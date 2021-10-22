Бизнес-аккаунт дня: альметьевская фирма по остеклению окон и балконов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 178-я

Сегодня рынок пластиковых окон высоко конкурентный, но и спрос на них не снижается. В каждом городе существуют десятки фирм, занимающихся производством и монтажом оконных конструкций. Около 10 лет назад житель Альметьевска Марат Хафизов создал компанию, которая стала предлагать жителям города установку пластиковых окон и другие услуги по ремонту и обустройству жилья. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для комфорта и тепла в доме

Пластиковые окна пришли на смену деревянным еще в 50-е годы прошлого столетия. Они быстро завоевали популярность за ряд преимуществ — герметичность, позволяющая сберечь тепло и защитить от уличного шума и пыли, удобство в эксплуатации и экономичность по сравнению с оконными рамами из натурального массива дерева.

В конце нулевых годов житель Альметьевска Марат Хафизов создал компанию «Город окон», основной деятельностью которой стало изготовление и монтаж пластиковых окон, причем не только в квартирах, но и в загородных домах альметьевцев, и жителей близлежащих городов. Вместе с расширением клиентской базы увеличился и спектр услуг: мастера-профессионалы стали не только остеклять балконы и лоджии, но и заниматься их отделкой, устанавливать различные перегородки в офисах, оформлять входные группы в них, а также в городских торговых объектах. Затем к этому списку добавилось и изготовление различных видов жалюзи.

Сегодня аналитический разбор аккаунта компании по остеклению провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Социальные сети — это про общение с людьми



Описание профиля: ник и имя профиля соответствуют неймингу бренда и тематике. А вот аватарку лучше обновить, так как на ней сейчас находится логотип и он обрезан. Лучше поменять и цветовую схему.

2 260 подписок — желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфоловинг.

Шапка профиля отвечает на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у клиента. Однако советуем обновить УТП (уникальное торговое предложение), так как непонятно, сколько по времени занимает монтаж балконов и окон. Во фразу «Замер доставка бесплатно» необходимо добавить союз «и». Можно убрать эмодзи, что позволит сэкономить несколько символов для дополнительного УТП.

Ссылка переводит на Taplink, но, к сожалению, мы не обнаружили там быстрые способы для связи и заказа. В контактах для быстрой связи необходимо добавить номер телефона.

Визуальное оформление: в аватарке аккаунта используется логотип компании, от которого можно было бы дальше отталкиваться по цветам и оформлению, но этого, к сожалению, не сделано.

Обложки хайлайтс выполнены в разных исполнениях и визуально их ничего не связывает. Поэтому рекомендовали бы выбрать один стиль оформления обложек и придерживаться его, например, в виде иконок. Тем более что тематика пластиковых окон не нова, можно найти готовые наборы иконок под данную сферу. По цветам можно отталкиваться от логотипа в аватарке.

Лента также выглядит разрозненной, на визуалах отсутствуют повторяющиеся связывающие графические элементы. Поэтому рекомендуем использовать цвета или элементы из логотипа компании при создании постов. Данное решение визуально свяжет визуалы в ленте между собой, а также с блоком хайлайтс и аватаркой.

Также для визуального упорядочивания ленты могут помочь рубрики, которые можно подписывать. Например, рубрика «До/После», «Наша команда» и подобные. В ленте в основном используются окна, балконы, двери, но социальные сети — это про общение с людьми, поэтому рекомендуем разбавить ленту «людьми». Это могут быть отзывы клиентов, знакомство с командой или экспертные ответы на часто задаваемые вопросы.

Пользователи текстам предпочитают видеоконтент

Контент-план: в актуальных есть вся необходимая информация, кроме цены. Можно добавить раздел о преимуществах и интерактивный контент. Используются как продающие, так и информационные публикации. Хорошо, что тексты строятся наподобие формата закрытия «болей» аудитории. К примеру, если заказчик хочет одновременно современный дизайн и классику, в тексте публикации сразу же предлагают решение.

Отметим, что в аккаунте активно используется видеоформат — пользователи любят его больше, нежели чтение текстов. Конечно, мы бы предложили лучше внедрить Reels, а не публиковать просто видео. Reels помогут повысить охваты и просмотры.

Тексты нам нравятся — в них чувствуется профессионализм, при этом подписчиков не напрягают сложными, непонятными для них терминами. В постах указываются достоинства отдельных моделей, поэтому не создается впечатление, что все двери похожи друг на друга.

Правда иногда в текстах есть опечатки и небольшие ошибки, но это не критично. Человеческий фактор никто не отменял, людям свойственно ошибаться. Приятно, когда видим тексты, оформленные в соответствии с правилами типографики.

Единственное замечание — лучше не использовать восклицательный знак в качестве завершения заголовка поста. Этот способ выглядит так, будто на аудиторию повышают голос. Да и выглядит в 2021 году это немного странно, ведь использование восклицательных знаков теперь уместно смотрится только в официально-деловых текстах.

Наши рекомендации:

Можно поработать над заголовками постов: лучше сделать их более оригинальными и привлекательными для подписчиков. Например, не просто «арочные окна», а «Компромисс эстетики и функционала — арочные окна» или «С ними ваш дом будет в центре внимания». Не бойтесь подключать фантазию, и текст заиграет другими красками.

Не оставлять некоторые публикации без описания. Согласны, что не под все фотографии получается подобрать подходящий текст. Иногда просто не хватает времени или воображения, но оставлять просто пустое место — так делать не надо. Подобное решение аудитория может воспринять как то, что аккаунту лень заниматься своим оформлением.

Подобрать оптимальное количество символов в тексте. Длинные посты редко кто читает, лучше составлять описание на 500—900 символов. Нужно стараться уместить самую важную информацию в этот объем. Если не получается, то можно переступить эту черту, но не делать это слишком часто.

Что лучше оставлять только внутри работы

Модерация. Комментарии есть, и модерация работает хорошо, но лучше не применять такие ответы, как: «Конечно всякое бывает на монтажах, один раз монтажник при демонтаже конструкции лишился пальца на руке». Такое лучше оставлять только внутри работы и не пугать клиентов.

Аналитика в цифрах — публикуется около пяти постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 10 постов в месяц). Вовлеченность средняя — 4,94% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля очень плохое — 1/100. Количество достоверной аудитории — 15%, из Альметьевска 50% аудитории, соответственно.

Наши рекомендации: запустить рекламную кампанию с акционными предложениями, портфолио и отзывами.