«У родителей даже не должен стоять вопрос о том, прививать ребенка или нет»

Чем рискуют родители-антипрививочники, какие вакцины лучше — российские или импортные и почему в 1990-х дети в Татарстане умирали от дифтерии

Фото: Максим Платонов

Многие родители упорно отказываются делать детям прививки. Так, например, в 2020 году татарстанцы 45 тысяч раз отказывались от вакцинации своих детей. В том числе 10,4 тысячи отказов было получено от прививок против кори, еще 10,1 тысячи раз — против паротита, 9,9 тысячи — против гепатита В, 9,2 тысячи — против полиомиелита, 5,4 тысячи — против коклюша. Из всех отказов 13,1 тысячи (29%) в дальнейшем удалось пересмотреть. Между тем, осложнения после прививок встречаются крайне редко и реакции на вакцину несопоставимы с той угрозой, которую несут в себе для детей сами инфекционные заболевания, говорит главный детский инфекционист Минздрава Татарстана, профессор, завкафедрой детских инфекций КГМУ Владимир Анохин. Почему гипотеза о связи прививки и аутизма не имеет под собой никаких оснований, чем опасны для ребенка корь, коклюш и грипп, отличаются ли наши и зарубежные вакцины и каковы главные правила и рекомендации по детским прививкам — читайте в интервью профессора для «Реального времени».

«Осложнения от заболеваний на несколько порядков чаще и тяжелее, чем реакции на вакцину»

— Владимир Алексеевич, можно ли в целом сказать, что риск развития осложнений от инфекционных заболеваний у детей перевешивает риск опасных осложнений от прививки?

— Конечно. На сегодняшний день вообще индустрию создания вакцин можно в полной мере считать самой передовой в области фарминдустрии. Это вершина технологий, отработанные схемы изготовления, стандартизации, контроля. Уже давно доказана эффективность этих вакцин. И сейчас работа над ними сконцентрирована не столько на ее увеличении, сколько на снижении их возможной реактогенности. Поэтому современные вакцины минимально реактогенны. Это практически идеальные препараты.

Если вы почитаете аннотации к этим препаратам, то увидите, что спектр противопоказаний там очень небольшой. Какие-то реакции на них развиваются гораздо реже, чем на обычные лекарства.

Осложнения от заболеваний на несколько порядков чаще и тяжелее, чем реакции на вакцину, которые несопоставимы с той угрозой, которое несет в себе само инфекционное заболевание. Нередко болезнь приводит к тяжелейшим последствиям. Поэтому у родителей даже не должен стоять вопрос о том, прививать ребенка или нет. Это обычное разумное действие любого здравомыслящего человека.

— И все-таки — часто ли встречаются осложнения (в том числе опасные) после прививок?

— Осложнения от современных вакцин бывают крайне редко. Настолько редко, что о них, наверное, даже и не стоит говорить всерьез.

— В интернете выложено видео, в котором говорится о мальчике, попавшем в больницу с эпилепсией, которая, по мнению родителей, развилась после прививки от полиомиелита. Как воспринимать эти и многие другие подобные видео?

— Это фейк. Привести к такого рода изменениям вакцина против полиомиелита не могла. Прививку от этого заболевания вначале делают так называемой «убитой», инактивированной вакциной. И после двухкратного введения инактивированной введение живой вакцины, которая чисто гипотетически может вызвать подобного рода осложнения с первого раза, в принципе не может быть опасно. Это ерунда.

На сегодняшний день вообще индустрию создания вакцин можно в полной мере считать самой передовой в области фарминдустрии. Это вершина технологий, отработанные схемы изготовления, стандартизации, контроля

«Запоминаются негативные вещи, даже если они не имеют никакого отношения к вопросу»

— Один из аргументов антипрививочников — это то, что вакцинация отрицательно влияет на иммунитет ребенка.

— Вакцинация — это мощный стимулятор иммунитета. Вводится небольшое количество антигенов, которые в конечном итоге и способствуют развитию иммунитета. Вакцинация никаким образом не может привести к иммунодефициту, к подавлению иммунитета.

