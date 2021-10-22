Бизнес-аккаунт дня: альметьевская фирма по остеклению окон и балконов
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 178-я
Сегодня рынок пластиковых окон высоко конкурентный, но и спрос на них не снижается. В каждом городе существуют десятки фирм, занимающихся производством и монтажом оконных конструкций. Около 10 лет назад житель Альметьевска Марат Хафизов создал компанию, которая стала предлагать жителям города установку пластиковых окон и другие услуги по ремонту и обустройству жилья. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Для комфорта и тепла в доме
Пластиковые окна пришли на смену деревянным еще в 50-е годы прошлого столетия. Они быстро завоевали популярность за ряд преимуществ — герметичность, позволяющая сберечь тепло и защитить от уличного шума и пыли, удобство в эксплуатации и экономичность по сравнению с оконными рамами из натурального массива дерева.
В конце нулевых годов житель Альметьевска Марат Хафизов создал компанию «Город окон», основной деятельностью которой стало изготовление и монтаж пластиковых окон, причем не только в квартирах, но и в загородных домах альметьевцев, и жителей близлежащих городов. Вместе с расширением клиентской базы увеличился и спектр услуг: мастера-профессионалы стали не только остеклять балконы и лоджии, но и заниматься их отделкой, устанавливать различные перегородки в офисах, оформлять входные группы в них, а также в городских торговых объектах. Затем к этому списку добавилось и изготовление различных видов жалюзи.
Сегодня аналитический разбор аккаунта компании по остеклению провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.
Социальные сети — это про общение с людьми
Описание профиля: ник и имя профиля соответствуют неймингу бренда и тематике. А вот аватарку лучше обновить, так как на ней сейчас находится логотип и он обрезан. Лучше поменять и цветовую схему.
2 260 подписок — желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфоловинг.
Шапка профиля отвечает на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у клиента. Однако советуем обновить УТП (уникальное торговое предложение), так как непонятно, сколько по времени занимает монтаж балконов и окон. Во фразу «Замер доставка бесплатно» необходимо добавить союз «и». Можно убрать эмодзи, что позволит сэкономить несколько символов для дополнительного УТП.
Ссылка переводит на Taplink, но, к сожалению, мы не обнаружили там быстрые способы для связи и заказа. В контактах для быстрой связи необходимо добавить номер телефона.
Визуальное оформление: в аватарке аккаунта используется логотип компании, от которого можно было бы дальше отталкиваться по цветам и оформлению, но этого, к сожалению, не сделано.
Обложки хайлайтс выполнены в разных исполнениях и визуально их ничего не связывает. Поэтому рекомендовали бы выбрать один стиль оформления обложек и придерживаться его, например, в виде иконок. Тем более что тематика пластиковых окон не нова, можно найти готовые наборы иконок под данную сферу. По цветам можно отталкиваться от логотипа в аватарке.
Лента также выглядит разрозненной, на визуалах отсутствуют повторяющиеся связывающие графические элементы. Поэтому рекомендуем использовать цвета или элементы из логотипа компании при создании постов. Данное решение визуально свяжет визуалы в ленте между собой, а также с блоком хайлайтс и аватаркой.
Также для визуального упорядочивания ленты могут помочь рубрики, которые можно подписывать. Например, рубрика «До/После», «Наша команда» и подобные. В ленте в основном используются окна, балконы, двери, но социальные сети — это про общение с людьми, поэтому рекомендуем разбавить ленту «людьми». Это могут быть отзывы клиентов, знакомство с командой или экспертные ответы на часто задаваемые вопросы.
Пользователи текстам предпочитают видеоконтент
Контент-план: в актуальных есть вся необходимая информация, кроме цены. Можно добавить раздел о преимуществах и интерактивный контент. Используются как продающие, так и информационные публикации. Хорошо, что тексты строятся наподобие формата закрытия «болей» аудитории. К примеру, если заказчик хочет одновременно современный дизайн и классику, в тексте публикации сразу же предлагают решение.
Отметим, что в аккаунте активно используется видеоформат — пользователи любят его больше, нежели чтение текстов. Конечно, мы бы предложили лучше внедрить Reels, а не публиковать просто видео. Reels помогут повысить охваты и просмотры.
Тексты нам нравятся — в них чувствуется профессионализм, при этом подписчиков не напрягают сложными, непонятными для них терминами. В постах указываются достоинства отдельных моделей, поэтому не создается впечатление, что все двери похожи друг на друга.
Правда иногда в текстах есть опечатки и небольшие ошибки, но это не критично. Человеческий фактор никто не отменял, людям свойственно ошибаться. Приятно, когда видим тексты, оформленные в соответствии с правилами типографики.
Единственное замечание — лучше не использовать восклицательный знак в качестве завершения заголовка поста. Этот способ выглядит так, будто на аудиторию повышают голос. Да и выглядит в 2021 году это немного странно, ведь использование восклицательных знаков теперь уместно смотрится только в официально-деловых текстах.
Наши рекомендации:
- Можно поработать над заголовками постов: лучше сделать их более оригинальными и привлекательными для подписчиков. Например, не просто «арочные окна», а «Компромисс эстетики и функционала — арочные окна» или «С ними ваш дом будет в центре внимания». Не бойтесь подключать фантазию, и текст заиграет другими красками.
- Не оставлять некоторые публикации без описания. Согласны, что не под все фотографии получается подобрать подходящий текст. Иногда просто не хватает времени или воображения, но оставлять просто пустое место — так делать не надо. Подобное решение аудитория может воспринять как то, что аккаунту лень заниматься своим оформлением.
- Подобрать оптимальное количество символов в тексте. Длинные посты редко кто читает, лучше составлять описание на 500—900 символов. Нужно стараться уместить самую важную информацию в этот объем. Если не получается, то можно переступить эту черту, но не делать это слишком часто.
Что лучше оставлять только внутри работы
Модерация. Комментарии есть, и модерация работает хорошо, но лучше не применять такие ответы, как: «Конечно всякое бывает на монтажах, один раз монтажник при демонтаже конструкции лишился пальца на руке». Такое лучше оставлять только внутри работы и не пугать клиентов.
Аналитика в цифрах — публикуется около пяти постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 10 постов в месяц). Вовлеченность средняя — 4,94% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля очень плохое — 1/100. Количество достоверной аудитории — 15%, из Альметьевска 50% аудитории, соответственно.
Наши рекомендации: запустить рекламную кампанию с акционными предложениями, портфолио и отзывами.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым