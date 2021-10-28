«Мы сняли живую историю»

Новый сериал ТНВ покажет семью, в которой жена — русская, а муж — татарин

Фото: Ринат Назметдинов

С 25 октября на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» начался показ сериала «Бер-бер хәл» о жизни межнациональной семьи. О том, как родственники узнавали в сюжетах знакомые события, какие жаркие споры происходили по поводу сценария, съемочная группа кинокомпании «Ватан 21 век» рассказала журналистам на пресс-конференции.

Планировали 30 серий — а вышло 40

Как рассказал директор кинокомпании «Ватан 21 век» Леонард Давлетшин, работа над сериалом началась задолго до съемок. Сценаристами стали Альберт Шакиров и Алмаз Акберов, последний также выступил режиссером. При этом кастинг проходил в закрытом режиме — роли писались под конкретных актеров, а работа на площадке проходила с мая по сентябрь.

Если первоначально предполагалось снять 30 серий по 25—26 минут, то в итоговый вариант вошло 40. Съемки проходили при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». «Реальное время» посещало площадку на первых этапах работы.

— Пока мы снимали, то поняли, что можем размахнуться на большее количество серий, — сказал Давлетшин. — Показ идет в будние дни, утром, днем и вечером.

Первые серии также появились на одном из youtube-каналов ТНВ.



Как указал режиссер сериала Алмаз Акберов, сверхзадача проекта — показать семью, в которой жена — русская, а муж — татарин, то, как они решают возникающие вопросы и преодолевают жизненные трудности.

В сериале действуют три поколения. Старшее играют актриса театра Камала Фирая Акберова и руководитель театра «Мунча ташы» Гамиль Асхадуллин, среднее — камаловский актер Радик Бариев и тинчуринская актриса Зульфия Валеева, их детей — выпускница Казанского театрального училища Эльвина Насыбуллина и ведущий телеканала «Шаян ТВ» Азамат Зайнуллин.

— Мы за пять месяцев сняли 17,5 часа. Многие задумки мы даже отложили на будущее. Мы плотно работали с Радиком, с которым уже сотрудничали в ситкоме «Рәхәт яшибез», — сказал Акберов.

Алмаз Акберов

— Могу сказать, что раньше я не снимался ни в сериалах, ни на ТНВ, — отметил Бариев. — У меня были личные требования, как это должно сниматься. Первый раз было страшно. Это все равно что сказать — вот из ГСО РТ ушел Сладковский, бери палку, руководи. Но какая-то химия случилась, а потом мы пять месяцев были вместе.

— Мы решили, что Альберт напишет первые пять серий, которые мы обсудим. Они не вошли в проект, они были серьезно перелопачены, — отметил актер. — Мне проект был интересен тем, что семья здесь не показывается идеальной.

— Мы не глубокие старики и не глубокие юнцы, — отметил Бариев. — Мы в том возрасте, когда мы чувствуем молодежь и знаем, кажется, как воспитывать детей. Когда мы обсуждали какие-то темы, у нас возникали жаркие споры. Мол, у нас в семье не так! А у нас — так!

— Мы сняли живую историю, — резюмировал Бариев.



Радик Бариев

«Вчера смотрели с мамой третью серию, она смеялась, потому что знает мою семью»

Такой же строгий отбор касался картинки и звука — многое переснималось. Часть эпизодов отдавали народному поэту РТ Разилю Валееву, который высказывал свои претензии.

— Что-то мы принимали, а порой брали ответственность на себя, — указал Бариев.

— История этой семьи не заканчивается в сериале. Мы «присоединяемся» к ним на каком-то этапе и на каком-то этапе их «отпускаем», — отметил Альберт Шакиров. По его словам, проблемы, поднимаемые проектом, знакомы всем российским семьям: — Вчера смотрели с мамой третью серию, она смеялась, потому что знает мою семью. Видно, говорит, Альберт, что ты писал. Там есть и семья Радика, и семья Алмаза, и семья Гамиля-абыя, — сказал сценарист, дополнив, что работа над материалом всегда шла совместно, а свою работу он обозначил бы как «написание диалогов».

— Когда мы начали работу, все изначально было серьезно, — сказала Зульфия Валеева. — Мы собрались, как в театре, за столом, сделали действенный анализ, прочитали сценарий, изучили все действия персонажей.



Зульфия Валеева

— Многие спрашивали, неужели не нашли другую актрису, везде Валеева, — усмехнулась исполнительница главной роли. — На самом деле в телефильме я снималась десять лет назад. Для таких как я, женщин среднего возраста, пишут мало материала и в кино, и в театре — у нас либо молодые, либо бабушки. Так что я благодарна съемочной группе за лето.

Валеева в начале сериала говорит по-русски, что, по ее словам, не было проблемой — она училась в Казани в русской школе.

— Но сегодня я говорю с вами только по-татарски, потому что в социальных сетях уже начали приходить комментарии: почему Анастасия — по-русски? Ну а как она должна была говорить? А еще спрашивают — выйдет ли она когда-нибудь из спальни? — со смехом добавила актриса.

Как признался Гамиль Асхадуллин, он еще не видел сериала, однако в своем герое с ходу узнал себя:

— Это на сцене я веселый, а вне — серьезный. Надо руководить театром, есть семья (у Асхадуллина, к слову, четверо внуков, — прим. авт.). Я ездил на съемки из Нижнекамска, жена говорит: «Ты и впрямь на этого бабая стал походить!»

Гамиль Асхадуллин

— Это добрый, хороший фильм. Мы искали в наших героях только доброе, — отметил Бариев. — Мы на светлой стороне.

Как сказал Давлетшин, «Ватан 21 век» уже снимает новый фильм, который планируется показать к Новому году. Между тем Асхадуллин обнародовал сюжет, который годится для приквела сериала: один из его родственников по имени Мансур после Первой мировой войны привез домой немку, которая вскоре начала говорить по-татарски. Надо сказать, что и героиня Валеевой к концу сериала, и это не скрывается, начнет общаться на языке мужа — авторы надеются, что таким образом они смогут привлечь внимание к проблемам татарского языка.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов