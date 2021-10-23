Опрос для предпринимателей: как реагировать на патентный «троллинг»?

Сегодня все большее значение для бизнеса приобретает понятие бренда. Чтобы повысить свою узнаваемость, предприниматели тратят на рекламу, маркетинг и PR внушительные денежные суммы. Вместе с тем возрастает и количество правовых конфликтов, связанных с действиями лиц, паразитирующих на добросовестных участниках рынка.

Их называют патентными троллями. Они не ведут самостоятельной производственной деятельности, а лишь аккумулируют патенты и товарные знаки с целью предъявления исков о взыскании компенсации за «нарушение» прав.

В законодательстве достаточно сложно определить специальный механизм борьбы с таким «непредусмотренным» использованием прав, чтобы одновременно не усложнить защиту честных правообладателей. Поэтому в случае столкновения с патентным троллем зачастую используются такие же юридические инструменты, как и при споре с любым другим владельцем патента либо товарного знака.

Так, например, заинтересованное лицо может оспорить товарный знак в Палате по патентным спорам, если докажет, что начало использовать свое обозначение раньше, чем патентный тролль его зарегистрировал.

Если же после регистрации товарного знака, принадлежащего патентному троллю, прошло 3 года, то в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ его правовую охрану можно прекратить досрочно. Для такой категории дел предусмотрен судебный порядок рассмотрения. Соответствующие заявления подают заинтересованные лица в Суд по интеллектуальным правам. Однако особенностью таких дел является то, что патентные тролли зачастую пытаются создать видимость использования своего товарного знака и представляют в суд специально подготовленные для этого документы.

В качестве дополнительного инструмента защиты в суде при предъявлении иска патентным троллем может быть использован институт злоупотребления правом. Но все же без опытного юриста, специализирующегося на интеллектуальной собственности, обойтись в подобных случаях сложно.

Недавно наша компания представляла в суде интересы завода, который занимается разработкой и производством светильников. Патентный тролль предъявил к заводу иск о взыскании компенсации за использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками.

Поскольку с даты регистрации одного из них прошло более 3 лет, заводу была предложена комплексная стратегия защиты, которая включала в себя подачу в суд самостоятельного иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Подача такого иска спровоцировала патентного тролля отказаться от права на товарный знак, что позволило доказать злоупотребление правом с его стороны, поскольку попытка получить защиту товарных знаков была осуществлена при отсутствии достойного защиты интереса.

Наши юристы также доказали, что у истца отсутствует право на иск, поскольку договор отчуждения прав на спорные товарные знаки, на основании которого они перешли к троллю, не содержал достаточных данных, позволяющих считать подтвержденными как само возникновение права требования, так и его передачу истцу.

В итоге после признания действий истца злоупотреблением правом завод получил возможность использовать свое обозначение, не опасаясь давления со стороны «патентного тролля» в будущем.

В любом случае, оптимальный способ защиты бренда — его регистрация в качестве товарного знака. Его владелец вправе требовать не только запрета на использование другими лицами сходного обозначения, но и выплаты компенсации в размере до 5 млн рублей.