Как Южная Корея победила COVID-19

Залогом успеха стали высокие технологии в сочетании со строжайшей дисциплиной

На Западе считают, что фантастические успехи Южной Кореи в борьбе с пандемией обусловлены только высокой степенью развития технологий в стране. Между тем они игнорируют уникальную социальную систему обеспечения изоляции: цепочки распространения вируса здесь разрываются мгновенно, а для тех, кто отправляется на самоизоляцию, организована система доставки всего самого необходимого и непрерывная связь с сотрудниками муниципалитета. О том, как Корея борется с вирусом и какие уроки она могла бы преподать просвещенному Западу, пишут в своей авторской колонке для The Conversation Чун Ки Чекар (Ланкастерский университет), Джошуа Р. Мун и Майкл Хопкинс, (Сассекский университет).

В чем ошиблись британцы?

Согласно недавнему докладу Палаты общин о мерах по борьбе с пандемией в Великобритании, одной из ключевых ошибок правительства было предположение, что успех таких стран, как Южная Корея, в борьбе с вирусом не может быть воспроизведен в Великобритании. Это решение игнорировать подходы, которые оказались успешными в других странах, было одним из самых больших упущений Великобритании в начале пандемии.

В докладе говорились, что Южная Корея справляется с ковидом исключительно за счет передового использования цифровых технологий, но там проигнорирован тот факт, что страна также во многом полагалась на всем известные социальные меры — отслеживание контактов, карантин и изоляцию заболевших.



Чтобы бороться с COVID-19 и будущими пандемиями, всем мировым правительствам необходимо учитывать эти уроки — и социальные, и технологические.

Так, Южная Корея учит нас, что высокотехнологичные решения могут помочь защитить от эпидемий, но они работают только вместе с социальными мерами — мерами, которые Великобритания не использовала так эффективно.



Как выглядит самая передовая в мире система борьбы с пандемией?

Правительство Великобритании стремилось создать «лучшую в мире» систему «тест-контакты-изоляция». Тем не менее в отчете Палаты общин делается вывод о том, что английская система так и осталась малоэффективной несмотря на большие расходы. Другие страны тоже не смогли в достаточной степени сдержать COVID-19, не прибегая к драконовским ограничениям. Однако Южная Корея регулярно упоминается как исключение.



Хоть в этой стране и пришлось ввести некоторые меры контроля, чтобы ограничить распространение вируса (в 2021 году был введен комендантский час для предприятий и ограничения на численность собраний), ей удалось избежать полной блокировки и закрытия границ, сохранив при этом низкий рост заболеваемости. При этом не стоит забывать, что Южная Корея — одна из самых густонаселенных стран мира!



Ключом к этому стали карантинные меры для прибывающих в страну путешественников, которые были введены очень быстро, и высокоэффективная система тестирования, отслеживания контактов и изоляции. Этот тщательно разработанный процесс обеспечивает местную поддержку для тех, кто находится в изоляции, одновременно отслеживая их и наказывая за несоблюдение карантина.



Да, данные мобильного телефона и другие формы наблюдения использовались для отслеживания людей, которые могли быть заражены вирусом. Но, как только становится подтвержден положительный случай, эта информация и вмешательство представителей властей гарантирует, что эти люди не распространят вирус дальше.



Сотрудники местного муниципалитета привлекаются к работе с теми, кто заразился коронавирусом. Они общаются с больными людьми на протяжении всего периода самоизоляции. После первоначального контакта по телефону с целью информирования людей о необходимости самоизоляции и о правилах, которым следует следовать, сотрудники службы безопасности доставляют необходимые вещи (комплекты для изолируемых) как можно незаметнее, чтобы защитить конфиденциальность.



Этот комплект, финансируемый местными властями, содержит предметы первой необходимости. Люди получают еду, напитки, мусорные пакеты, термометр для контроля их состояния, маски для лица и дезинфицирующее средство для рук, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Наборы могут быть адаптированы: например, в них можно включить определенные продукты и лекарства, корм для домашних животных.



Сотрудник, «ведущий» квартиру, является основным контактным лицом инфицированного человека, предоставляя поддержку в течение 14 дней самоизоляции. Опять же, здесь играют роль технологии. Офицер может использовать приложение для смартфона, чтобы отслеживать симптомы, о которых сообщал сам человек, и чтобы убедиться (через GPS), что он не нарушает карантин. Но влияние технологий не следует переоценивать. Приложение обязательно, но те, у кого нет смартфона, по-прежнему могут получать поддержку с помощью телефонных звонков и текстовых сообщений.



Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA-EFE / theconversation.com

Самоизолирующиеся люди могут связываться со своим социальным работником, когда требуется дополнительная помощь: например, в неотложных повседневных делах. Поскольку отношения работают в обоих направлениях, это поощряет согласие через создание социальных связей. Комплексная и индивидуальная поддержка, оказываемая тем, кто изолируется, в первую очередь обеспечивает соблюдение правил путем устранения препятствий, а не наказания за нарушения.



Самоизолированные люди теряют в доходах. Это тоже было предусмотрено: теперь заболевшим выплачиваются небольшие, но полезные суммы — аналогичные 374 долларам США.



Эффективность этих мер очевидна: опубликованные данные свидетельствуют о том, что несоблюдение правил самоизоляции в Южной Корее было крайне низким на протяжении всей пандемии. Те, кто нарушает правила, рискуют потерять финансовую поддержку, которую предоставляет правительство.



Соблюдение правил также поощряется как социальная норма посредством ежедневных сообщений в СМИ о количестве людей, не соблюдающих изоляцию. Как правило, это не более четырех человек в день — в стране с населением 55 миллионов человек!!!



Уроки еще не усвоены



Опыт Южной Кореи показывает, насколько эффективными могут быть системы самоизоляции. Но вместо того, чтобы пытаться повторить успех Южной Кореи, политики, эксперты и СМИ на Западе неоднократно предполагали, что это представление основано на навязчивых методах слежки за свободой личности. В Корее это обеспечивается особенностями национальной культурой, которые неприемлемы для демократического мира.



Фото: Yonhap/EPA-EFE / theconversation.com

В отчете Палаты общин говорится, что если Великобритания попытается подражать Южной Корее, то нужно извлечь уроки об использовании высокотехнологичных систем наблюдения и комплексного цифрового отслеживания контактов. Но здесь не хватает других ключевых элементов южнокорейской системы защиты от пандемии — мер, которые помогают обеспечить изоляцию людей и их комфорт во время карантина.



Сосредотачиваться только на технологиях — значит игнорировать уроки того, как разрывать цепочки распространения инфекции в условиях быстро развивающейся пандемии. Пришло время признать, что комплексные системы общественного здравоохранения должны стать основой сдерживания текущих и будущих вспышек болезней. И если Запад не попытается воспроизвести корейский опыт, то многое из того, что там сработало, так и останется исключительным.