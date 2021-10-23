Что Дзюба покажет против «Спартака» и выйдет ли «Рубин» из кризиса в игре с последней командой лиги?

Прогноз 12-го тура Российской премьер-лиги

Сразу две топовые вывески дарит болельщикам 12-й тур РПЛ: лидер чемпионата, питерский «Зенит», сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» в родных стенах примет «Сочи». Такие матчи говорят сами за себя, но в предстоящий уикенд в российском чемпионате будут и другие противостояния. Они уступают по афише, но интриги в них ничуть не меньше. В Уфе будет противостояние Татарстана и Башкортостана, а молодая банда из Самары приедет в Москву к олдскульно играющему ЦСКА. Прервется ли безвыигрышная серия «Рубина» в матче с последней командой чемпионата и что покажут «Зенит» и «Спартак» в центральном матче тура? Прогноз — в материале спортивной редакции «Реального времени».

ЦСКА — «Крылья Советов». «Армейцы» не проигрывают в чемпионате с августа

Близится конец первого круга, а в таблице РПЛ пока все очень плотно. Восьмую строчку («Крылья Советов») от второй («Сочи») разделяют всего пять очков. Самарцы постепенно набирают форму после не самого удачного старта, и теперь самая смелая команда лиги приближается к лидирующей группе. Игорь Осинькин и его игроки не оставляют своего атакующего и приятного глазу стиля, следить за командой становится еще интереснее, тем более что и результаты улучшаются. Но в 12-м туре им будет противостоять лучшая оборона лиги — московские «армейцы» пропустили лишь восемь мячей, да и их серия без поражений насчитывает уже почти 2 месяца. В последний раз подопечные Алексея Березуцкого уходили с поля с нулем очков 26 августа, когда уступили в гостях «Зениту». С тех пор у ЦСКА были две ничьи и четыре победы в чемпионате и Кубке страны.

Москвичи при новом тренере пока играют, возможно, не в самый привлекательный футбол, но команда идет на 4-м месте и, кажется, Березуцкий не станет в ближайшее время вносить изменения в тактику, ведь результаты идут в гору. Плюс ЦСКА не нужно играть на три фронта, поэтому физические кондиции у них должны быть в порядке, на дистанции это может неплохо сработать.

«Крылья» тоже вряд ли отойдут от своей игры с высоким прессингом, так что будет неудивительно, если самарцы будут смотреться острее своего более именитого соперника. Принесет ли им это плоды — другой вопрос. Если у ЦСКА отлажена игра в обороне, соперник уровня «Крыльев Советов» им вполне по силам. Если исключить ошибки в обороне, то положительный результат реален.

Фото: kc-camapa.ru

Большого количества моментов ждать не стоит, реализация должна быть высокой, армейцы в такой игре должны чувствовать себя комфортнее, поэтому с высокой вероятностью выиграют свой матч.

Прогноз «Реального времени»:



Москвичи в форме, «Крылья» же только еще начинают обретать себя в высшем дивизионе, прагматичный подход к игре в субботнем матче победит.



1:0 — победа ЦСКА

ФК «Уфа» — «Рубин»: нынешняя форма казанцев не впечатляет

6:0 — именно с таким общим счетом завершились две последние встречи между «Рубином» и «Уфой». В прошлом сезоне казанцы не оставили шансов своему сопернику в обоих матчах чемпионата, но нынешний и те, и другие проводят неважно. Это придает дополнительной мотивации к противостоянию Татарстана и Башкортостана.

Уфимцы замыкают турнирную таблицу, а «Рубин» — на 9-м месте, так что позиции обеих команд ниже ожидаемого. Глядя на форму казанцев в последних матчах, ожидать повторения разгрома точно не стоит. Подопечные Леонида Слуцкого в последний раз побеждали почти полтора месяца назад, и с тех пор команда пока представляет бледную тень самих себя. Слуцкий отмечает эпидемию травм, но лидеры постепенно возвращаются в строй, а новички стали железными игроками старта. В игре с «Локомотивом» «Рубин» временами был похож на себя образца прошлого сезона, но упущенная победа заставляет задуматься об игре в обороне, с которой до сих пор не все хорошо. Да и в атаке казанцы выглядят разрозненно, Хвича и Хакшабанович пока не дополняют друг друга, грузинский полузащитник сильно сдал и не феерит на поле, как это было в прошлом году.

«Уфа» тоже не прибавила по сравнению с прошлым сезоном, Алексей Стукалов пытается найти баланс игры с учетом имеющихся игроков в составе. Плюс под вопросом участие в матче Хамида Агаларова, лучшего бомбардира РПЛ. Недавно вызванный в сборную форвард восстанавливается от повреждения, полученного в игре с «Краснодаром», и без него уфимцам придется тяжело. Что же сумеет придумать Стукалов, если Хамид так и не выйдет в игре с «Рубином» — пока загадка.

