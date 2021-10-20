Ликбез по вентфасадам

Особенности, вариации, детали монтажа

Одна из самых популярных на сегодняшний день систем утепления дома снаружи — вентилируемый фасад. Это и удобно, и эстетично, и нужную теплоизоляцию обеспечивает. Есть разные виды вентфасадов, их состав варьируется довольно широко. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» рассмотрим базовую технологию, на основе которой базируются все многочисленные разновидности вентилируемых фасадов

Из чего состоит «бутерброд» вентфасада

Вентилируемый фасад — это утеплительная система для стен, которая состоит из нескольких слоев, и обязательно содержит в своем составе воздушный зазор толщиной до 5 см — он нужен, чтобы воздух беспрепятственно поднимался в сторону кровли, унося за собой водяной пар. Таким образом обеспечивается не только тепло и эстетика, но и увеличивается срок службы дома — своевременное удаление пара нужно, чтобы не отсыревали стены.

Как правило, в вентфасад входят 5 базовых слоев.

Подсистема — то, на что крепится вентфасад, она может быть деревянная, металлическая или даже полимерная.

Теплоизоляционный материал — в зависимости от кошелька и материала стен дома. Самый популярный вариант — плиты каменной ваты, потому что у них минимум теплопроводности удачно дополняется гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Пар из дома проходит через ее волокна, выпадает на внешней поверхности материала, а с нее — выветривается и уносится в вентфасаде.

Гидроветрозащитная мембрана — она обеспечивает защиту стен от влаги, поступающей извне, и от ветра, который теоретически может не только охлаждать стены, но и выдувать частицы утеплителя.

Декоративный облицовочный экран — та часть вентфасада, которая отвечает за эстетику.

Бывают разные варианты добавок в этот «бутерброд». Например, двойной слой утеплителя (возникает аналогия с двойной котлетой в бургере). Или тонкий слой штукатурки поверх минераловатных плит (здесь получается некоторый синтез технологий вентилируемого фасада и мокрого).

Фото: stroy-podskazka.ru

А можно без гидроветрозащиты?

Можно и без нее. Даже в инструкциях компаний, производящих утеплители, есть пометка о том, что поверх теплоизоляционной плиты мембрана не обязательна. Аргументы следующие:

если дом невысокий (взять хотя бы наши стандартные один — два этажа), то тяга в вентзазоре будет не такой большой, чтобы из плиты выдувало волокна утеплителя;

но этой тяги хватит, чтобы испарять конденсат пара с утеплителя, а хорошо установленный декоративный экран не даст воде проникать внутрь системы с улицы;

декоративный экран еще и от ветра защищает — не хуже пленки, сдерживает прямой напор воздуха на стену.

Но в этом случае нужно быть уверенным, что в вентзазор не проникают братья наши меньшие — например, бывает, что непрошеными гостями становятся птицы, которые разворовывают утеплитель для своих гнезд. Так что без гидроветрозащиты можно обойтись, только если контур вентфасада полностью закрыт — например, сверху защищен сеткой или решеткой.

Фото: remontdz.ru

Подсистема — скелет вентфасада

Несущий каркас вентфасада, как правило, состоит из вертикальных направляющих профилей. На них крепится облицовка. Еще в подсистему входят угловые элементы и узлы обрамления дверных и оконных проемов. Если утеплитель укладывается в два слоя — в подсистему надо включить и контробрешетку.

Чаще всего подсистема делается из металла или дерева. Но она может быть и комбинированной, и даже полимерной (это относительно новое веяние).

Металлические подсистемы делают из алюминия или из стали (оцинкованной или нержавеющей). Профили крепят к стенам кронштейнами. Если профиль монтируется вплотную к стене, то шаг между направляющими должен быть равным ширине плит утеплителя. Эти плиты укладываются между направляющими враспор, и тогда их можно дополнительно не фиксировать. Можно крепить направляющие на расстоянии от стены, и тогда шаг их установки зависит от того, каким будет вес и размеры облицовочных модулей. Среди металлических подсистем самый бюджетный вариант — оцинкованная сталь, но нержавейка или алюминий долговечнее, так что, возможно, разориться на них есть смысл. Подойдет только металлическая подсистема, если облицовывать дом вы будете керамогранитом (не самый популярный вариант в наших широтах, но вдруг). Такой тяжелый фасад выдержит только металл.

Фото: stroy-podskazka.ru

Деревянная подсистема собирается из бруса. Нужно проследить, чтобы брус был пропитан всеми возможными защитными составами: биозащитой от жучка и гнили, антипиренами для защиты от огня. В этом случае направляющие ставят только вплотную к стене. Если монтаж будет правильным, то конденсированная влага будет уходить в вентзазор оперативно, и деревянные направляющие не сгниют и не заплесневеют.

А без подсистемы можно?

