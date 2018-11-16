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Татарстанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым установила новый рекорд коротких программ

19:49, 16.11.2018
Татарстанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым установила новый рекорд коротких программ
Фото: vk.com/tarasova.morozov

На проходящем этапе Гран-при в Москве по фигурному катанию в коротких программах был установлен еще один мировой рекорд. Ее обладателем стала пара Тарасовой и Морозова.

Российская пара набрала за свое выступление 78,47 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре с результатом 74,51.

На третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, еще одна российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин – идет четвертой.

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,47 (мировой рекорд)
2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,38
4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 65,46
5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,75

Отметим, что Евгения Тарасова является воспитанницей татарстанского фигурного катания.

Ранее в соревновании у мужчин с новым рекордом победу одержал японец Юдзуру Ханю.

Спорт Татарстан
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