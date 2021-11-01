ASG продолжит работы по реставрации Номеров Михайлова

Фото: ASG

По проекту реставрации в Номерах Михайлова (ул. Лобачевского, 3/24), подготовленному ASG, была проведена государственная экспертиза. Компания получила положительное заключение на проведение комплексных реставрационных работ.



Номерам Михайлова подарят новую жизнь

Угловое двухэтажное здание на Лобачевского, 3/24 в Казани было построено в XIX веке и использовалось под гостиницу, здание больше известно как Номера Михайлова. Группа компаний ASG продолжает вести на объекте масштабные реставрационные работы. В ее перечне это не первый восстановленный объект в историческом центре города. Каждое из зданий имеет свои уникальные особенности, отличается архитектурным и историческим своеобразием.

В 2013 году объект находился в аварийном состоянии (сгнили внутренние перекрытия, были трещины в стенах и фундаменте). Поэтому в Номерах Михайлова в целях сохранения здания были проведены безотлагательные противоаварийные работы. К Универсиаде был завершен первый этап работ — реставрация фасадной части, восстановление кровли, окон. В 2017—2018 годах на объекте восстановили конструкции разрушенных участков стен. Тогда, при организации работ по реставрации здания, стояла достаточно сложная инженерная и социально-экономическая задача: дом стоит на карстовых массивах, «геология» участка подтверждает, что имеются провалы грунта. Компания в целях решения данного вопроса провела дорогостоящие работы по укреплению фундамента методом инъектирования и т.п., требующие внимания узких специалистов.

В 2013 году объект находился в аварийном состоянии (сгнили внутренние перекрытия, были трещины в стенах и фундаменте).

После работы были приостановлены на время проведения строительной экспертизы по проектной документации. В 2021 году данная процедура была пройдена, от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия было получено разрешение на проведение комплекса работ по реконструкции здания.

Доходный дом, где жил Качалов

Давайте немного окунемся в историю дома. Здание известно тем, что с осени 1897 года по весну 1899 года здесь жил знаменитый артист Василий Качалов, по этому адресу располагались номера для приезжих Михайлова. На выборе места проживания актера сказалась близость здания к театру, к тому же в нем имелся телефон, что для Казани того времени было редкостью.

Как и большинство зданий исторической части города, этот большой доходный дом за свою более чем вековую историю неоднократно перестраивался. Первоначально часть участка находилась в собственности Воскресенской церкви (ныне на этом месте находится здание химического факультета КФУ), одной из старейших церквей Казани. Позднее участок перешел в собственность купца Герасима Михайлова, и к 1884 году здание уже именовалось по фамилии собственника — Номера Михайлова.



Новейшая история здания также непростая. В 2010 году Казань могла лишиться единственного после сгоревшего в 1919 году старого здания драматического театра места, которое связано с Василием Качаловым, так как в планах прежнего балансодержателя был снос дома. Но здание будет жить благодаря новому проекту реставрации.

Авторами проекта реставрации выступили М. Вилкова, Ю. Васильева, А. Хайруллина, С. Гатауллина.