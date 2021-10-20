ЦБ предложил обязать банки выдавать кредиты без скрытых услуг — последствия для банков и клиентов

ЦБ и Министерство финансов совместно разрабатывают поправки в законопроект, которые уточняют порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК). Этот документ будет внесен в Госдуму осенью и, по мнению экспертов рынка, будет утвержден в первом квартале 2022 года. Автор «Реального времени» разбирается, что содержится в поправках и как они помогут рядовому клиенту кредитных учреждений.

Скрытые услуги

По данным ЦБ РФ, за восемь месяцев 2021 года число жалоб на навязывание дополнительных услуг и комиссий выросло в четыре раза, до 3595, на взимание комиссий — на 28,1%, до 2049. Под скрытыми услугами обычно понимаются дополнительные комиссии банка или микрофинансовой компании, которые не отмечены в договоре или указаны мелким шрифтом. В качестве скрытых платежей могут выступать различные сборы или взносы — страховые, за открытие счета или за ведение счета при отсутствии операций и так далее.

Интересно, что понятие «комиссия» не содержится ни в Гражданском кодексе, ни в Законе о банках и банковской деятельности — по сути, она является незаконными.

Законодательством предусмотрены лишь следующие виды оплат:

проценты за пользование кредитом;

проценты на сумму вклада;

плата за услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.

При этом, любой из клиентов банков, сталкивался с формулировкой «комиссия банка» в документах на подпись. Под ней подразумевается плата за оказание услуг по совершению операций по счетам клиента — либо фиксированная сумма (например, 1000 рублей в месяц за ведение счета), либо в процентах от суммы операции (например, 1% от суммы денежного перевода). Надо отметить, что для банков доход от всевозможных комиссий стоит на втором месте по размеру после процентов по кредитам. Это существенная статья доходов.

Любой из клиентов банков, сталкивался с формулировкой «комиссия банка» в документах на подпись. Фото: zen.yandex.ru

Комиссии же за реально предоставленные услуги являются законными, в частности:

переводы денежных средств — например с кредитной карты;

обмен валюты — например, в случае оплаты рублевой картой заграницей происходит автоматическая конвертация, согласно установленным тарифам банка;

снятие наличных средств в иных банках или с кредитной карты;

документарные операции — если кредит на юридическое лицо, то банк взимает комиссию за предоставление банковской гарантии, например.

Незаконными можно считать те комиссии, которые являются неотъемлемой частью основной услуги, и которые списаны банком с целью получения дополнительного дохода. А предоставление кредита как раз является основной услугой.

Многие клиенты сталкивались с необходимостью оплачивать за такие операции, как рассмотрение заявки, предоставление кредита, перечисление средств на счет заемщика, досрочное погашение кредита, открытие и ведение ссудного счета, информирование о задолженности. Все эти услуги являются неотъемлемой частью предоставления основной услуги, и дополнительная плата за них является незаконной. Судебная практика на стороне клиентов в таких случаях. Теперь и регулятор в лице ЦБ обяжет банки раскрывать перечень всевозможных комиссий, включенных в полную стоимость кредита. Борьба с навязыванием услуг выходит на законодательный уровень.

Отдельной темой в навязанных услугах является страхование жизни при ипотечном кредитовании — как правило, у клиента есть выбор только в лице страховой компании, связанной с банком. Было бы неплохо отделить эти услуги от банковского бизнеса — чтобы у клиента была возможность взять кредит без дополнительных услуг и выбрать альтернативную страховую компанию. В любом случае, страховка такого типа — жизни, утраты работы — очень важна в ипотечном кредитовании, это помогает закрыть кредит в случае проблем. Но, у клиента должен быть выбор.

Страховка жизни, утраты работы очень важна в ипотечном кредитовании, это помогает закрыть кредит в случае проблем. Но, у клиента должен быть выбор. Фото: realnoevremya.ru

Еще один пример навязывания дополнительных услуг — так называемое POS-кредитование, то есть на покупку техники и прочего в магазинах. Например, без оформления расширенной гарантии невозможно получить кредит на покупку дорогих технически сложный товаров. В данном случае, у банка и торговой сети имеется договор, по которому дополнительные доходы делятся между ними.

