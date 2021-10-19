Почему в Поднебесной сжигают картины

В центре «Эрмитаж-Казань» обновили экспозицию выставки работ из коллекции китайского искусства Эрмитажа

Фото: Максим Платонов

В центре «Эрмитаж-Казань» провели ротацию выставки «Пять символов счастья» из коллекции Государственного Эрмитажа. Она демонстрирует китайское изобразительное и декоративно-прикладное искусство с добрыми пожеланиями, закодированными в многочисленных образах животных и растений. Что в Китае символизирует лев, почему младенцы на картинах изображены рядом с карпом, почему в Поднебесной принято сжигать произведения изобразительного искусства и как хранят музейные экспонаты — в репортаже «Реального времени».

Вначале одна часть экспонатов, потом — другая

В центре «Эрмитаж-Казань» проходит неделя Китая. К ней и приурочили ротацию выставки «Пять символов счастья», которая работает в Казани с 16 июня. Она представляет собой коллекцию китайского изобразительного и декоративно-прикладного искусства из Государственного Эрмитажа. Здесь есть картины с людьми и животными, фарфоровая посуда, расписанная в сложнейшей технике эмалевыми красками, статуэтки жабы и льва, каменная решетка со скульптурами двух журавлей, подаренная Александру III, изделия из нефрита, лака, дерева и слоновой кости, национальные костюмы и вышитые шелка.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» научный сотрудник отдела востока Государственного Эрмитажа Константин Петров, ротацией называется процесс смены одних экспонатов на другие. Она всегда проводится, если выставка работает длительное время — в течение полугода. Ее делают примерно в середине того периода, в течение которого проходит выставка.

— Мы сразу привезли из Эрмитажа все 80 предметов. Но вначале выставили только половину. Часть отправилась в наше центральное хранилище в Казани. И вот сейчас мы убираем первую часть и выставляем вторую, — говорит Петров.

Здесь ни один предмет, ни одно животное или растение не попадается случайно — практически каждый образ несет в себе какую-то смысловую нагрузку

«А вы сожжете эти картины?»

Осматривать выставку китайского искусства лучше с экскурсоводом. Потому что в нем очень много символики. Здесь ни один предмет, ни одно животное или растение не попадается случайно — практически каждый образ несет в себе какую-то смысловую нагрузку. Например, в первом зале на картинах и в росписи посуды постоянно встречаются летучие мыши. Это в Поднебесной символ счастья. В соседнем зале статуэтки двух львов, которые символизируют успехи в учебе и карьере и, соответственно, несут в себе соответствующие пожелания. Они охраняют ворсовый ковер, посвященный науке, с изображениями свитков, монеты, вазы, лотоса.

— На этом ковре изображены предметы, которые в совокупности составляют такое понятие, как «100 драгоценностей ученого». Они всегда стояли на столе у любого ученого, — рассказывает ведущий специалист центра «Эрмитаж-Казань» Алина Маркова. — Свитки, изображения монет, ваза, которая приносит мир. А в ней цветок — лотос. По-китайски название этого цветка звучит так же, как «непрерывно». Непрерывное учение поможет улучшить материальное положение — так расшифровывается это понятие.

По словам научного сотрудника, сами картины, экспонирующиеся здесь, — народные, или лубочные, как их еще называют. И рассчитаны на самую широкую аудиторию.

— Традиционное китайское искусство глубоко символично и наполнено множеством смыслов, которые человеку из другой культуры просто так считывать сложно. И раскрытию этих символов в разных жанрах китайской культуры, в разных материалах, собственно, и посвящена выставка, — говорит Петров. — Это набор различных верований, суеверий, преданий и просто символических представлений китайского народа, который, конечно, уникальный. Многие символы здесь завязаны на специфике китайского языка и потому требуют специального пояснения.



По словам научного сотрудника, сами картины, экспонирующиеся здесь, — народные или, как их еще называют, лубочные

Любопытно, что изначально такие картины, в соответствии с китайскими традициями, полагалось сжигать.

— Народная картинка висела в доме любого китайца. Их особенность в том, что они приобретались в начале года, а в конце сжигались, — рассказала Маркова. — По даосской традиции все эти пожелания должны были отправиться наверх, а в следующем году, опять вернуться к вам. У нас даже как-то спросили «А вы после ротации сожжете эти картинки?».

Всего на территории Китая три религии — даосизм, конфуцианство и буддизм.

Фу Син, Лу Син и Шоу Син

Экспозиция выставки поделена на пять залов. Такое число выбрано неслучайно. Ведь «5», как объяснила ведущий специалист центра, в Китае сакральное число. Это количество сторон света — север, юг, запад, восток и центр.

— Но пожеланий и символов на нашей выставке, как и во всей китайской культуре, конечно, гораздо больше. Ведь для каждого человека счастье особенное. И именно это мы хотим показать. Все пожелания абсолютно для разных людей, — говорит Маркова.