Можно и без подсистемы. Бескаркасная разновидность вентилируемого фасада собирается с использованием лицевого кирпича. То есть, дом может быть построен из чего угодно — хоть из пеноблоков, хоть из дерева, хоть из кирпича. На стену монтируется теплоизоляция, которая потом прикрывается лицевым кирпичом (разумеется, с оставленным вентзазором).

Есть два способа организации кирпичного вентфасада:

если коробки дома еще нет — фундамент нужно будет построить с учетом того, что на нем будет стоять не только сама стена, но и облицовка из кирпича;

если дом уже эксплуатируется — тогда тяжелый кирпичный экран на готовый фундамент уже опереть не получится. Тогда придется заморочиться отдельным “подфундаментом”.

Фото: remontdz.ru

Чем еще, кроме кирпича, можно облицевать вентфасад?

Вариантов множество. Перечислим самые популярные.

Сайдинг — король наружной отделки в России. Он может быть самым разнообразным — виниловым, фиброцементным, металлическим или акриловым… Словом, каждый выбирает сам, в зависимости от кошелька и собственных эстетических предпочтений. Плиты из ОСП — их можно потом или украсить декоративными элементами и сделать что-то наподобие фахверка, или облицевать потом фасадной плиткой. Плитка — бетонная плитка с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему сегодня очень популярна среди домовладельцев. Керамогранит — как мы говорили, это тяжело, недешево, зато очень капитально. Дерево — конечно, и без него тут не обойтись. Для облицовки вентфасада подходят вагонка, планкен, термодревесина, доска, имитация бруса — что угодно, лишь бы правильно смонтировать.

Фото: stroy-podskazka.ru

А как монтировать?

Строители проходят несколько основных этапов монтажа вентилируемого фасада.

Подготовка поверхности: стены надо максимально очистить и выровнять. Степень выравнивания должна быть высокой: не забывайте, потом абсолютную плоскость надо будет выводить подсистемой. Если стены дома деревянные — обработайте их антисептиком. А если дом из бетонных блоков — по ним нужно будет пройтись водоотталкивающей грунтовкой.

стены надо максимально очистить и выровнять. Степень выравнивания должна быть высокой: не забывайте, потом абсолютную плоскость надо будет выводить подсистемой. Если стены дома деревянные — обработайте их антисептиком. А если дом из бетонных блоков — по ним нужно будет пройтись водоотталкивающей грунтовкой. Монтаж подсистемы: здесь нужно будет все четко рассчитать. Важен шаг между направляющими (как мы уже говорили, он зависит от типа утеплителя, который будет крепиться на стены). Монтируются направляющие прямо к стене. Для этого используется разнообразный крепеж: подойдут и дюбели, и саморезы, и кронштейны — в каждом конкретном случае надо выбирать оптимальный вариант. Если подсистема деревянная — пройдитесь по ней огнебиозащитными составами.

здесь нужно будет все четко рассчитать. Важен шаг между направляющими (как мы уже говорили, он зависит от типа утеплителя, который будет крепиться на стены). Монтируются направляющие прямо к стене. Для этого используется разнообразный крепеж: подойдут и дюбели, и саморезы, и кронштейны — в каждом конкретном случае надо выбирать оптимальный вариант. Если подсистема деревянная — пройдитесь по ней огнебиозащитными составами. Утепление: если вы крепите плиты из каменной ваты прямо на стену, то понадобятся пластиковые дюбели. Если враспор между направляющими — крепежа не потребуется. Ни в коем случае не кладите под утеплитель пленок или мембран: сквозь него должна свободно проходить влага, испаряющаяся из дома.

если вы крепите плиты из каменной ваты прямо на стену, то понадобятся пластиковые дюбели. Если враспор между направляющими — крепежа не потребуется. Ни в коем случае не кладите под утеплитель пленок или мембран: сквозь него должна свободно проходить влага, испаряющаяся из дома. Гидроветрозащита: как мы уже говорили, можно обойтись и без нее. Но есть два случая, когда она обязательна. Во-первых, если дом облицовывается керамогранитом или деревом щелевым способом (иными словами, если декоративный экран проницаемый), без нее не обойтись. Во-вторых, если утеплитель сам по себе рыхлый, с низкой плотностью, его тоже надо закрыть пленкой, потому что иначе изрядную его часть просто выдует за несколько лет через вентзазор.

как мы уже говорили, можно обойтись и без нее. Но есть два случая, когда она обязательна. Во-первых, если дом облицовывается керамогранитом или деревом щелевым способом (иными словами, если декоративный экран проницаемый), без нее не обойтись. Во-вторых, если утеплитель сам по себе рыхлый, с низкой плотностью, его тоже надо закрыть пленкой, потому что иначе изрядную его часть просто выдует за несколько лет через вентзазор. И, наконец, облицовка — в строгом соответствии с инструкцией и выбранного материала.

