Татарстанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым установила новый рекорд коротких программ

На проходящем этапе Гран-при в Москве по фигурному катанию в коротких программах был установлен еще один мировой рекорд. Ее обладателем стала пара Тарасовой и Морозова.

Российская пара набрала за свое выступление 78,47 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре с результатом 74,51.

На третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, еще одна российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин – идет четвертой.

Короткая программа



1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,47 (мировой рекорд)

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,38

4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 65,46

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,75

Отметим, что Евгения Тарасова является воспитанницей татарстанского фигурного катания.

Ранее в соревновании у мужчин с новым рекордом победу одержал японец Юдзуру Ханю.