— Еще один очень распространенный миф, связанный с детскими прививками, — они могут приводить к аутизму. Откуда он взялся?

— Такие разговоры пошли после одной-единственной статьи о вакцине против вируса гепатита B. Потом вышло опровержение. Но с тех пор все равно продолжается перепев этой информации об аутизме. Запоминаются обычно негативные вещи, даже если они не имеют реально никакого отношения к вопросу.

— Весной 2021 года в Роспотребнадзоре говорили о том, что в Татарстане выросла заболеваемость коклюшем среди детей. Это результат антипрививочной пропаганды?

— Да, конечно. Заболеваемость коклюшем сохраняется на очень высоком уровне. Это очень опасно — в первую очередь для детей первых месяцев жизни, которых еще не успели провакцинировать по естественным причинам (прививки начинают делать с 3 месяцев). Они могут заразиться от непривитых старших братьев и сестер и от взрослых. Такие примеры у нас есть, к сожалению. Коклюш характеризуется частым, длительным, приступообразным кашлем на протяжении нескольких недель. Он сопровождается изменениями со стороны кровеносной системы, повышением давления в сосудах легких, что может приводить к перегрузке сердца, остановке дыхания, смерти.

— В последнее время в Татарстане не слышно о случаях кори. Какова ситуация с ней в этом году в нашей республике и в стране в целом?

— Поскольку введена обязательная вакцинация от кори, коллективный иммунитет против нее уже сформировался. Поэтому случаев кори у нас практически нет. Она для нас неэндемична. Бывают только завозные случаи.

— Но ведь и завозная корь может быть опасна для детей?

— Конечно. Особенно в тех случаях, когда они не имеют иммунитета к ней. А это может быть только по одной причине — если они не привиты. Корь — вирусное заболевание. Она сопровождается высокой температурой, проявлением интоксикации, изменениями со стороны респираторного тракта, органов дыхания и характерной сыпью, появляющейся на третий — пятый день. Она опасна тем, что оставляет после себя осложнения у относительно большого числа пациентов. Отзвуки этого заболевания могут проявляться даже по прошествии нескольких лет.

На сегодня известны несколько тяжелых заболеваний — нервной системы в первую очередь, которые связаны с корью. Например, рассеянный склероз, подострый склерозирующий панэнцефалит. Это тяжелое дегенеративное заболевание нервной системы, так или иначе связанное с корью.

Среди наиболее тяжелых заболеваний, которые предупреждаются национальным календарем прививок, — тяжелый вариант туберкулеза, корь, коклюш, грипп, столбняк, дифтерия

«Раньше от столбняка многие умирали»

— Перечислите пожалуйста самые опасные инфекции, от которых можно защитить ребенка с помощью прививки?

— Среди наиболее тяжелых заболеваний, которые предупреждаются национальным календарем прививок, — тяжелый вариант туберкулеза, корь, коклюш, грипп, столбняк, дифтерия.

— Какие осложнения могут дать эти заболевания?

— При туберкулезе иногда поражаются не только органы дыхания, но и другие органы и системы, в том числе нервная, оболочки головного мозга. Может развиться менингит — тяжелый, который в конечном итоге приводит к смертельному исходу. Сейчас введена вакцина БЦЖ ( в том числе БЦЖ-М — ослабленная вакцина), которая в полной мере предохраняет от развития тяжелых форм туберкулеза — например, от туберкулезного менингита, тяжелой генерализованной формы болезни. И мы уже в течение нескольких лет не регистрируем случаи туберкулезного менингита у детей грудного возраста.

Грипп — тоже достаточно грозное заболевание на сегодняшний день. Он может приводить к пневмониям, тяжелым кровотечениям, поражению нервной системы (возможны кровоизлияния в мозг, особенно когда изменяется свертывающая система крови и нарушается целостность сосудистой стенки).

Очень опасен столбняк. Он вызывает поражение нервной системы, судороги, изменения со стороны разных органов и систем.

При дифтерии в кровь попадает дифтерийный токсин, который вызывает изменения со стороны сердца и периферической нервной системы, что в конечном итоге может привести к летальному исходу или инвалидности.

