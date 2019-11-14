«Казаньоргсинтез» увеличил фонд оплаты труда работникам на 560 млн рублей

По данным ежеквартального отчета ПАО «Казаньоргсинтез», рыночная капитализация предприятия на 30 сентября составила 174,5 млрд рублей. После пиковых значений конца 2018-го — начала 2019 года этот показатель фактически вернулся на уровень сентября прошлого года.

Согласно данным отчетности по РСБУ, выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев превысила 58,2 млрд рублей. При этом произошли изменения в структуре товарного производства. Доля выручки от продаж поликарбонатов в общем объеме сократилась с 17,4% до 10,8%, а в абсолютном выражении — с 10,6 до 6,3 млрд рублей. Это произошло из-за падения цен и снижения объемов реализации продукции.

Доля полиэтилена высокого давления (ПВД) выросла с 18 до 19,9% (с 10,8 до 11,6 млрд рублей в абсолютном выражении). Еще больше увеличилась доля полиэтилена низкого давления (ПНД) — с 49,9 до 54,6% (с 30,0 до 31,8 млрд рублей в абсолютном выражении). В 2019 году «Казаньоргсинтез» столкнулся с таким же серьезным падением цен на ПНД, как и на поликарбонаты. Однако в силу большей емкости рынка ПНД за счет диверсификации продуктовой линейки предприятие смогло увеличить объем продаж по этому направлению.

За 9 месяцев этого года выросла себестоимость производства продукции на 3,7%, до 37,1 млрд рублей. Традиционно на этом показателе отразился рост стоимости энергоресурсов. Благодаря программе повышения энергоэффективности «Казаньоргсинтезу» удается сдерживать темпы этого роста. Относительно уровня прошлого года доля затрат на энергию в общей структуре себестоимости выросла всего на 0,3%.

Другим фактором, повлиявшим в этом году на повышение себестоимости, стал рост затрат на оплату труда. Их доля в себестоимости выросла с прошлогодних 8,7% до 9,8%. А фонд оплаты труда по итогам 9 месяцев этого года составил почти 4,4 млрд рублей. Это на 24% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (на 560 млн рублей в абсолютном выражении). За 9 месяцев 2019 года выросли и отчисления на социальные нужды. Их доля в структуре себестоимости увеличилась с прошлогодних 2,8% до 3,1%. При этом среднесписочная численность работников сохранилась — 8,3 тысячи человек.

Напомним, в течение года «Казаньоргсинтез» дважды проводил индексацию заработной платы.

Партнерский материал