Республиканский центр материальной помощи закупил недостающие sms для связи с заявителями

Cоцорганам добавили трафик: в Татарстане на четверть возросли затраты по информированию малообеспеченных семей

ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» впервые за несколько лет заключил дополнительный контракт на закупку недостающего трафика СМС-сообщений. К израсходованному годовому лимиту в 800 тысяч СМС прибавится еще 327 тысяч для информирования граждан о назначении им субсидии. Общие затраты составили около 2 млн рублей. В пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ пояснили, что «увеличилось не число получателей, а число СМС на одного получателя». Например, татарстанцев необходимо предупредить о передаче полномочий по их выплатам в Пенсионный фонд РТ или другие структуры.

Дополнительные 327 тысяч СМС

ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» (компенсационных выплат), подведомственный Минтрудсоцзащиты РТ, досрочно исчерпал годовой лимит на отправку СМС-сообщений заявителям на получение субсидий по малообеспеченности. Информация об этом содержится на сайте госзакупок в материалах тендера, где центр выступает заказчиком.

Как следует из сопроводительной документации, на 2021 год был выделен трафик в 889 530 СМС-сообщений, а сумма закупки составила 1,633 млн рублей. Их должно было хватить для оповещения всех заявителей на получение субсидий Татарстана.

Однако к сентябрю отведенный бюджет был практически израсходован. Чтобы не прерывать информирование получателей субсидий, в конце октября РЦМП провел внеплановый тендер на закупку дополнительного трафика — еще 327 тысяч сообщений.

Чтобы не прерывать информирование получателей субсидий, в конце октября РЦМП провел внеплановый тендер. Фото: tatar-inform.ru

Победителем стала астраханская компания «Центр-Финанс», с ней заключили госконтракт на 0,54 млн рублей. В результате количество отправляемых уведомлений в адрес нуждающихся татарстанцев выросло до 1,2 млн СМС, а затраты на их отправку до 2 млн рублей.

Возросший трафик сообщений вовсе не означает, что в Татарстане увеличилось количество малообеспеченных семей, как это может показаться. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ, «увеличилось не число получателей, а число СМС на одного получателя. Например, предусмотрено информирование получателей о передаче полномочий по их выплатам в Пенсионный фонд РТ и так далее».

Обратная связь: не хватило!

СМС-информирование является обязательной формой обратной связи с каждым жителем республики, который подает заявление на получение субсидии по малообеспеченности. Органы соцзащиты выдают субсидии исключительно по установленным критериям, а выплаты материнского капитала или «путинские» детские пособия, которые не зависят от доходов семьи, Пенсионный фонд РФ перечисляет самостоятельно. До сих пор точное количество обращающихся за субсидиями не называлось.

Приоритетным способом обратной связи является сотовая связь. Как объясняют специалисты органов соцзащиты, не у всех есть возможность регулярно поддерживать интернет. Хотя всегда есть выбор — личный кабинет на госуслугах или электронная почта, но все-таки большинство предпочитает мобильный телефон. В СМС центр сообщает заявителю о принятом решении — назначить субсидию или отказать.

Приоритетным способом обратной связи является сотовая связь. Фото: Максим Платонов

Изначально РЦМП, как следует из материалов госзакупок, заключил контракт с белгородским агрегатором сообщений «М-1 Сервис». Именно в этом контракте был прописан базовый лимит расхода в 889 530 СМС-сообщений в год. Стоимость отправки одного сообщения была зафиксирована на уровне 2 рублей. Услуги должны были быть оказаны с 1 января по 25 декабря 2021 года.

Как сообщил «Реальному времени» гендиректор компании «М-1 Сервис» Александр Слатин, выделенная бюджетом сумма закончилась быстрее, чем рассчитали, а количество отправлений оказалось меньше оговоренного. В результате контракт с фирмой был расторгнут по соглашению сторон в сентябре на сумме 1,4 млн рублей. Преждевременное окончание годового лимита, по его словам, связано с подорожанием стоимости услуг сотовых операторов.

Выходят из тени

В тендерном отделе РЦМП подтвердили «Реальному времени», что выделенный ресурс закончился раньше времени. «Впервые за несколько лет пришлось проводить дополнительные торги», — отметил представитель службы.

Глава новой компании агрегатора «Центр-Финанс» Александр Ельчанинов пояснил, что дополнительный трафик закупался в связи с ростом обращений граждан на получение субсидий. По его словам, количество СМС-сообщений могло возрасти еще и потому, что каждое из них вмещает не более 70 символов по кириллице, поэтому иногда для одного ответа приходится отправлять три-четыре сообщения. Поэтому нельзя говорить о появлении в течение года сразу 327 тысяч новых заявителей. К тому же среди них может быть немало «отказных» сообщений.

— Численность нуждающихся в Татарстане постоянно меняется: до пандемии их количество постепенно снижалось, а после объявления весеннего локдауна был всплеск из-за выхода из «серой зоны» неофициальных работников , — напомнила глава экспертного совета комитета по социальной политике Госсовета РТ и доцент кафедры КГМУ Маргарита Максимова. — По видеозаписям в органах соцзащиты можно видеть, как мужчины 35—40 лет требуют начисления пособия детям, жене. А когда их спрашивают, а где вы работали, то слышим в ответ — «у меня бизнес». А платил ли он налоги?

Надо работать, а не уповать на субсидии

По мнению эксперта, нельзя развивать иждивенческие настроения в обществе, необходимо нацеливать людей на работу. «Одним из инструментов снижения уровня бедности является социальный контракт. Это договор между гражданином и органом социальной защиты в целях содействия гражданину в преодолении трудной жизненной ситуации», — считает она. Она напомнила, что в республике реализуется программа по снижению бедности, которую курирует Минтрудсоцзащиты РТ. При помощи социальных контрактов в прошлом году было трудоустроено около 3 тысяч человек, а всего было заключено 10 тысяч социальных контрактов.

Другим фактором роста обращений она называет расширение мер социальной поддержки. В этом году на дополнительную поддержку семей с детьми было направлено 5,5 млрд рублей за счет федерального бюджета и на 1,5 млрд — из республиканского. При поддержке президента РТ с 1 июня 2020 года на месяц раньше первоначально запланированного срока началось предоставление федеральных ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.