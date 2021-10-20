Ликбез по вентфасадам
Особенности, вариации, детали монтажа
Одна из самых популярных на сегодняшний день систем утепления дома снаружи — вентилируемый фасад. Это и удобно, и эстетично, и нужную теплоизоляцию обеспечивает. Есть разные виды вентфасадов, их состав варьируется довольно широко. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» рассмотрим базовую технологию, на основе которой базируются все многочисленные разновидности вентилируемых фасадов
Из чего состоит «бутерброд» вентфасада
Вентилируемый фасад — это утеплительная система для стен, которая состоит из нескольких слоев, и обязательно содержит в своем составе воздушный зазор толщиной до 5 см — он нужен, чтобы воздух беспрепятственно поднимался в сторону кровли, унося за собой водяной пар. Таким образом обеспечивается не только тепло и эстетика, но и увеличивается срок службы дома — своевременное удаление пара нужно, чтобы не отсыревали стены.
Как правило, в вентфасад входят 5 базовых слоев.
- Подсистема — то, на что крепится вентфасад, она может быть деревянная, металлическая или даже полимерная.
- Теплоизоляционный материал — в зависимости от кошелька и материала стен дома. Самый популярный вариант — плиты каменной ваты, потому что у них минимум теплопроводности удачно дополняется гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Пар из дома проходит через ее волокна, выпадает на внешней поверхности материала, а с нее — выветривается и уносится в вентфасаде.
- Гидроветрозащитная мембрана — она обеспечивает защиту стен от влаги, поступающей извне, и от ветра, который теоретически может не только охлаждать стены, но и выдувать частицы утеплителя.
- Декоративный облицовочный экран — та часть вентфасада, которая отвечает за эстетику.
Бывают разные варианты добавок в этот «бутерброд». Например, двойной слой утеплителя (возникает аналогия с двойной котлетой в бургере). Или тонкий слой штукатурки поверх минераловатных плит (здесь получается некоторый синтез технологий вентилируемого фасада и мокрого).
А можно без гидроветрозащиты?
Можно и без нее. Даже в инструкциях компаний, производящих утеплители, есть пометка о том, что поверх теплоизоляционной плиты мембрана не обязательна. Аргументы следующие:
- если дом невысокий (взять хотя бы наши стандартные один — два этажа), то тяга в вентзазоре будет не такой большой, чтобы из плиты выдувало волокна утеплителя;
- но этой тяги хватит, чтобы испарять конденсат пара с утеплителя, а хорошо установленный декоративный экран не даст воде проникать внутрь системы с улицы;
- декоративный экран еще и от ветра защищает — не хуже пленки, сдерживает прямой напор воздуха на стену.
Но в этом случае нужно быть уверенным, что в вентзазор не проникают братья наши меньшие — например, бывает, что непрошеными гостями становятся птицы, которые разворовывают утеплитель для своих гнезд. Так что без гидроветрозащиты можно обойтись, только если контур вентфасада полностью закрыт — например, сверху защищен сеткой или решеткой.
Подсистема — скелет вентфасада
Несущий каркас вентфасада, как правило, состоит из вертикальных направляющих профилей. На них крепится облицовка. Еще в подсистему входят угловые элементы и узлы обрамления дверных и оконных проемов. Если утеплитель укладывается в два слоя — в подсистему надо включить и контробрешетку.
Чаще всего подсистема делается из металла или дерева. Но она может быть и комбинированной, и даже полимерной (это относительно новое веяние).
Металлические подсистемы делают из алюминия или из стали (оцинкованной или нержавеющей). Профили крепят к стенам кронштейнами. Если профиль монтируется вплотную к стене, то шаг между направляющими должен быть равным ширине плит утеплителя. Эти плиты укладываются между направляющими враспор, и тогда их можно дополнительно не фиксировать. Можно крепить направляющие на расстоянии от стены, и тогда шаг их установки зависит от того, каким будет вес и размеры облицовочных модулей. Среди металлических подсистем самый бюджетный вариант — оцинкованная сталь, но нержавейка или алюминий долговечнее, так что, возможно, разориться на них есть смысл. Подойдет только металлическая подсистема, если облицовывать дом вы будете керамогранитом (не самый популярный вариант в наших широтах, но вдруг). Такой тяжелый фасад выдержит только металл.
