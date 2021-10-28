«Мы сняли живую историю»
Новый сериал ТНВ покажет семью, в которой жена — русская, а муж — татарин
С 25 октября на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» начался показ сериала «Бер-бер хәл» о жизни межнациональной семьи. О том, как родственники узнавали в сюжетах знакомые события, какие жаркие споры происходили по поводу сценария, съемочная группа кинокомпании «Ватан 21 век» рассказала журналистам на пресс-конференции.
Планировали 30 серий — а вышло 40
Как рассказал директор кинокомпании «Ватан 21 век» Леонард Давлетшин, работа над сериалом началась задолго до съемок. Сценаристами стали Альберт Шакиров и Алмаз Акберов, последний также выступил режиссером. При этом кастинг проходил в закрытом режиме — роли писались под конкретных актеров, а работа на площадке проходила с мая по сентябрь.
Если первоначально предполагалось снять 30 серий по 25—26 минут, то в итоговый вариант вошло 40. Съемки проходили при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». «Реальное время» посещало площадку на первых этапах работы.
— Пока мы снимали, то поняли, что можем размахнуться на большее количество серий, — сказал Давлетшин. — Показ идет в будние дни, утром, днем и вечером.
Первые серии также появились на одном из youtube-каналов ТНВ.
Как указал режиссер сериала Алмаз Акберов, сверхзадача проекта — показать семью, в которой жена — русская, а муж — татарин, то, как они решают возникающие вопросы и преодолевают жизненные трудности.
В сериале действуют три поколения. Старшее играют актриса театра Камала Фирая Акберова и руководитель театра «Мунча ташы» Гамиль Асхадуллин, среднее — камаловский актер Радик Бариев и тинчуринская актриса Зульфия Валеева, их детей — выпускница Казанского театрального училища Эльвина Насыбуллина и ведущий телеканала «Шаян ТВ» Азамат Зайнуллин.
— Мы за пять месяцев сняли 17,5 часа. Многие задумки мы даже отложили на будущее. Мы плотно работали с Радиком, с которым уже сотрудничали в ситкоме «Рәхәт яшибез», — сказал Акберов.
— Могу сказать, что раньше я не снимался ни в сериалах, ни на ТНВ, — отметил Бариев. — У меня были личные требования, как это должно сниматься. Первый раз было страшно. Это все равно что сказать — вот из ГСО РТ ушел Сладковский, бери палку, руководи. Но какая-то химия случилась, а потом мы пять месяцев были вместе.
— Мы решили, что Альберт напишет первые пять серий, которые мы обсудим. Они не вошли в проект, они были серьезно перелопачены, — отметил актер. — Мне проект был интересен тем, что семья здесь не показывается идеальной.
— Мы не глубокие старики и не глубокие юнцы, — отметил Бариев. — Мы в том возрасте, когда мы чувствуем молодежь и знаем, кажется, как воспитывать детей. Когда мы обсуждали какие-то темы, у нас возникали жаркие споры. Мол, у нас в семье не так! А у нас — так!
— Мы сняли живую историю, — резюмировал Бариев.
«Вчера смотрели с мамой третью серию, она смеялась, потому что знает мою семью»
Такой же строгий отбор касался картинки и звука — многое переснималось. Часть эпизодов отдавали народному поэту РТ Разилю Валееву, который высказывал свои претензии.
— Что-то мы принимали, а порой брали ответственность на себя, — указал Бариев.
— История этой семьи не заканчивается в сериале. Мы «присоединяемся» к ним на каком-то этапе и на каком-то этапе их «отпускаем», — отметил Альберт Шакиров. По его словам, проблемы, поднимаемые проектом, знакомы всем российским семьям: — Вчера смотрели с мамой третью серию, она смеялась, потому что знает мою семью. Видно, говорит, Альберт, что ты писал. Там есть и семья Радика, и семья Алмаза, и семья Гамиля-абыя, — сказал сценарист, дополнив, что работа над материалом всегда шла совместно, а свою работу он обозначил бы как «написание диалогов».
— Когда мы начали работу, все изначально было серьезно, — сказала Зульфия Валеева. — Мы собрались, как в театре, за столом, сделали действенный анализ, прочитали сценарий, изучили все действия персонажей.
— Многие спрашивали, неужели не нашли другую актрису, везде Валеева, — усмехнулась исполнительница главной роли. — На самом деле в телефильме я снималась десять лет назад. Для таких как я, женщин среднего возраста, пишут мало материала и в кино, и в театре — у нас либо молодые, либо бабушки. Так что я благодарна съемочной группе за лето.
Валеева в начале сериала говорит по-русски, что, по ее словам, не было проблемой — она училась в Казани в русской школе.
— Но сегодня я говорю с вами только по-татарски, потому что в социальных сетях уже начали приходить комментарии: почему Анастасия — по-русски? Ну а как она должна была говорить? А еще спрашивают — выйдет ли она когда-нибудь из спальни? — со смехом добавила актриса.
Как признался Гамиль Асхадуллин, он еще не видел сериала, однако в своем герое с ходу узнал себя:
— Это на сцене я веселый, а вне — серьезный. Надо руководить театром, есть семья (у Асхадуллина, к слову, четверо внуков, — прим. авт.). Я ездил на съемки из Нижнекамска, жена говорит: «Ты и впрямь на этого бабая стал походить!»
— Это добрый, хороший фильм. Мы искали в наших героях только доброе, — отметил Бариев. — Мы на светлой стороне.
Как сказал Давлетшин, «Ватан 21 век» уже снимает новый фильм, который планируется показать к Новому году. Между тем Асхадуллин обнародовал сюжет, который годится для приквела сериала: один из его родственников по имени Мансур после Первой мировой войны привез домой немку, которая вскоре начала говорить по-татарски. Надо сказать, что и героиня Валеевой к концу сериала, и это не скрывается, начнет общаться на языке мужа — авторы надеются, что таким образом они смогут привлечь внимание к проблемам татарского языка.
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