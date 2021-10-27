До зимней Олимпиады в Китае — 100 дней

Гадаем на кофейной гуще Пекина

До старта зимней Олимпиады в Пекине остается 100 дней, самое время делать предварительные прогнозы, и пока они заключаются в том, что нам предстоит понаблюдать за самыми непредсказуемыми Играми современности. По этой степени они сравнимы, разве что, с Олимпиадами первых лет, когда соревнования проводились впервые и фавориты на тот момент еще не успели определиться. Сейчас схожесть связана практически с теми же мотивами. «Реальное время» гадает о том, что будет через 100 дней.

Гадание на кофейной гуще

Соревнования в Пекине, которые принято относить к тестовым, не проводились в течение года. «Реальное время» неоднократно писало о том, что Китай игнорирует проведение подобных стартов, предполагая, что это было вызвано в том числе с дисквалификацией знакового для Поднебесной спортсмена — пловца Сунь Яна. Как бы то ни было, а первые тестовые старты были проведены только на прошлой неделе, когда в Пекине, на льду местного Столичного дворца спорта, собрались мастера шорт-трека. Тем самым стартовали квалификационные турниры для участия на Олимпиаде, которые примут также японская Нагоя, венгерский Дебрецен и голландский Дордрехт.

Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе еще весной делилась ожиданиям с казанскими журналистами.

— Возможно, на будущих олимпийских трассах проведут какие-нибудь международные старты в декабре. И если это будет сделано, то наши спортсмены и специалисты поедут, чтобы оценить трассу. Хотя для нас важнее, пожалуй, даже не сама трасса, а понять какой там снег. Это такая загадка — как я понимаю, снег там искусственный, вперемешку с натуральным. Какая вода, мы не знаем, а качество искусственного снега сильно зависит от воды.

Тут стоит отметить, что касаемо лыж, и, возможно, еще и многострадального биатлона, Россия будет иметь микроскопическое преимущество над конкурентами. Мы должны лучше остальных знать рельеф китайских трасс, благодаря тому, что заключили соглашение с китайской федерацией, и в сборную этой страны отправились 36-летний Константин Главатских, 32-летний Рауль Шакирзянов, 24-летний Иван Кириллов, 23-летний Никита Егоров, а также 38-летняя Марина Черноусова, 30-летняя Анастасия Москаленко, 27-летняя Диана Головань, 26-летняя Габриэлла Калугер. Из всех перечисленных самый известный — Главатских, участник зимней Универсиады 2009 года в китайском Харбине. А самыми перспективными считались, наверное, Головань, которая еще в 2019 году входила в состав сборной страны, тренируясь в группе Егора Сорина, и Кириллов из группы Маркуса Крамера. Но вряд ли они повторят судьбу той же Елены Хрусталевой, которая стала олимпийским призером Ванкувера-2010, уйдя транзитом через Беларусь из российской команды в сборную Казахстана.



Конкретно самим лыжникам это даст возможность стартовать на Олимпиаде, Китай закроет проблему заявки на домашние старты, поскольку местные лыжники из-за отсутствия стартов могли просто не набрать необходимых рейтинговых очков, чтобы иметь возможность завоевания олимпийских лицензий. А Россия будет получать необходимую информацию о трассе, состоянии снега и прочих тонкостях, поскольку со спортсменами отправились также тренеры и обслуживающий персонал.

Фото: olympics.com

Доскональное знание трассы очень важно. Напомним самый запомнившийся случай из олимпийской истории, когда словенка Петра Майдич просто улетела в овраг в олимпийском Ванкувере. И тут в целом следует отметить Елену Вяльбе, выигравшую депутатскую гонку, но пожертвовавшую своим мандатом ради олимпийского старта. Поскольку сейчас пришло время переиначивать лозунги прошлых лет: Все для Пекина! Все для победы!

Версия Матыцина: место в тройке — хорошо, в пятерке — удовлетворительно

Министр спорта России Олег Матыцин в недавнем общении с журналистами отметил: «Тройка — это задача-максимум. Задача-минимум на Пекин — быть в пятерке». Это много или мало?

Начнем с того, что по итогам Олимпиады в Пхенчхане мы были 13-и, причем тогда наше издание успешно предсказало не только количество золотых медалей, но и их владельцев — Алину Загитову и хоккейную сборную России. Тогда как раз все было достаточно просто с прогнозами, разве что оставалось выбрать между Загитовой и Евгенией Медведевой.



Сейчас даже в женском одиночном катании все очень запутанно. Самая стабильная наша фигуристка — Анна Щербакова — стартовала со второго места на второстепенном турнире. Но самое тревожное в том, что она в этом сезоне не прыгнула ни одного четверного. По всей видимости, пубертат настиг и наше «Перышко», как называла Щербакову телекомментатор Татьяна Тарасова. И именно борьба с этим будет одной из главных проблем также для Алены Косторной и Александры Трусовой. Впрочем с такой обоймой, как Камила Валиева, Майя Усачева, Дарья Хромых и «императрица» Елизавета Туктамышева, Федерации фигурного катания необходимо переживать только за то, чтобы они не спалили себя в конкурентной борьбе на чемпионатах России и Европы. И, конечно же, не дали ни шанса коронавирусу — как, к примеру, наш пловец Илья Бородин, оставшийся без старта в Токио-2020.

