Как церковная команда воспитала трех будущих чемпионов мира

Во славу Господа и русского хоккея

Детская команда, поддерживаемая протестантской церковью, вырастила трех чемпионов мира, помогла остаться в спорте нынешнему лидеру казанского «Динамо» и дала поиграть в футбол хоккеистам. «Реальное время» рассказывает о самой необычной детско-юношеской школе России.

Футбольная «Реформация»

В советские времена Абакан был столицей автономной Хакасской республики, которая входила в состав Красноярского края. Это обстоятельство позволило привлечь в команду несколько сильных игроков из красноярского «Енисея» — Сергея Шилова, Андрея Галеева, Юрия Иванова, Александра Немцева, Владимира Савина, Игоря Савлука, завоевать путевку в высшую лигу чемпионата СССР и провести в ней четыре сезона. Из Краснотурьинска пригласили Михаила Быкова, Васила Гисматуллина, Сергея Кобцева. Сумев сохранить костяк команды, абаканцы даже сумели выиграть бронзу первого чемпионата России 1993 года.

А через год в городе была создана футбольная команда «Реформация». Инициатором ее создания стал пастор церкви Прославления России (протестанты) Руслан Белосевич, приехавший с Западной Украины.

Состав «Реформации» формировался с нескольких направлений. Из соседней Абазы пригласили девять человек, ранее игравших на первенстве области за местный ФК «Рудник», с Западной Украины в Хакасию перебрались сразу десять футболистов, которые, по-видимому, и были наиболее религиозными из спортсменов. Известно, что протестантизм был широко развит на Западной Украине, и именно оттуда родом единственный известный футболист-баптист Советского Союза Стефан Решко из киевского «Динамо».

А из местных спортсменов за «Реформацию» стали выступать... хоккеисты. Николай Ельчанинов (38 лет), Сергей Кобцев (36 лет) Игорь Лопухин (34 года), Алексей Терентьев (28 лет), Эдуард Прокопенко (23 года) и Николай Кадакин (21 год). Они покинули клуб только после того, как «Реформацию» возглавил известный красноярский футболист Александр Кишиневский, который привез с собой 13 воспитанников местного футбола, включая своего сына Евгения. Они играли за «Викторию» из Назарово, прекратившую существование, но тут чертовой дюжине местных футболистов в буквальном смысле Бог помог…

Команда «Реформация» вызывала огромный интерес у тогдашних СМИ, прежде всего своими внешними атрибутами. В команде были запрещены внебрачные связи, на приветствии с другой командой вместо вымпела дарили карманную Библию, запрещено было сквернословить.

Но финансовые проблемы заставили закрыть в Абакане футбол, что логично, поскольку команды мастеров в республике ранее не было.

А пастор Белосевич создал детскую команду по хоккею — этот вид спорта был более логичным для республики. Его сын Авель родился в 1992 году, вокруг него и была построена команда сверстников.



Хоккейная «Реформация»

Со временем в город начали приезжать перспективные хоккеисты из других городов — в столицу Хакасии перебрались даже два казанца, Денис Артюшин и Денис Фролов.

Команда стала одной из сильнейших в своей возрастной группе, ее игроки вызывались на сборы юниорской команды, выиграли первенство России, Кубок федерации по хоккею с мячом, стали обладателями юниорского Кубка мира, проходившего в Швеции.

Но в 2010 году уже хоккейную «Реформацию» накрыли финансовые проблемы, и клуб соединили с другой городской командой — «Саянами», переведя туда наиболее перспективных игроков.

На последнем чемпионате мира 2019 года сразу три воспитанника «Реформации» стали чемпионами мира, причем Алан Джусоев сделал это в шестой раз, Андрей Прокопьев — во второй, а Дмитрий Макаров — в первый.

— Я рос в «Реформации» с парнями, как среди братьев, мы много времени проводили все вместе, — вспоминал осетин Алан Джусоев, чьи родители переехали из Кахетии в Омск, а затем в Абакан. — Духовность, окружавшая нас, также сыграла немаловажную роль, ведь мы учились в христианской школе, проходили библейские уроки... Важно, на мой взгляд, даже просто почитать, ознакомиться с Библией. Все это сыграло очень большую роль для меня. После прихода в «Реформацию» я изменился. В первую очередь это касается моего мировоззрения. Даже мама и отец говорили мне об этом. Я ведь вполне мог попасть в другую среду — далекую, скажем, от спорта и других правильных вещей. Но попал туда, куда нужно.

Алан Джусоев. Фото: sovsport.ru

О роли Белосевича было сказано и в другом интервью: «Если бы не Руслан Николаевич, который вкладывал в нас всего себя, ничего бы не было. У него было восемь своих детей, но к каждому из нас он относился как к сыну: кормил, обувал, обучал, организовывал сборы — на лед мы выходили не позднее конца августа. Да что говорить — мы, дети, ездили кататься на «Медео»! У нас был даже свой повар, а рядом всегда были воспитатели, которые помогали во всем. Мы чувствовали к себе внимания больше, чем профессиональная команда «Саяны»!»

