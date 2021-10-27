Major наконец-то вернулся. NAVI как никогда близки к титулу и званию лучшей команды года

Наши команды очень близки к победе в главном турнире года

Два года фанаты CS:GO ждали возвращения главного турнира про-сцены — Major. А главное, что «Мажор» пройдет в режиме офлайн, поэтому зрители в Стокгольме, где и пройдет главный турнир года, смогут посетить мероприятие и насладиться игрой мирового уровня. За два года дела на профессиональной сцене изменились, вечные фавориты из Astralis рискуют пропустить турнир, а главными претендентами на победу называются две команды из СНГ. NAVI и Gambit — абсолютно лучшие команды 2021 года, так что есть все шансы повторить успех Team Spirit на International 2021 в дисциплине Dota 2. Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

NAVI фаворит? Самый успешный год в истории организации может принести и долгожданную победу на Major

Вернувшийся спустя два года главный турнир в CS:GO сопровождается лучшим сезоном в истории украинской организации NAVI, выигравшей в 2021 году Intel Grand Slam — титул за победы на ключевых турнирах года. «Рожденные побеждать» в фантастической форме подходят к главному старту нынешнего года и являются главными фаворитами турнира. S1mple и компания без спадов прошли отборочные рмр-турниры для СНГ-региона и попали сразу в стадию «легенд».

Российско-украинский состав сейчас, действительно, выглядит мощнее всех в мире, а самое главное, стабильнее. Команда нашла баланс между молодостью и опытом, где одни из лучших стрелков планеты S1mple и Electronic играют вместе с B1t и Perfecto, последний и вовсе многими сейчас называется лучшим клатчером в мире. Плюс Boombl4, в случае победы на Major, закрепится в статусе одного из лучших капитанов в истории игры.

Эра онлайна явно пошла на пользу «Рожденным побеждать», они одни из немногих легендарных команд полностью подстроились под ковидный формат турниров и набрали бешеную форму. Но Major пройдет на лане (оффлайн — прим. ред.), чего ждали все болельщики и игроки. И здесь есть небольшой повод волноваться за B1t, который лишь в этом году стал постоянным игроком тир-1 сцены. Но Валерий Ваховский весь сезон демонстрировал настолько выдающуюся игру против сильнейших соперников, что психологическая составляющая особо не должна тревожить. Но это Major, турнир мечты для любого игрока, так что вариант перенервничать присутствует, но первые матчи должны будут все расставить все по местам.

А еще Major 2021 примечателен тем, что NAVI за всю свою историю ни разу не выигрывали этот турнир. В копилке «Рожденных побеждать» есть титулы со всех ключевых турниров, но самый значимый до сих пор не покорился. И, учитывая нынешнюю форму NAVI, Major в столице Швеции должны забирать именно они. Это стало бы вишенкой на торте нынешнего сезона. Украинская организация окончательно бы укрепилась в статусе легендарной, поскольку, покорив главный турнир, «Рожденные побеждать» не оставят вопросов в своем величии, которое в СНГ-регионе не ставится под сомнение, но в остальном мире иногда оспаривается.

Фото: talkesport.com

Gambit сбавили, но все еще могут удивить. Возьмет ли Hobbit второй титул Major?

Другая СНГ-команда, удивившая в 2021 году — это Gambit. Российская организация выиграла 8 титулов в нынешнем сезоне, среди которых престижнейшие IEM Katowice и Blast Premier: Spring Finals. Но с началом лета результаты пошли на спад и следующую победу на турнире Гамбиты одержали лишь в октябре, на финальном рмр-турнире для СНГ, который и позволил команде отобраться сразу в стадию «легенд».

Основной победный период пришелся на весну, тогда Gambit выглядели сильнее всех в мире, даже NAVI не могли обыграть Гамбитов. Тогда активно обсуждалось, насколько же хватит той формы команды, особенно когда все больше становилось понятно, что Major все-таки состоится. Время показало, что запал прошел, но при этом Gambit все еще являются командой с одним из самых интересных стилей игры. Очень умный CS, интересные мувы и раскидки — это из игры Гамбитов не делось никуда. В составе Gambit есть 4 молодых перспективных игрока, которые попали в основной состав из академии, что является особой гордостью организации. Один из них, Sh1ro, уже стал одним из открытий сезона, забрав несколько титулов MVP в победных для Gambit турниров.