— Но дифтерии-то у нас сейчас нет?

— Да, с дифтерией мы справились, но опять же только до тех пор, пока у нас есть полноценный иммунитет. Так, например, в 1994 году прекратилась вакцинация от него, и в Татарстане сформировался достаточно большой пул людей, которые не имели иммунитета к ней. Все это в конечном итоге привело к массовой заболеваемости и приличной смертности. Погибали и взрослые, и дети в достаточно большом количестве. Через определенное время, уже на фоне массовой вакцинации и ревакцинации, в республике победили дифтерию.

Вообще, благодаря национальной программе профилактики мы не чувствуем, не видим, сколько грозных заболеваний, от которых погибали дети, было раньше. Благодаря наработкам последних десятилетий увеличилась и продолжительность жизни, улучшилось ее качество. Так, например, благодаря вакцинации практически остался в прошлом столбняк. Раньше от него многие умирали. А сейчас, благодаря прививкам, мы случаев этого заболевания почти не видим. Против столбняка используется вакцина АКДС, в которую входит столбнячный токсин.

Вообще, благодаря национальной программе профилактики мы не чувствуем, не видим, сколько грозных заболеваний, от которых погибали дети, было раньше

«Российские вакцины, включенные в национальный календарь, приняты везде»

— Это та самая вакцина, которой очень боятся многие родители. Она действительно переносится тяжелее, чем другие?

— Из всего спектра вакцин после нее чаще повышается температура и появляется недомогание. В состав АКДС входит клеточный коклюшный компонент. Но сейчас ему есть альтернатива — бесклеточный компонент. Его, например, содержит вакцина «Пентаксим». Можно выбрать, найти какой-то вариант, было бы желание.

— Говорят, что «Пентаксим» помягче?

— Возможно, такое мнение связано как раз с тем, что в ее составе бесклеточный компонент. Хотя я бы не стал так категорично утверждать, что «Пентаксим» переносится легче. Это все достаточно условно. Так, например, однажды сравнивали нашу вакцину АКДС и зарубежные препараты — и наш оказался даже менее реактогенным.

— То есть наши детские вакцины ничем не хуже зарубежных?

— Да. Производство вакцин для предупреждения инфекций в рамках национального календаря в значительной мере глобально. Какие-то компоненты мы получаем, что-то делаем сами. Наши российские вакцины, включенные в национальный календарь, приняты везде. Они в полной мере соответствуют всем вакцинам, выпускаемым за рубежом. Разницы почти нет.

— Отличается ли как-то система прививок и в частности детских прививок в России и за рубежом?

— В каждом государстве в рамках защиты здоровья и национальной безопасности как таковой существуют национальные календари прививок. В соответствии с ними в обязательном порядке предупреждается целый ряд заболеваний. В российском календаре таких прививок 12. В других странах — европейских, североамериканских — в национальные календари включено по 15-16 прививок. Более того, там существуют обязательные календари не только детских, но и взрослых прививок.

Конечно, у нас выделен отдельный блок — введение вакцин по эпидпоказаниям. То есть при наличии повышенной заболеваемости или по условиям, связанным с профессиональной деятельностью, с меняющейся эпидемиологической обстановкой. В таких случаях возможно введение разного рода вакцин. Но они не введены в качестве обязательных, бесплатных, выделяемых федеральным центром.

Понимаете, вакцинация входит в разряд обычных действий здорового образа жизни. Так же, как и чистка зубов, умывание и так далее. Поэтому не нужно воспринимать ее как какую-то необычную вещь, которая требует специальных исследований

— Одна из прививок, которые не входят в наш национальный календарь, — вакцинация от ротавируса, да?

— Она обозначена в национальном календаре, но не является обязательной. И не поставляется массово в качестве бесплатной вакцины.

— Считается, что в мире дети часто погибают от кишечных инфекций. Может быть, в связи с этим ребенку не помешает и прививка от ротавируса? Есть смысл ее делать?

— Сейчас в России от кишечных инфекции дети погибают редко. Но смысл, конечно, есть. В любом случае, ротавирус может доставить массу неприятностей. Нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, что, естественно, сказывается на здоровье. Болеют самые маленькие.