Первый зал называется «зал счастья». Здесь широко встречается образ летучей мыши — символа счастья. А в самом начале стоят статуэтки трех главных китайских божеств, отвечающих за разные стороны жизни человека. Первое называется Фу Син — счастье. Второе — Лу Син, оно отвечает за успехи в учебе и работе. И третье — Шоу Син — бог долголетия и бессмертия. Второй зал посвящен направлению «Успехи в учебе и работе». Их главные символы, изображенные на картинах, статуэтках и посуде, — лев, петух и карп. Особо нужно отметить символ карпа.

Еще один символ богатства — журавль. Помимо этого, он также обозначает долголетие и императорскую власть

— Карп сравнивается с китайским студентом, который преодолевает стадию государственных экзаменов. На этом кувшине, например, карп подпрыгивает вверх, расправляя плавники, и может превратиться в китайского дракона, а это символ императорской власти, — пояснила Маркова.

Дело в том, что те студенты Поднебесной, которым удавалось пройти третью стадию государственных экзаменов, удостаивались встречи с императором. Поэтому неслучайно на одной из картин, расположенных рядом со стендом с кувшином, мы видим двух мальчиков, которые держат в руках карпа. Это пожелание родить сыновей, которые добьются успехов в учебе и последующей карьере и смогут встретиться с императором.

Третий зал посвящен богатству. Его символы — трехногая жаба, монетка, капуста. Изображение последней мы видим на одном из стендов в виде нескольких уникальных статуэток из нефрита. Еще один символ богатства — журавль. Помимо этого, он также обозначает долголетие и императорскую власть. И на выставке мы видим каминную решетку со скульптурами двух журавлей, сделанную в XIX веке и подаренную Александру III.

Четвертый зал посвящен Шоу Син — богу долголетия и бессмертия. Здесь перед посетителями предстает статуя Шоу Син из сандала, дерева красного цвета. Рядом уголок с изображениями персиков на картинах, поскольку в Китае считается, что этот фрукт схож с кожей щеки молодой девушки. На других картинах изображены грибы линчжи, которые даруют бессмертие.

На одном из стендов расположен праздничный костюм невесты

Пятый зал посвящен радости. Здесь обыгрывается тема двух главных событий в жизни человека — свадьбы и рождения ребенка. На одном из стендов расположен праздничный костюм невесты. Он состоит из черной кофты с белыми узорами и красной юбки с белыми узорами. Нашивки — дракон (символ жениха) и феникс (символ невесты). Цвета тоже выбраны неслучайно. Черный символизирует благородство, а красный — радость. Здесь много картин с изображением мальчиков — китайцев испокон веков больше радовало именно рождение детей мужского пола.

В этом же зале размещены статуэтки слонов, которые в буддизме символизируют счастье. Они несут в себе сразу два пожелания. На спинах у слонов вазы — олицетворение мира и спокойствия ( хотя у некоторых из них этот предмет и не сохранился, но видно, что изначально был). А еще на слониках нарисован карп — тот самый символ успехов в учебе и работе, о котором мы уже писали выше.

Для металла — одни условия, для живописи — другие

Выставка «Пять символов счастья» продлится до конца января 2022 года. Это уже 23-я по счету выставка с 2005 года, с которого ведет свою историю центр «Эрмитаж-Казань». К слову, на сегодня во всей России вместе с ним всего четыре филиала Эрмитажа. Три других расположены в Омске, в Выборге и в Екатеринбурге. Скоро в одном из залов центра «Эрмитаж-Казань» откроется следующая выставка из коллекции Эрмитажа, которую привезут в Казань, — это фламандское искусство. Она откроется в феврале. Восемь дней уходит на демонтаж выставки и 12 — на монтаж.

— К выставкам мы готовимся задолго до открытия, — говорит главный специалист и ответственный хранитель центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова. — Иногда даже за год и за полтора года. Собирается список, смотрится сохранность. Когда выставку привозят к нам, каждый предмет очень тщательно осматриваем на сохранность. Потом подписываем акт приема-передачи. А дальше стараемся обеспечить тот режим, который прописан в договоре по выставке. То есть, например, если у нас есть предметы из металла, мы, соответственно, создаем для них другие условия, по сравнению, со, скажем, живописью. Она любит свет, влагу. И где-то мы можем дать 55 процентов влажности для живописи. Но для металла такой уровень влажности не подходит.

Статуэтки слонов в буддизме символизируют счастье

Для создания необходимых условий хранения в музее используются специальные приборы, которые увлажняют или, наоборот, подсушивают воздух в помещении. Соблюдение режима очень важно для сохранности экспонатов, говорит художник-реставратор Эрмитажа Сурэн Асатурян.

К слову, почти все из работ выставки прошли через руки реставраторов. Причем восстанавливать китайское искусство особенно сложно.

— Печатная китайская графика, представленная на выставке, выполнена на очень тонкой рисовой бумаге. Она очень быстро портится, — говорит Азатурян. — Основная проблема при реставрации китайского искусства — это тонкость бумаги. Вторая проблема — это то, что экспонаты обычно раскрашены анилиновыми красками, которые очень текучи. Малейшая капелька воды — и может получиться расползание краски.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов