Еще безнадежнее, чем две недели назад: «Ак Барс» проигрывает «Металлургу» третий матч в сезоне

Главные итоги третьего матча грандов Востока за месяц

На утро третьего матча казанские хоккеисты стреляли дежурными фразами о том, что с «Металлургом» в нынешнем сезоне игры получаются равными, но не хватает немного удачи и заброшенной шайбы. Вчерашний поединок продемонстрировал — дело далеко не в случае и удаче. «Ак Барс» слабее «Магнитки» здесь и сейчас по всем фронтам. Команда Дмитрия Квартальнова вновь не смогла забросить больше одной шайбы, много пропускает во втором периоде, а большинство по-прежнему не работает. На этот раз появились провалы и в обороне. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги третьего матча грандов Востока в октябре.

Работа над ошибками Квартальновым и Горбенко вновь не проделана

Уже дважды в нынешнем сезоне Дмитрий Квартальнов был бит Ильей Воробьевым, чья машина под названием «Металлург» в нынешнем сезоне не оставляет шанса вообще никому. За весь сезон — а это уже 22 игры — «сталевары» проиграли лишь дважды — оба раза «Салавату Юлаеву» Томи Лямсы.

Каким образом уфимцам удалось это сделать — вот, что в первую очередь стоило изучить тренерскому штабу казанцев. Впрочем, глубоко копать необходимости не было — у Уфы неплохо работает большинство, чего не скажешь о Казани.

На утро третьего матча казанцы естественно хорохорились и утверждали, что волевая победа над «Автомобилистом» придала команде уверенности, и теперь знают «Магнитку» лучше, чтоб наконец взять реванш.

— Помним два поражения, сегодня будем выходить и играть на победу. Обязательно нужно взять реванш, — говорил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин на утренней раскатке. — Что не получалось в предыдущих двух матчах? Пропускали важные голы, которые решали исход встречи. Матчи были равные, мог забить и «Ак Барс», и «Металлург». Но когда «Магнитка» ведет в счете, то хорошо выстраивается в обороне, нам тяжело было пройти к их воротам.

В итоге казанцы вновь не справятся с легионерами «Металлурга», не реализуют большинство и не забросят больше одной шайбы — все как в предыдущих двух играх.

Предельно спокойная победа хозяев льда, ради которой хоккеисты «Магнитки» даже не выкладывали все, на что способны. Неудача Дмитрия Квартальнова и Игоря Горбенко, чье большинство скорее мертво, чем живо.

Квартальнов сделал ставку на разрушителей — не сработало. Посыпалась оборона

На решительную меру пошел Квартальнов, решив реанимировать убийственное в прошлом плей-офф звено Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Михаил Глухов. Именно эти парни в розыгрыше Кубка Гагарина весной сожрали финнов «Салавата». Номинально четвертое звено вчера проводило на льду времени больше, чем первые два, состоящие из игровиков. А Лукоянов вышел с капитанской нашивкой.

Все это говорило о том, что тренерский штаб сделал ставку на разрушение и силовое давление, а не на технарей. В этом компоненте у «Ак Барса» над «Металлургом» нет никакого превосходства, а даже наоборот. Технари «Магнитки» по сезону чувствуют себя куда комфортнее и уже давно разыгрались, в то время как в «Ак Барсе» Даниил Тарасов только в прошлом матче забросил первую шайбу, Артем Галимов переживает кризис взросления, а Даниса Зарипова мы вообще, похоже, в составе этой осенью больше не увидим.

Как показал матч, ставка сработала лишь наполовину. В первой половине встречи казанцы как-то сдерживали и порой неплохо разбивали волнорезы атаки «Магнитки», а нападающие не давали ничего сделать ни легионером, ни Николаю Голдобину с Денисом Зерновым.

Однако вскоре повалилась оборонительная линия. Первый звоночек произошел еще за семь минут до первого перерыва, когда Кирилл Адамчук грубо ошибся на синей, выдав «обрез» на крюк форварда «Магнитки» Джоша Карри. Благо Тимур Билялов в эффектном падении «подчистил» за защитником.

Окончательно казанская оборона посыпалась, когда Никита Лямкин оставил перед воротами своего игрока и не успел накрыть Брендэна Лайпсика. Защитник в нынешнем сезоне сам не свой.

Ну а через две с половиной минуты «Металлург» уже грамотно подловил казанцев на смене. Джош Карри все-таки дожал свою шайбу в ворота Билялова.

Да и последнюю точку в матче тот же Карри поставил после очередного ляпа в штрафной. Настоящий хаос устроили Кирилл Петров и Дмитрий Кагарлицкий, принявшиеся «возиться» с шайбой в своей зоне и подарив ее сопернику.

— Во втором периоде соперник играл острее, они зашли в зону. Мы ребят направляли, потому что они премьерствовали, а игроки «Металлурга» лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они нужные и сработали сегодня. И немножко дело было в пересменках, потому что во втором периоде соперник точно был агрессивнее на воротах, а мы нет. «Магнитка» здорово обороняется, нам нужно подумать ещё, найти ключи, — объяснял наставник «Ак Барса».

Где легионеры «Ак Барса»?

Уже в очередном матче иностранные лидеры атак Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Филипп Майе сделали для магнитогорской команды весь матч. Они на троих сообразили 3 шайбы и 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне, пожалуй, это лучшие легионеры Континентальной хоккейной лиги, и стоит признать это главной победой Сергея Ласькова.

У «Ак Барса» же в этом плане все куда плачевнее. Ушедшие легионеры серьезно подвели в стадии плей-офф, и новый генеральный менеджер решил пойти по иному пути — искать новые имена за океаном.

Из всех привезенных в нынешнем межсезонье иностранцев вчера на льду появился лишь Джордан Уил, и благополучно сыграл в невидимку — никаких полезных действий от слова совсем. В 15 играх у него всего одна заброшенная шайба и 9 ассистов. Пер Линдхольм с начала сезона провел 14 игр, в которых забросил лишь 3 шайбы и еще отметился двумя результативными передачами. А единственный иностранец, который хотя бы эпизодически приносил пользу — Стивен Кэмпфер — в заявке вновь не оказался.

Можно ли уже сейчас, по прошествии трети чемпионата говорить, что это трансферный провал?

Данис Зарипов ушел в историю?

Фигура далеко не чужая для обеих команд — Даниса Зарипова — в этом поединке на льду не появилась.

Именно после прошлого матча между «Металлургом» и «Ак Барсом» 40-летний ветеран исчез из состава, и по некоторой информации не просто так. Недовольство наставника команды в раздевалке ветераном и ответное недовольство Зарипова тренерами, возможно, и послужило катализатором таких кадровых решений.

Впрочем, правы в своем недовольстве тут обе стороны. Даниса Зарипова еще летом всей Казанью (в том числе и наше издание) уговаривали остановиться и не выбивать себе еще год контракта. Хоккеист не тянул ритм КХЛ последние два года, и было очевидно, что в нынешнем он не сыграет и трети игр сезона. И во втором поединке он действительно отыграл в роли статиста в звене с молодыми игроками.

С другой стороны и претензии Даниса Зарипова к Дмитрию Квартальнову (если они действительно были) имеют основания. В первую очередь к стилю игры и ролям, которые наставник отдает нападающим. Так или иначе, идея с продлением Зарипова не сулила ничего хорошего, и ее развитие — вполне ожидаемое развитие событий.

Увидим ли мы Зарипова на льду или нет — вопрос уже не так принципиален. Эта история должна была закончиться намного раньше и совсем другим образом.

Эрик Добролюбов