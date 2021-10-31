Видео недели: взрыв дома в Челнах, сериал от ТНВ и звездный кот-толстяк

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Взрыв газа засняли авторегистраторы

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах, произошедший в понедельник, обернулся трагедией для семьи 22-летней жительницы Аделины Загриевой, которая скончалась в больнице от полученных травм. Момент взрыва газа попал на камеры видеорегистраторов автомобилей, ожидавших красного сигнала светофора у пешеходного перехода. На капоты автомобилей полетели камни и осколки, люди, переходившие дорогу, сильно испугались и побежали в панике.

В ту ночь спасатели вместе с кинологами работали на месте ЧП, разбирая завалы и спасая жильцов дома.

Следком России с помощью квадрокоптера заснял состояние разрушенной взрывом газа пятиэтажки. На кадрах видно, что взрывная волна вынесла крышу и стены двух квартир на пятом этаже 11-го подъезда.

Поздно вечером премьер-министр республики Алексей Песошин и глава Минздрава Татарстана Марат Садыков посетили в челнинской БСМП пострадавших в результате обрушения жилого дома.

ТНВ покажет жизнь межнациональной семьи

С понедельника телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» начали показывать сериал «Бер-бер хәл». Он рассказывает о жизни среднестатистической смешанной семьи: русская жена и муж-татарин решают возникающие вопросы и преодолевают жизненные трудности. Уже отснято 40 эпизодов по 25—26 минут.

В ролях — актеры театра Г. Камала Фирая Акберова и Радик Бариев, руководитель нижнекамского театра «Мунча ташы» Гамиль Асхадуллин, актриса театра им. Тинчурина Зульфия Валеева. Детей сыграли выпускница Казанского театрального училища Эльвина Насыбуллина и ведущий телеканала «Шаян ТВ» Азамат Зайнуллин.



Вместо «пенной вечеринки» — за решетку

Трое бравых нижнекамцев решили на халяву выпить пенного напитка — и утащили три ящика пива в тот момент, когда водитель разгружал привезенную партию алкотовара в магазин одного из городских ТЦ. Далеко с «ценным» грузом похитителям уйти не дали — водитель вовремя заметил воров и кинулся за ними вдогонку. Завязалась потасовка, на подмогу прибежал охранник торгового центра. Воришек сдали полиции.

Челнинка покорила всех наставников



Слепые прослушивания шоу «Голос» снова прошла жительница Татарстана. В этот раз певица из Набережных Челнов Ольга Баландина покорила своим исполнением всех членов жюри — каждый из них нажал красную кнопку и повернулся лицом к сцене. Для знакомства с наставниками девушка выбрала песню рок-группы Whitesnake «Still of the Night». Она продолжит выступление в проекте в команде Димы Билана.

Квадрокоптеру любая лампа «по плечу»

В соцсети TikTok стало вирусным видео, показывающее, как квадрокоптер вкручивает лампочку. А в качестве музыкальной подложки в ролике звучит саундтрек из фильма «Интерстеллар». Перед «операцией» к дрону прикрепили лампочку, чтобы она не упала в момент полета. Потом квадрокоптер подлетел к патрону и, вращаясь вокруг своей оси, вкрутил лампу.

Маскот «Нефтехимика» обзавелся «женой»

Необычный брак зарегистрировал нижнекамский ЗАГС в эту пятницу. «Мужем» и «женой» стали маскот ХК «Нефтехимика» Волк и его подружка-волчица. Видео у себя на странице «ВКонтакте» опубликовал спортклуб. Реакция подписчиков на событие была неоднозначной — одни порадовались и с юмором оценили ролик, другие поворчали: дескать, спортклуб превращается в ТЮЗ. Как пообещал Волк, в понедельник на матче с «Куньлунь РС» он познакомит болельщиков с избранницей.

Ошибочка вышла



Казус произошел на днях с оперштабом Московской области по борьбе с коронавирусом. На своем канале в «Телеграм» он опубликовал мотивирующее видео для продвижения вакцинации. Вроде бы дело нужное, однако видео не прошло цензуру и в один из кадров попало матерное слово. Главный герой видео — звезда мемов, толстый черно-белый кот в присущей ему манере просит своего хозяина сделать прививку: «Здарова! Я прививку сделал, за границу полечу... А ты нет! Разно́сите бациллу... Ну что смотришь? Дуй на прививку! Пожалуйста...»

Оперштаб через несколько минут удалил «котомат», выложив взамен подредактированное видео, но оригинальный ролик успел разлететься по Сети.

Кстати, этого выразительно мяукающего черно-белого котика, который стал звездой многих соцсетей, зовут Бендер, он живет в Австралии. Коту 13 лет, а его хозяйке Нелле — 70. Первые ролики с домашним любимцем она начала выкладывать в TikTok в 2020 году. Пик популярности пришелся на нынешний сентябрь, когда под мяуканье кота в основном российские пользователи соцсетей стали накладывать плашки с забавными репликами: кот «говорит» и от имени недовольных родителей, и от имени беспомощных мужчин.