«От инфекционных заболеваний погибают только те дети, которые не были привиты»

— Поговорим непосредственно о самих прививках. Каковы противопоказания к ним?

— Это какое-то острое заболевание с температурой в данный момент. Ну, и аллергия на компоненты вакцины, тяжелые реакции на ее предыдущее введение. Если нет аллергии на компоненты вакцины, прививку делать можно.



— А как узнать, что у ребенка аллергия на один из компонентов вакцины?

— Врач может это определить. Когда вы приводите ребенка на прививку, тогда и выясняется этот момент.

— Берутся какие-то анализы?

— Анализы не берутся. Достаточно расспроса. Это практика, принятая во всем мире. Например, если у ребенка есть аллергия на куриный белок, возможно, будет реакция на какие-то вакцины. Потому что некоторые из них делаются на куриных эмбрионах. Но в России, по-моему, таких вакцин нет — они у нас делаются, как правило, на перепелиных эмбрионах. Понимаете, вакцинация входит в разряд обычных действий здорового образа жизни. Так же, как и чистка зубов, умывание и так далее. Поэтому не нужно воспринимать ее как какую-то необычную вещь, которая требует специальных исследований.



— Если у ребенка развилось осложнение после прививки от какого-то заболевания, можно ли ему делать другие?

— Конечно. Если есть реакция на одну вакцину, то делать прививку другой вакциной можно. Потому что они все разные, а аллергия — это индивидуальная вещь.

— Какие реакции считаются нормой после прививки? Через какое время они проходят? Если у ребенка после прививки повысилась температура, нужно ли ее сбивать?

— Возможно небольшое повышение температуры. Все-таки в этот момент формируется иммунитет. Естественно, в организме происходят какие-то процессы, которые могут проявляться и внешне. Может быть небольшое недомогание. В этом ничего страшного нет. Температуру после вакцинации рекомендуется сбивать в том случае, если она выше 38,5.

Ввакцинация защищает от тяжелых форм заболевания и летальных исходов. От инфекционных заболеваний погибают только те дети, которые не были привиты, это данные мировой медицинской статистики

— Дают ли прививки гарантию, что ребенок впоследствии не заболеет?

— Стопроцентной гарантии нет, но чаще всего дети после прививки не заболевают. Очень высока вероятность того, что ребенок после нее не заразится. Кроме того, вакцинация защищает от тяжелых форм заболевания и летальных исходов. От инфекционных заболеваний погибают только те дети, которые не были привиты, это данные мировой медицинской статистики.

«Если бы все сделали прививку от коронавируса, мы не знали бы горя»

— В других странах уже началась вакцинация детей от ковида? Как она проходит?

— В некоторых странах детей уже начали вакцинировать от коронавируса. Это США, Великобритания, Канада, Израиль, Китай, Бразилия и многие другие. Где-то, как например в США, в европейских странах, Израиле, для вакцинации детей используется Pfizer, где-то — другие препараты. На сегодня в большинстве стран прививку от коронавирусной инфекции делают детям с 12 лет.

— Введут ли вакцинацию детей от ковида в России?

— В России еще нет разрешения на такую прививку. Будет это или нет, покажет время. Но на мой взгляд, вакцинацию детей от COVID-19 следует сделать.

— В Москве с 14 октября в десяти школах запустили бесплатное экспресс-тестирование детей на коронавирус. Его могут ввести и в Татарстане. Что вы думаете на этот счет? Имеет ли смысл проводить такое тестирование?

— Думаю, это разумно. Это лучше, чем ничего. Во всяком случае, если такое тестирование проводить массово, число ошибок и каких-то неверных решений будет быстро уменьшаться. Только тогда их надо делать всем. То же самое можно сказать и о том, как у нас в России сейчас идет вакцинация. Если бы все сделали прививку, мы бы и не знали горя.

— Правда ли, что теперь дети чаще заражаются ковидом, чем раньше?

— Да, дети действительно стали чаще заражаться коронавирусом. И сейчас много таких детей, которые болеют ковидом.