С введением поправок, наверняка будет больше отказов от кредитов, так как клиенты смогут оценить всю полноту нагрузки, получив расчет от банка. Сейчас же, зачастую, клиентам приходится обращаться к всевозможным агрегаторам для сопоставления условий кредитования.

А это ведет к раскрытию своих персональных данных на этих сайтах, которые хранятся бесконтрольно и могут быть использованы дальше злоумышленниками. С введением четкой формы расчета ПСК, необходимость в сравнении отпадет.

Суть поправок

Согласно предложенным поправкам, теперь банки будут обязаны предоставлять два варианта предоставления кредита — со скрытыми услугами и без них. Сейчас такое требование действует только для ипотечных кредитов. При этом, необходимо будет дать расчет полной стоимости кредита, чтобы клиент мог четко видеть свои возможные расходы на всем этапе кредитования. Изменения также коснутся рекламы кредитных продуктов — чтобы дать клиентам достоверную информацию об условиях кредита. Все мы видели рекламу крупных банков о кредитах под 5% годовых. Если разобраться дальше, то становится понятно, что такая ставка возможна только после оформления страховки, что существенно удорожает стоимость кредита.

Задача — оградить клиентов от недобросовестной рекламы. Она сначала заманивает клиента в отделение банка любыми способами, а дальше уже менеджеры с эффективными скриптами доводят его до оформления и выдачи, снабдив его массой ненужных услуг.

Помимо включения любых дополнительных услуг в стоимость кредита, ЦБ планирует урегулировать ситуацию, когда в зависимости от поведения заемщика в договоре прописываются разные значения полной стоимости кредита и разные процентные ставки. Правки подразумевают расчет ПСК как максимально возможной суммы платежей, которые могут возникнуть по договору.

По замыслу авторов поправок, заемщик также должен иметь право отказаться от дополнительных услуг в срок вплоть до 5 календарных дней после даты первого платежа по договору. Что касается страховых договоров, то минимальный «период охлаждения» останется на уровне 14 календарных дней. Зачастую клиент обнаруживает, что платеж по кредиту неподъемен только при оплате первого платежа. Инициатива ЦБ и Минфина делает рынок более клиенториентированным.

Одновременно, регулятор преследует цель охлаждения рынка кредитования — россияне набрали колоссальное количество кредитов, и дальнейший рост просроченной задолженности плохо влияет на нормативы отрасли.

Стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме предоставить ЦБ полномочия ограничивать объемы потребительского кредитования, осуществляемого банками и МФО.

В заключение хотелось бы отметить, что планируемые поправки однозначно сделают рынок кредитования более прозрачным, повысят доверие клиентов к банкам. Кредитным учреждениям придется несколько упасть в своих доходах, так как доходы от так называемого транзакционного бизнеса — комиссии и прочее — занимают существенную часть в общей структуре доходов.

Стоит ожидать повышение процентных ставок, так как банки будут компенсировать выпадающие доходы за счет увеличения процентных доходов. Из всех дополнительных услуг, наиболее адекватным является страхование жизни и потери трудоспособности в ипотечном кредитовании — с этим шутки плохи, и отказываться от страховки не стоит.

Планируемые поправки однозначно сделают рынок кредитования более прозрачным, повысят доверие клиентов к банкам. Фото: realnoevremya.ru

Страхование по автокредиту тоже логично, новая машина может быть угнана или утрачена другим способом. Все остальные «предложения» банков можно спокойно отметать. Не стоит забывать, что навязывая страховку при оформлении потребительского кредитования, банк нарушает закон, и вы имеете дело с менеджером, у которого премия в том числе зависит от количества проданных страховок. С введением поправок, у рядовых клиентов появится абсолютно четкая возможность отказаться от любых лишних услуг и получить основную услугу — оформление кредита.

Нововведения вступят в действие со второй половины 2022 года.

Артур Сафиулин