Деревянная подсистема собирается из бруса. Нужно проследить, чтобы брус был пропитан всеми возможными защитными составами: биозащитой от жучка и гнили, антипиренами для защиты от огня. В этом случае направляющие ставят только вплотную к стене. Если монтаж будет правильным, то конденсированная влага будет уходить в вентзазор оперативно, и деревянные направляющие не сгниют и не заплесневеют.
А без подсистемы можно?
Можно и без подсистемы. Бескаркасная разновидность вентилируемого фасада собирается с использованием лицевого кирпича. То есть, дом может быть построен из чего угодно — хоть из пеноблоков, хоть из дерева, хоть из кирпича. На стену монтируется теплоизоляция, которая потом прикрывается лицевым кирпичом (разумеется, с оставленным вентзазором).
Есть два способа организации кирпичного вентфасада:
- если коробки дома еще нет — фундамент нужно будет построить с учетом того, что на нем будет стоять не только сама стена, но и облицовка из кирпича;
- если дом уже эксплуатируется — тогда тяжелый кирпичный экран на готовый фундамент уже опереть не получится. Тогда придется заморочиться отдельным “подфундаментом”.
Чем еще, кроме кирпича, можно облицевать вентфасад?
Вариантов множество. Перечислим самые популярные.
- Сайдинг — король наружной отделки в России. Он может быть самым разнообразным — виниловым, фиброцементным, металлическим или акриловым… Словом, каждый выбирает сам, в зависимости от кошелька и собственных эстетических предпочтений.
- Плиты из ОСП — их можно потом или украсить декоративными элементами и сделать что-то наподобие фахверка, или облицевать потом фасадной плиткой.
- Плитка — бетонная плитка с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему сегодня очень популярна среди домовладельцев.
- Керамогранит — как мы говорили, это тяжело, недешево, зато очень капитально.
- Дерево — конечно, и без него тут не обойтись. Для облицовки вентфасада подходят вагонка, планкен, термодревесина, доска, имитация бруса — что угодно, лишь бы правильно смонтировать.
А как монтировать?
Строители проходят несколько основных этапов монтажа вентилируемого фасада.
- Подготовка поверхности: стены надо максимально очистить и выровнять. Степень выравнивания должна быть высокой: не забывайте, потом абсолютную плоскость надо будет выводить подсистемой. Если стены дома деревянные — обработайте их антисептиком. А если дом из бетонных блоков — по ним нужно будет пройтись водоотталкивающей грунтовкой.
- Монтаж подсистемы: здесь нужно будет все четко рассчитать. Важен шаг между направляющими (как мы уже говорили, он зависит от типа утеплителя, который будет крепиться на стены). Монтируются направляющие прямо к стене. Для этого используется разнообразный крепеж: подойдут и дюбели, и саморезы, и кронштейны — в каждом конкретном случае надо выбирать оптимальный вариант. Если подсистема деревянная — пройдитесь по ней огнебиозащитными составами.
- Утепление: если вы крепите плиты из каменной ваты прямо на стену, то понадобятся пластиковые дюбели. Если враспор между направляющими — крепежа не потребуется. Ни в коем случае не кладите под утеплитель пленок или мембран: сквозь него должна свободно проходить влага, испаряющаяся из дома.
- Гидроветрозащита: как мы уже говорили, можно обойтись и без нее. Но есть два случая, когда она обязательна. Во-первых, если дом облицовывается керамогранитом или деревом щелевым способом (иными словами, если декоративный экран проницаемый), без нее не обойтись. Во-вторых, если утеплитель сам по себе рыхлый, с низкой плотностью, его тоже надо закрыть пленкой, потому что иначе изрядную его часть просто выдует за несколько лет через вентзазор.
- И, наконец, облицовка — в строгом соответствии с инструкцией и выбранного материала.
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