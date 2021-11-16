День в истории: рекорд казанской фигуристки, запуск «Венеры-3» и создание ЮНЕСКО

Чем примечательна дата 16 ноября?

Сегодня, 16 ноября, в мире — День толерантности и День борьбы с анорексией, в России профессиональный праздник отмечают проектировщики. В разные годы и столетия в этот день великий композитор Фредерик Шопен дал свой последний концерт, в Москве открылся Высший литературно-художественный институт, СССР и США установили дипломатические отношения, свой подвиг во время Великой Отечественной войны совершили герои-панфиловцы, создали ЮНЕСКО, запустили в космос межпланетную станцию «Венера-3». Родились в этот день русский ученый-океанограф, адмирал и руководитель Белого движения Александр Колчак, китайский писатель, историк и политик, первый президент Академии наук КНР Го Можо, народный артист РСФСР Осип Абдулов, а также советский драматург и поэт Николай Эрдман. Умерли король Англии Генрих III, немецкий генерал и военный теоретик Карл фон Клаузевиц, Алиса Лидделл — девочка, для которой Льюис Кэрролл написал «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазеркалье», американский киноактер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кларк Гейбл, советский кинорежиссер Василий Журавлев, физик и академик Дмитрий Скобельцын и народный артист Татарстана Гали Ильясов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Ограбление банка, юбилей ТПП и рекорд Тарасовой

В этот день 5 лет назад в Казани налетчик ограбил «БыстроБанк». Мужчина скрыл лицо шарфом, в руках у него был пистолет. Он направил оружие на кассира банка и потребовал отдать все деньги. К счастью, никто не пострадал. Позднее по данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Менее чем через месяц по подозрению в этом преступлении задержали 41-летнего фитнес-тренера. Сотрудники банка опознали в нем нападавшего. Он вынес из банка почти 5 млн рублей. Суд по делу Владислава Брыля начался только в августе 2017 года. В результате суд приговорил фитнес-тренера к 10 годам колонии строгого режима. Вину он так и не признал.



Фото: tatarstan.ru

Четыре года назад Торгово-промышленная палата Татарстана отметила свое 25-летие. С юбилеем организацию поздравил президент республики Рустам Минниханов. На торжественной церемонии отметили заслуги председателя ТПП РТ Шамиля Агеева. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Палата была создана в 1992 году. В системе торгово-промышленных палат России она является самостоятельной организацией. В ее задачи входят защита интересов членов ТПП РТ в органах государственной власти и местного самоуправления, участие в становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства, распространение цивилизованных принципов ведения бизнеса и многое другое.

В 2018 году татарстанская фигуристка Евгения Тарасова установила новый мировой рекорд в короткой программе в паре с Владимиром Морозовым. За свое выступление они получили 78,47 балла. Предыдущий рекорд побили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре с результатом 74,51.

Фото: kzn.ru

16 ноября прошлого года в Казани стартовало обустройство парка Русско-Немецкая Швейцария. Первые работы прошли на территории вокруг купели, которую соорудили несколькими годами ранее активисты. После очистки эта зона стала безопасной и более открытой, рядом организовали деревянный настил и поставили скамью.



Теракт в Каспийске и крупная авиакатастрофа в Свердловске

В 1921 году в Москве открылся Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ). Его главная задача заключалась в подготовке писателей, поэтов, драматургов, переводчиков и др. Основателем, бессменным ректором и сердцем заведения был небезызвестный русский поэт Валерий Брюсов, имя которого институт получил несколькими годами позднее. После смерти поэта в 1924 году учебное заведение перекочевало в структуру Ленинградского университета, где со временем закрылось. Несмотря на непродолжительное существование, ВЛХИ стал предшественником Литературного института имени Горького.

Фото: alisa2002marina.blogspot.com

16 ноября 1965 года с космодрома Байконур была запущена в космос межпланетная станция «Венера-3». Это был первый земной аппарат, который который достиг поверхности другой планеты. Достигла станция Венеру только 1 марта. За время полета было проведено 63 сеанса связи, но система управления «Венеры-3» вышла из строя, поэтому никаких данных о небесном теле с помощью нее не было получено.

В этот день, но уже в 1967 году произошла крупнейшая к тому моменту авиакатастрофа в СССР. В Свердловске разбился пассажирский самолет Ил-18В компании Аэрофлот. Погибли 107 человек. Судно осуществило взлет в девять вечера и уже спустя минуту произошла трагедия, причины которой до сих пор не удалось установить.

Фото: dagstav.ru

В 1996 году в Каспийске произошел теракт — взорвался девятиэтажный жилой дом. В результате погибли 67 человек, еще 39 удалось спасти. В общей сложности под завалами оказались 106 жильцов. Среди них были офицеры-пограничники, военнослужащие и их семьи. Основной версией следствия стала месть пограничникам со стороны криминальных структур.



Создание ЮНЕСКО и Всемирного совета мира

В 1848 году в Лондоне дал свой последний концерт великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен. Его здоровье оставляло желать лучшего: силы пианиста подрывали нервная и напряженная жизнь, хроническое заболевание легких. На своем последнем концерте он играл только час. Позже он вернулся в Париж, и чуть менее чем через год композитор скончался.

Фото: wikipedia.org

В 1913 году в Париже был издан первый том ставшего знаменитым романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Всего произведение состоит из семи частей, оно стало одним из самых известных и значительных явлений в искусстве XX века. Полная русскоязычная версия «Поисков» содержит 3,5 тысячи страниц.

А в 1933 году установились дипломатические отношения между СССР и США. Хотя изначально с Россией они закрепились еще в 1807 году, после Октябрьской революции в 1917 году Штаты отказались признавать советскую власть. В Соединенных Штатах развернули борьбу с коммунистическим и социалистическим движениями. Позднее рост нацизма в Германии поспособствовал развитию сотрудничества между европейскими державами. Так, в 1933 году народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов посетил Вашингтон и провел переговоры с президентом Франклином Делано Рузвельтом.

Фото: Mil.ru

16 ноября 1941 года 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг при обороне Москвы от фашистов. Битва имела судьбоносный характер первого года Великой Отечественной войны. На протяжении нескольких часов под пулями и бомбежками панфиловцы сдерживали вражескую армию. Большая часть бойцов погибла, но сумела дать отпор, и фашисты потерпели неудачу.

В этот день, но уже в 1945 году, было создано ЮНЕСКО. Целью организации обозначили взаимное сотрудничество по укреплению мира и безопасности за счет расширения взаимодействия государств и народов в таких областях, как образование, наука и культура. Также в числе задач обеспечение справедливости и соблюдения законности и многое другое. Штаб-квартиру расположили в Париже. Сегодня в ЮНЕСКО насчитывается более 190 государств-членов, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1950 году основали Всемирный совет мира. Он заменил постоянный комитет Всемирного конгресса сторонников мира. Главными задачами союза стали борьба против опасности мировой войны, империалистических агрессий. Также организация выступала за всеобщее разоружение и национальную независимость. Сегодня это крупнейшая организация всемирного антивоенного движения, которое объединяет более чем 100 государств.