Почему в Поднебесной сжигают картины
В центре «Эрмитаж-Казань» обновили экспозицию выставки работ из коллекции китайского искусства Эрмитажа
В центре «Эрмитаж-Казань» провели ротацию выставки «Пять символов счастья» из коллекции Государственного Эрмитажа. Она демонстрирует китайское изобразительное и декоративно-прикладное искусство с добрыми пожеланиями, закодированными в многочисленных образах животных и растений. Что в Китае символизирует лев, почему младенцы на картинах изображены рядом с карпом, почему в Поднебесной принято сжигать произведения изобразительного искусства и как хранят музейные экспонаты — в репортаже «Реального времени».
Вначале одна часть экспонатов, потом — другая
В центре «Эрмитаж-Казань» проходит неделя Китая. К ней и приурочили ротацию выставки «Пять символов счастья», которая работает в Казани с 16 июня. Она представляет собой коллекцию китайского изобразительного и декоративно-прикладного искусства из Государственного Эрмитажа. Здесь есть картины с людьми и животными, фарфоровая посуда, расписанная в сложнейшей технике эмалевыми красками, статуэтки жабы и льва, каменная решетка со скульптурами двух журавлей, подаренная Александру III, изделия из нефрита, лака, дерева и слоновой кости, национальные костюмы и вышитые шелка.
Как пояснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» научный сотрудник отдела востока Государственного Эрмитажа Константин Петров, ротацией называется процесс смены одних экспонатов на другие. Она всегда проводится, если выставка работает длительное время — в течение полугода. Ее делают примерно в середине того периода, в течение которого проходит выставка.
— Мы сразу привезли из Эрмитажа все 80 предметов. Но вначале выставили только половину. Часть отправилась в наше центральное хранилище в Казани. И вот сейчас мы убираем первую часть и выставляем вторую, — говорит Петров.
«А вы сожжете эти картины?»
Осматривать выставку китайского искусства лучше с экскурсоводом. Потому что в нем очень много символики. Здесь ни один предмет, ни одно животное или растение не попадается случайно — практически каждый образ несет в себе какую-то смысловую нагрузку. Например, в первом зале на картинах и в росписи посуды постоянно встречаются летучие мыши. Это в Поднебесной символ счастья. В соседнем зале статуэтки двух львов, которые символизируют успехи в учебе и карьере и, соответственно, несут в себе соответствующие пожелания. Они охраняют ворсовый ковер, посвященный науке, с изображениями свитков, монеты, вазы, лотоса.
— На этом ковре изображены предметы, которые в совокупности составляют такое понятие, как «100 драгоценностей ученого». Они всегда стояли на столе у любого ученого, — рассказывает ведущий специалист центра «Эрмитаж-Казань» Алина Маркова. — Свитки, изображения монет, ваза, которая приносит мир. А в ней цветок — лотос. По-китайски название этого цветка звучит так же, как «непрерывно». Непрерывное учение поможет улучшить материальное положение — так расшифровывается это понятие.
По словам научного сотрудника, сами картины, экспонирующиеся здесь, — народные, или лубочные, как их еще называют. И рассчитаны на самую широкую аудиторию.
— Традиционное китайское искусство глубоко символично и наполнено множеством смыслов, которые человеку из другой культуры просто так считывать сложно. И раскрытию этих символов в разных жанрах китайской культуры, в разных материалах, собственно, и посвящена выставка, — говорит Петров. — Это набор различных верований, суеверий, преданий и просто символических представлений китайского народа, который, конечно, уникальный. Многие символы здесь завязаны на специфике китайского языка и потому требуют специального пояснения.
Любопытно, что изначально такие картины, в соответствии с китайскими традициями, полагалось сжигать.
— Народная картинка висела в доме любого китайца. Их особенность в том, что они приобретались в начале года, а в конце сжигались, — рассказала Маркова. — По даосской традиции все эти пожелания должны были отправиться наверх, а в следующем году, опять вернуться к вам. У нас даже как-то спросили «А вы после ротации сожжете эти картинки?».
Всего на территории Китая три религии — даосизм, конфуцианство и буддизм.
Фу Син, Лу Син и Шоу Син
Экспозиция выставки поделена на пять залов. Такое число выбрано неслучайно. Ведь «5», как объяснила ведущий специалист центра, в Китае сакральное число. Это количество сторон света — север, юг, запад, восток и центр.
— Но пожеланий и символов на нашей выставке, как и во всей китайской культуре, конечно, гораздо больше. Ведь для каждого человека счастье особенное. И именно это мы хотим показать. Все пожелания абсолютно для разных людей, — говорит Маркова.
