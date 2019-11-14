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«Казаньоргсинтез» увеличил фонд оплаты труда работникам на 560 млн рублей

12:28, 14.11.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Казаньоргсинтез» увеличил фонд оплаты труда работникам на 560 млн рублей

По данным ежеквартального отчета ПАО «Казаньоргсинтез», рыночная капитализация предприятия на 30 сентября составила 174,5 млрд рублей. После пиковых значений конца 2018-го — начала 2019 года этот показатель фактически вернулся на уровень сентября прошлого года.

Согласно данным отчетности по РСБУ, выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев превысила 58,2 млрд рублей. При этом произошли изменения в структуре товарного производства. Доля выручки от продаж поликарбонатов в общем объеме сократилась с 17,4% до 10,8%, а в абсолютном выражении — с 10,6 до 6,3 млрд рублей. Это произошло из-за падения цен и снижения объемов реализации продукции.

Доля полиэтилена высокого давления (ПВД) выросла с 18 до 19,9% (с 10,8 до 11,6 млрд рублей в абсолютном выражении). Еще больше увеличилась доля полиэтилена низкого давления (ПНД) — с 49,9 до 54,6% (с 30,0 до 31,8 млрд рублей в абсолютном выражении). В 2019 году «Казаньоргсинтез» столкнулся с таким же серьезным падением цен на ПНД, как и на поликарбонаты. Однако в силу большей емкости рынка ПНД за счет диверсификации продуктовой линейки предприятие смогло увеличить объем продаж по этому направлению.

За 9 месяцев этого года выросла себестоимость производства продукции на 3,7%, до 37,1 млрд рублей. Традиционно на этом показателе отразился рост стоимости энергоресурсов. Благодаря программе повышения энергоэффективности «Казаньоргсинтезу» удается сдерживать темпы этого роста. Относительно уровня прошлого года доля затрат на энергию в общей структуре себестоимости выросла всего на 0,3%.

Другим фактором, повлиявшим в этом году на повышение себестоимости, стал рост затрат на оплату труда. Их доля в себестоимости выросла с прошлогодних 8,7% до 9,8%. А фонд оплаты труда по итогам 9 месяцев этого года составил почти 4,4 млрд рублей. Это на 24% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (на 560 млн рублей в абсолютном выражении). За 9 месяцев 2019 года выросли и отчисления на социальные нужды. Их доля в структуре себестоимости увеличилась с прошлогодних 2,8% до 3,1%. При этом среднесписочная численность работников сохранилась — 8,3 тысячи человек.

Напомним, в течение года «Казаньоргсинтез» дважды проводил индексацию заработной платы.

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ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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