Но организация Gambit Esports сверкнула на про-сцене не в первый раз. Она является единственной в СНГ, которая сумела победить на Major. Было это в 2017 году, но в нынешнем составе есть человек, который 4 года назад поднимал титул над головой, это Абай Хасенов, он же Hobbit. Игрок из Казахстана после победы на Major поиграл в нескольких тир-2 коллективах, но год назад вернулся в Gambit и с тех пор и начался постепенный взлет команды на вершину рейтинга HLTV.

Возвращаясь к теме психологии в преддверии Major, то у Гамбитов опыт выступления на главном турнире есть только у Hobbit. Но даже несмотря на это, молодые игроки весь сезон успешно выступают в элите, а учитывая скрупулезность подготовки Gambit к крупным стартам, то этот аспект уйдет на второй план, и российская команда в состоянии побороться за попадание в высокие стадии турнира.

Стадия квалификации. Team Spirit, Virtus.pro и Astralis еще не гарантировали себе место на Major

Две СНГ-команды уже гарантировано сыграют в основной стадии Major, но в стадии «challenger» есть еще два коллектива, которые некогда входили в топ-10 рейтинга HLTV, на короткое время ознаменовав эру СНГ-региона. Но сейчас Team Spirit и Virtus.pro (VP) сильно сдали и уже не показывают тех результатов, которые были в начале года. Тем не менее, обе команды пробились на Major, но не в основную стадию, а в квалификацию, в которой 16 команд бьются за 8 слотов в стадию «легенд».

Вместе с VP и Spirit в «челленджерах» играют пару именитых команд, для которых участие в Major является обыденным событием. Среди них Faze Clan и, что удивительно, Astralis. Датчане, которые являются четырехкратными победителями Major’a, после постоянных перестановок в составе, откатились на уровень команды, которую мало кто рассматривает как фаворита крупных турниров.

Ну и помимо топов в стадии квалификации есть и другие интересные команды, участие которых должно украсить главный турнир года — речь идет о Heroic и ENCE. Вышеназванные коллективы должны забирать свои слоты в следующую стадию, а для фанатов СНГ-команд хотелось бы, чтобы Spirit и VP были в числе этих команд.

Большая часть команд в отборе — это среднего уровня команды, которые регулярно играют на данных отборах, но все-таки уровень сопротивления им пока не позволяет серьезно соперничать с более качественными командами.

Фото: sport.ua

Astralis идут мимо Major? А у СНГ-команд все еще хорошие шансы на проход

Уже известны первые результаты стадии отбора. Spirit пока идут с результатом 1:1, проиграв Faze Clan, а далее обыграв Godsent. Помимо Spirit и VP за участие в Major принимает участие другой СНГ-состав — это команда Entropiq. Они начали первый день с идентичного результата, проиграв первую игру команде BIG, а затем одержали разгромную победу над Astralis 16:6.

Датчане пока главное открытие турнира со знаком минус. Astralis стартовали с двух поражений: от соотечественников из Copenhagen Flames, а затем уступили Entropiq. При чем оба поражения были разгромными и с одинаковым счетом — 6:16. Скандинавы пока выглядят очень плохо и как никогда близки к тому, что впервые в своей истории пропустят Major.

У третьей команды из СНГ-региона VP дела пока идут неплохо. Virtus.pro совсем недавно расстались с Sanji и на его место пришел Fl1t, перешедший из команды Forze. Даже несмотря на замену перед самым стартом, в активе «мишек» уже есть одна победа над бразильцами из paiN со счетом 16:14. Неплохой старт от отечественных команд, которые могут дать максимальное представительство СНГ-команд на Major за все время проведения турнира.

Игорь Белоногов