Фото: fcufa.pro

Что точно может сыграть в пользу «Уфы», то это откат к защитному стилю, который клуб чаще всего исповедует. В заявке команды есть и другие форварды, да и о травме Агаларова известно давно, так что придумать что-то новое сложно, но можно. Еще один плюс в копилку хозяев — на своем искусственном поле у них будет преимущество. И если они сумеют сдержать атаку соперника, то на ничью в этом туре вполне могут претендовать.

Прогноз «Реального времени»:



Отдать мяч сопернику и надеяться на шанс в контратаке — вот секрет успеха «Уфы» в матче с «Рубином». Казанцы в этом сезоне не всегда справляются с массированной обороной, поэтому ничейный результат — самый очевидный из исходов.



1:1 — ничья

«Зенит» — «Спартак». Игроки «красно-белых» начинают понимать Виторию, а Семаку нужно оставить Дзюбу в запасе



В какой бы форме ни находились команды, «Зенит» — «Спартак» — центральный матч тура. А разговор о форме не случаен, ведь оба гранда подходят к игре после обидных поражений в еврокубках. Питерцы упустили ничью с «Ювентусом» в самой концовке, а «Спартак» устроил перестрелку с «Лестером» и проиграл 3:4.

Да и на внутренней арене все не так однозначно. Москвичи хоть и находятся на 7-м месте, но последние матчи в РПЛ проводят хорошо. Победы над «Уфой» и «Ахматом», камбэк в игре с «Динамо» — Руй Витория начинает выправлять положение команды после ужасного старта. Португалец закончил с экспериментами, вернул схему, по которой «красно-белые» играли при Доменико Тедеско, и теперь москвичи выглядят вполне неплохо. Правда, никуда не делись проблемы в обороне, но этим вопросом нужно заняться зимой, во время трансферного окна.

Давление в Сети на Николая Рассказова после матча с «Лестером» колоссально, будет интересно посмотреть, как отреагирует главный тренер. После игры с англичанами Витория защитил своего подопечного, но выйдет ли Рассказов в старте на матч с «Зенитом» — вопрос.

Фото: spartak.com

Петербуржцы же, хоть и лидируют в чемпионате, но результаты показывают далеко не чемпионские. «Зенит» проиграл два последних матча во внутреннем первенстве «Арсеналу» и «Сочи», третье подряд поражение команде Семака точно не нужно. И как назло, матч с таким сильным соперником. «Зенит» пытается играть в более комбинационный футбол, закупая бразильцев, превращаясь в аналог донецкого «Шахтера». Но Артем Дзюба в стартовом составе и Сердар Азмун на скамейке запасных выглядят очень нелогично. Дзюбе уже немало лет, и если внутри РПЛ он еще хоть как-то способен давать результат, то игра с «Юве» показала, что высокий уровень он уже не тянет. Зачем тренер продолжает ставить его в состав, имея в распоряжении быстрого иранского бомбардира?

В таком матче выход Дзюбы может сыграть лишь в психологическом плане, Артем умеет настраиваться на такие дерби, что не раз доказывал. Но если «Зенит» хочет выйти на новый уровень, то в старте должен выходить Азмун.

Прогноз «Реального времени»:



Такие игры — всегда украшение тура, но результаты питерцев прибавляют очков «Спартаку», который начинает играть в быстрый футбол. Сергею Семаку нужно будет принять ключевое решение о том, кто должен будет завершать атаки команды. Если этого не произойдет, то «красно-белые» могут замахнуться и на победу, еще больше уплотнив лидирующую группу.



0:1 — победа «Спартака»

«Локомотив» — ФК «Сочи»: «Локо» привыкает к новому тренеру, а «Сочи» стремится догнать «Зенит»

Второй топ-матч тура — это игра «Локомотива» с «Сочи», который, вопреки всем прогнозам, идет сейчас на 2-м месте. Маркус Гиздоль пока не одерживал побед во главе «железнодорожников», у его подопечных ничья и поражение, но немецкий специалист с ходу пытается перестроить стиль своей команды, не отталкиваясь от наработок Николича. Ситуация в «Локомотиве» немного напоминает ту, что происходит в «Спартаке»: приходит тренер с атакующим видением футбола, сменяя более прагматичного специалиста. Эксперименты Витории не принесли особого успеха, а на сколько хватит Гиздоля, покажет дистанция. Но пока его игроки еще только привыкают к новым требованиям, а в стане соперника все давно отлажено.

Фото: fclm.ru

«Сочи» постепенно укрепляется в статусе сильной (по российским меркам) команды. Говоря о ее неожиданном взлете, стоит отметить и стабильность в развитии клуба: нет постоянных тренерских перестановок, стабильный состав, игра, которая строится от баланса во всех линиях. Если сочинцы воспользуются недочетами «Локомотива» в прессинге (что сумел сделать «Галатасарай» в последнем матче Лиги Европы), то вполне могут рассчитывать минимум на ничью.

Прогноз «Реального времени»:



Единственное, что пока на стороне «Локомотива», так это статистика личных встреч: у сочинцев лишь одна победа над «Локо» в последних пяти матчах. Все будет зависеть от решений нового тренера москвичей. Если он не станет перебарщивать с прессингом, то поражения его подопечные могут избежать.



2:2 — ничья