Первый зал называется «зал счастья». Здесь широко встречается образ летучей мыши — символа счастья. А в самом начале стоят статуэтки трех главных китайских божеств, отвечающих за разные стороны жизни человека. Первое называется Фу Син — счастье. Второе — Лу Син, оно отвечает за успехи в учебе и работе. И третье — Шоу Син — бог долголетия и бессмертия. Второй зал посвящен направлению «Успехи в учебе и работе». Их главные символы, изображенные на картинах, статуэтках и посуде, — лев, петух и карп. Особо нужно отметить символ карпа.
— Карп сравнивается с китайским студентом, который преодолевает стадию государственных экзаменов. На этом кувшине, например, карп подпрыгивает вверх, расправляя плавники, и может превратиться в китайского дракона, а это символ императорской власти, — пояснила Маркова.
Дело в том, что те студенты Поднебесной, которым удавалось пройти третью стадию государственных экзаменов, удостаивались встречи с императором. Поэтому неслучайно на одной из картин, расположенных рядом со стендом с кувшином, мы видим двух мальчиков, которые держат в руках карпа. Это пожелание родить сыновей, которые добьются успехов в учебе и последующей карьере и смогут встретиться с императором.
Третий зал посвящен богатству. Его символы — трехногая жаба, монетка, капуста. Изображение последней мы видим на одном из стендов в виде нескольких уникальных статуэток из нефрита. Еще один символ богатства — журавль. Помимо этого, он также обозначает долголетие и императорскую власть. И на выставке мы видим каминную решетку со скульптурами двух журавлей, сделанную в XIX веке и подаренную Александру III.
Четвертый зал посвящен Шоу Син — богу долголетия и бессмертия. Здесь перед посетителями предстает статуя Шоу Син из сандала, дерева красного цвета. Рядом уголок с изображениями персиков на картинах, поскольку в Китае считается, что этот фрукт схож с кожей щеки молодой девушки. На других картинах изображены грибы линчжи, которые даруют бессмертие.
Пятый зал посвящен радости. Здесь обыгрывается тема двух главных событий в жизни человека — свадьбы и рождения ребенка. На одном из стендов расположен праздничный костюм невесты. Он состоит из черной кофты с белыми узорами и красной юбки с белыми узорами. Нашивки — дракон (символ жениха) и феникс (символ невесты). Цвета тоже выбраны неслучайно. Черный символизирует благородство, а красный — радость. Здесь много картин с изображением мальчиков — китайцев испокон веков больше радовало именно рождение детей мужского пола.
В этом же зале размещены статуэтки слонов, которые в буддизме символизируют счастье. Они несут в себе сразу два пожелания. На спинах у слонов вазы — олицетворение мира и спокойствия ( хотя у некоторых из них этот предмет и не сохранился, но видно, что изначально был). А еще на слониках нарисован карп — тот самый символ успехов в учебе и работе, о котором мы уже писали выше.
Для металла — одни условия, для живописи — другие
Выставка «Пять символов счастья» продлится до конца января 2022 года. Это уже 23-я по счету выставка с 2005 года, с которого ведет свою историю центр «Эрмитаж-Казань». К слову, на сегодня во всей России вместе с ним всего четыре филиала Эрмитажа. Три других расположены в Омске, в Выборге и в Екатеринбурге. Скоро в одном из залов центра «Эрмитаж-Казань» откроется следующая выставка из коллекции Эрмитажа, которую привезут в Казань, — это фламандское искусство. Она откроется в феврале. Восемь дней уходит на демонтаж выставки и 12 — на монтаж.
— К выставкам мы готовимся задолго до открытия, — говорит главный специалист и ответственный хранитель центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова. — Иногда даже за год и за полтора года. Собирается список, смотрится сохранность. Когда выставку привозят к нам, каждый предмет очень тщательно осматриваем на сохранность. Потом подписываем акт приема-передачи. А дальше стараемся обеспечить тот режим, который прописан в договоре по выставке. То есть, например, если у нас есть предметы из металла, мы, соответственно, создаем для них другие условия, по сравнению, со, скажем, живописью. Она любит свет, влагу. И где-то мы можем дать 55 процентов влажности для живописи. Но для металла такой уровень влажности не подходит.
Для создания необходимых условий хранения в музее используются специальные приборы, которые увлажняют или, наоборот, подсушивают воздух в помещении. Соблюдение режима очень важно для сохранности экспонатов, говорит художник-реставратор Эрмитажа Сурэн Асатурян.
К слову, почти все из работ выставки прошли через руки реставраторов. Причем восстанавливать китайское искусство особенно сложно.
— Печатная китайская графика, представленная на выставке, выполнена на очень тонкой рисовой бумаге. Она очень быстро портится, — говорит Азатурян. — Основная проблема при реставрации китайского искусства — это тонкость бумаги. Вторая проблема — это то, что экспонаты обычно раскрашены анилиновыми красками, которые очень текучи. Малейшая капелька воды — и может получиться расползание краски.
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