сразу несколько компаний с большой историей: Mail.ru Group, Билайн, Facebook. Наиболее интересный пример ребрендинга, на мой взгляд, — Mail.ru Group, которая изменила название на VK. Вспомните, как котировалась почта Mail.ru. У всех, кто сейчас старше 30-35 лет, первая почта была на «Мэйле». Тогда это был супербренд: ни о каком Gmail или о другой почте никто фактически не думал. Но с тех пор утекло много воды. Сейчас почта на этой платформе — скорее реликт, тогда как соцсеть VK — самый крупный, громкий, понятный и современный бренд из всего портфеля группы.

С точки зрения экосистемности провести ребрендинг на основе VK логично и абсолютно оправдано. У Mail.ru Group очень много различных бизнесов. Компания, избрав название VK, хочет донести, что она — про интерактивность и близость к пользователю. VK — соцсеть, которая активно развивается, пытается где-то вернуть свои позиции, где-то укрепить их, где-то — отстроиться от конкурентов. И компания хочет сказать, что она представляет собой экосистему, у которой много продуктов и все они поворачиваются лицом к пользователю и решают его задачи. Потом, название VK простое, емкое, ясное и привычное. И что очень важно — оно близко к молодой аудитории.

То есть ребрендинг — это результат многолетнего развития и многочисленных изменений внутри компании. Компания фиксирует их в рамках нового названия, нового логотипа, новых коммуникаций. Это совершенно нормальный процесс для брендов, которые существуют много лет, и тем более — много десятков лет. Не все меняют название, но все меняют как минимум айдентику, слоганы, позиционирование. А поскольку в последние годы мир меняется быстрее и изменения происходят динамичнее, для крупных компаний необходимость делать ребрендинг возникает чаще. Когда компания становится экосистемой, внутри нее появляются разные компании и продукты, и логично, что она предпочитает назваться по имени одного из своих флагманов.