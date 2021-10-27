Бизнес-аккаунт дня: услуги по оформлению воздушными шарами в Набережных Челнах

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 181-я

Самый первый воздушный шар в мире был создан из каучука в конце девятнадцатого столетия. С того времени он считается одним из атрибутов праздника или торжества, став символом веселья и радости. Уже более десятка лет аэродизайн является одной из востребованных услуг. В этом направлении работают и крупные фирмы, и частники. С 2018 года оформлением шарами праздничных торжеств в Набережных Челнах занимается жительница этого города Диляра Мухаметзянова. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Создавая праздничное настроение

Аэродизайн в XXI веке стал одним из эффективных и модных направлений дизайнерского искусства — ни одно торжественное мероприятие сегодня не проходит без оформления воздушными шарами. Это и ленты, и фигуры, и букеты и много других оригинальных композиций, которые создают праздничное настроение. Оформлением торжеств шарами челнинка Диляра Мухаметзянова занялась около четырех лет назад, когда вышла в декретный отпуск. По ее словам, как только ей пришла эта идея, она получила поддержку мужа, он же помог ей начать новый бизнес. С тех пор челнинка создает праздничное настроение для именинников, молодоженов, юбиляров, новоселов, в честь разных календарных праздников, а также делает стилизованные фотозоны для фотосессий. Большой популярностью последнее время пользуются и пришедшие из-за рубежа гендер-пати, когда, лопая воздушный шарик, по цвету его содержания будущие родители узнают пол ребенка. Спрос на оформительские услуги Диляры стал таким большим, что она обзавелась напарницей по бизнесу, а вместе они создали дизайнерскую студию.

Сегодня аналитический разбор страницы челнинского аэродизайнера провели эксперты казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Успешным продажам помогает визуальное оформление

Шапка профиля. Фото на аватаре выбрано неудачно, оно очень мелкое, стоит попробовать другие варианты. Это же касается и ника. Но так как аккаунт уже существует достаточно долго, то менять не стоит, потому что его могут искать постоянные покупатели. Туда стоило бы добавить геолокацию. В имени профиля имя Диляра мы бы заменили на слово «оформление». Его нужно заполнять так, чтобы пользователи при поиске оформления праздника шарами нашли именно ваш аккаунт.

УТП (уникальное торговое предложение) вообще не указано. Описание профиля не продающее. Наверняка за время работы у вас скопились частые вопросы от клиентов. Так вот, отвечая на них, можно сделать отличное описание. Конечно, количество символов ограничено, поэтому оставляем самую важную информацию. Обязательно дайте информацию, как можно оформить заказ и в какое время. Не нужно в описании указывать еще раз геолокацию. Для контактов есть специальные строки. В описании есть услуга — индивидуальное обучение, ее нужно конкретизировать. Вместо What’s app напишите призыв к действию, например «закажите». С ним конверсия выше.

Информацию для ответов на частые вопросы, которая не поместилась в описание в силу ограниченного количества символов, можно добавить в актуальное. Вынесите туда и отзывы ваших клиентов. Дайте информацию о том, как сделать заказ, информацию о доставке. Цветовое оформление обложек выбрано удачно — с учетом того, что фотографии работ делают ленту тоже очень пестрой, то обложки лучше делать более спокойными.

Также стоит продумать визуальное оформление ленты — сейчас у нее нет единого стиля. В Instagram это играет самую важную роль для успешных продаж. Даже повысить цены на товары или услуги можно после грамотного оформления аккаунта, при этом не меняя ничего в самом продукте. Подберите цветовую палитру, подходящую вашему бизнесу. Ваши цвета передадут настроение праздника, но главное не переусердствовать.

В ленте сейчас не хватает воздуха. Когда делаете фото, попробуйте использовать разные ракурсы, планы и композиции кадров. Все снимки, опубликованные в постах, воспринимаются не по отдельности, а в единой связке. Поэтому нужна гармония во всех ее частях. В этом помогут графические шаблоны.

Главная цель коммерческого аккаунта — привлечение и удержание клиентов

Посты не проработанные, не вовлекают и не продают. При создании постов важно помнить, что аккаунт коммерческий и основная цель — привлечение клиентов и их удержание. Рекомендуем придерживаться определенной структуры. Например, дать подробную информацию о товаре/услуге, описать качество и то, как товар/услуга поможет решить проблему пользователя. И там, где есть возможность, по смыслу добавить призыв к действию.

В зависимости от цели поста выбирайте один из видов текстов в Instagram: информационный, обучающий, продающий, развлекательный, вовлекающий. Аккаунт ведется в формате «человек для человека» (H2H), что позволяет разнообразить контент и вызвать доверие клиентов. Оформление шарами не является ежедневной потребностью, и видеть в ленте информацию только о шарах аудитории неинтересно — будет много отписок. А в нужный момент, когда потребность в услуге возникнет, не факт, что пользователь сможет найти ваш аккаунт. Подготовьте контент-план с учетом воронки и удержания подписчиков. Удобнее всего делать его на месяц.

У аккаунта очень низкая вовлеченность — коэффициент 0,3%. Это говорит о том, что над контентом нужно поработать. По количеству подписчиков все очень даже хорошо — 9781 пользователь подписан на аккаунт. Но коэффициент вовлеченности показывает, что аудиторию нужно проверить, возможно, стоит ее почистить. Для этого можно использовать специальные сервисы.