Золото в одиночке, в парах и командных соревнованиях — это задача-минимум для российских фигуристов. Опять же, до чемпионата России мы не можем говорить о тех, кто должен выполнять эту задачу. Увы, но татарстанская фигуристка Евгения Тарасова рискует остаться без медали, как и ее партнер Владимир Морозов — прямо сейчас они балансируют между вторым-третьим номером страны. Между тем в командных соревнованиях произойдут изменения, согласно которым тренеры нашей сборной могут заявить на турнир только одну пару, а не две, как было ранее. А это еще больше усложнит задачу завоевания медалей.

Еще одна надежды татарстанцев — это лыжи, конкретно Андрей Ларьков, известный своим бойцовскими качествами, демонстрируемыми в эстафете. Пока Андрей тренируется в группе Олега Перевозчикова, а они даже не приступали к работе, в отличие от групп Юрия Бородавко (Большунов, Непряева, Спицов, Червоткин и Ко) и Маркуса Крамера (Бессмертных, Ретивых, Ступак, Устюгов и т. д.). Кстати, Мария Истомина, Наталья Непряева и Алексей Червоткин приняли участие в чемпионате мира по лыжероллерам, достаточно популярном у лыжников в неолимпийские сезоны, но сейчас многие фавориты решили не «готовить сани летом», а ждать, что называется, до упора, не растрачивая силы заранее.

Андрей Ларьков. Фото: 24smi.org

Любопытным видится заявление Анастасии Кулешовой о том, что она готова уделять больше внимания семье и ребенку, и не бороться за попадание в олимпийский состав. Напомним, что до замужества эта спортсменка носила фамилию Седова и завоевала бронзу Пхенчхана в эстафетной гонке вместе с Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. В этом плане повышаются шансы на олимпийский дебют у Христины Мацокиной, специализирующейся на классическом ходе, что важно при составлении эстафетной команды. В принципе, наша лыжная команда самая большая по количеству участников в сборной стране (в ее составе аж шесть человек).

Как бы то ни было, лыжи должны, наравне с фигурным катанием, стать вторым источником пополнения медального зачета.

Еще одна надежда Татарстана на хоккей

Если заканчивать тему с татарстанскими надеждами на медаль, то просто упомянем хоккей. Та чехарда, которая творится вокруг сборной страны в отношении тренерского и административного штаба не позволяет дать более углубленного прогноза на Пекин-2022, кроме того, что наши будут в числе претендентов на золото. А в составе сборной, надеемся, найдется место не только хоккеистам из Москвы и Санкт-Петербурга, как это было в Пхенчхане.

Достаточно скромный, признаем это, прогноз Матыцина связан еще и с тем, что у России катастрофически мало «своих» зимних видов спорта. У победителя медального зачета Пхенчхана-2018 Норвегии есть лыжи и биатлон (девять и семь золотых медалей на чемпионатах мира 2021 года, соответственно). У Нидерландов есть конькобежный спорт (семь золотых медалей на ЧМ-2021). Германия и Франция, Канада и Швеция сильны в комплексе. У России есть звезды в конькобежном спорте и шорт-треке, сноуборде и фристайле, бобслее и скелетоне, но это не дает такого массового урожая медалей. В том же сноуборде и фристайле Россия одержала убедительную победу на последнем ЧМ-2021, но проблема в том, что четыре из шести медалей были завоеваны не в олимпийских дисциплинах — биг-эйре и параллельном могуле из фристайла, а также параллельном слаломе из сноуборда. Правда, биг-эйр затем включили в программу, а это означает, что мы можем рассчитывать на олимпийское участие татарстанца Владислава Хадарина, а также Милены Быковой, и, возможно, Дмитрия Сарсембаева.

Милена Быкова. Фото: instagram.com/milenabykova

Самой перспективной из этой троицы представляется Быкова, у которой есть 4-е место чемпионата мира 2019 года. Но ей предстоит пробиваться в сборную, поскольку и София Надыршина и Наталья Соболева объективно титулованней, чем представительница Казани, приехавшая сюда из соседнего Башкортостана. Необходимо отметить, что наши нынешние успехи в этой дисциплине также базируются на победных традициях, которые заложили Светлана Болдыкова, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева.

Кстати, вслед за шорт-треком, Китай примет тестовые соревнования по бобслею. В составе сборной страны есть и уроженец Казани Руслан Самитов. Он уже выступал на Олимпиаде в Пхенчхане, будучи вынужденным скатываться с экстренно созданным экипажем. В начале этого года в составе экипажа с Михаилом Мордасовым, Ильей Малых и пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, Самитов завоевал бронзовую медаль Но, увы, с тех пор экипаж распался. Гайтюкевич собирается стартовать в Китае, а Самитов даже не поехал туда, остался запасным и не попал ни в один из трех сильнейших экипажей.

Если резюмировать прогнозы, то представители Татарстана, скорее всего, выступят хуже, чем в Корее, где было завоевано три награды. Количество спортсменов будет меньше, чем в Сочи — тогда было восемь человек. Россия же в целом покажет результат лучше, чем в Пхенчхане, потому, что хуже уже некуда, но заметно отстанет от показателей, достигнутых в Сочи-2014.