В «Динамо-Казань» играет Артюшин, помимо него, в столице Татарстана выступал Алексей Кичеев. Вячеслав Швецов играет за хабаровский «СКА-Нефтяник», Максим Бовт выступает за команду Верхнего Уфалея, Дмитрий Нудьга играл в Кемерово, Сыктывкаре, а потом стал детским тренером в Саяногорске. Сыновья Белосевича — Авель, Енох-Карл и Вениамин — помогают отцу в религиозно-просветительской работе и в то же время остались в спорте, перейдя на любительский уровень.

Стал героем, сел в тюрьму

Еще один игрок клуба — Василий Кололеев — устроился на работу в УФСИН, но в прошлом году выступал в чемпионате России среди команд первой лиги (по сути любительской) и завоевал право на участие в чемпионате страны среди команд высшей лиги (второго по силе дивизиона). Кстати, опередив по ходу финального турнира возрожденный «Кировец» из Уфы.

Любопытно, что Кололеев, перейдя в молодежную команду «Саяны», сыграл с самым знаменитым хоккеистом Абакана Владимиром Лештаевым, прославившимся в последнее десятилетие дважды.

В 2010 году, будучи морским пехотинцем, Лештаев участвовал в обезвреживании сомалийских пиратов, за что был награжден орденом Мужества. Вся боевая операция заняла 22 минуты, так был назван и документальный фильм, посвященный этому событию.

Увы, через три года хоккеист «Саян» снова попал в фокус внимания СМИ: его задержали с 22 граммами гашиша, дали срок. И это событие СМИ смаковали куда более «шире», чем ратный подвиг, упоминая о нем только в контексте. Негатив у нас более востребован, увы…

Кстати, Лештаев уже освободился и вернулся в спорт (правда, в любительский) — теперь он играет в хоккей с шайбой.

Возвращаясь к «Реформации», отметим ее победу в международном турнире 2010 года, ставшей одной из последних для хоккеистов-«баптистов». Они обошли земляков из «Саян», сверстников из «Енисея», а последней в турнире финишировала команда «Троица» из Монголии, которую тоже сформировали с божьей милостью. Инициатором был настоятель Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе отец Алексий (в миру Алексей Трубач), который потом играл со своей командой на чемпионатах мира. Есть в ее составе и православные — трио братьев Черняевых Александр, Борис и Петр, Эрнес Хасанович.

Религия в российском спорте

Девяностые годы в футболе были неразрывно связаны со всеми процессами, которые происходили в стране. Первой церковной командой стала мини-футбольная дружина под названием «Прихожане» из Екатеринбурга, участвовавшая еще в последнем чемпионате СССР 1991 года. О ней известно крайне мало, кроме того, что через сезон почти все ее игроки выступали за команду под названием «АлАн». В 1993 году была образована первая футбольная «церковная» команда, абаканская «Реформация». Еще через год, в 1994-м, главная на тот момент команда Махачкалы — «Динамо» — была исключена из третьей лиги уже после 19 туров, а два года спустя возникла команда «Динамо-Имамат». Причем никакой дополнительной нагрузки, помимо названия, религиозные команды не несли, в том же «Динамо-Имамат» играли Белоусов, Котельников, Сидорюк, а тренировал ее Игорь Королев — то есть не нужно было быть мусульманином, чтобы играть и работать. С ними вместе сыграли и молодой Нарвик Сирхаев, который год спустя перешел в «Анжи». «Динамо-Имамат» просуществовал год, «Реформация» дожила до 2000 года.

В 2021 году в ФНЛ-2 появилась команда «Пересвет» из Подольска, основанная воцерковленным бизнесменом.

Фото: peresvet.join.football

Не удивительно, что в религию уходили люди, казалось бы, прочными нитями связанные со спортом. Это был и ватерполист команды МГУ Игорь Росляков, которого убили в 1993 году, когда 33-летний экс-ватерполист стал иеромонахом Василием. Личным водителем тогдашнего патриарха Всея Руси Алексия Второго был ватерполист Анатолий Акимов, олимпийский чемпион 1972 года.

Протоиерей Алексей Чекмарев, который упоминается в книге Петра Подгородецкого «Машина с евреями» как сотрудник рок-группы «Машина времени», «был фанатом «Спартака». В фанатской среде он носил прозвище Чика, а теперь его знают как отца Алексия, настоятеля храма архангела Михаила. Именно он освящал фан-зону «Спартак Арены».

А в сентябре прошлого года в сан диакона к храму иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» был рукоположен Юрий Роденков, бывший футболист молодежной сборной России и питерского «Зенита».

