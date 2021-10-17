Когда появилась первая плохая привычка, сколько длится иммунитет к ковиду и чем опасны арктические льды?

Новости науки за неделю с 11 по 17 октября

Три тайконавта отправились к китайской орбитальной станции

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами (так называются космонавты в Китае) отправился к орбитальной станции «Тяньгун», которую строит КНР. В составе экспедиции — двое мужчин (Чжай Чжиган и Е Гуанфу) и женщина (Ван Япин), которая уже побывала в космической миссии в 2013 году. Этот экипаж останется на «Тяньгун» минимум полгода.

Первая космическая миссия Китая была запущена 15 октября 2003 года, 18 лет назад. Тогда в космос отправился корабль «Шэньчжоу-5» с первым китайским космонавтом на борту. Это был Ян Ливэй.

А строить собственную многомодульную орбитальную станцию «Тяньгун» китайцы начали 29 апреля 2021 года, когда вывели на орбиту основной модуль «Тяньхэ». Сейчас там могут одновременно работать три тайконавта, а во время смены экипажа модуль вмещает шестерых. В следующем году КНР планирует пристыковать лабораторный и исследовательские модули. Астрофизический модуль будет запущен в 2025 году, и работать он будет автономно, периодически пристыковываясь к станции.

Фото: CMSA / aex.ru

Немецкие ученые предостерегают: 14-дневного карантина при COVID-19 недостаточно!

В Федеральном институте вакцин и биомедицины в Лангене (Германия) обнаружили, что легкая бессимптомная форма COVID-19 может длиться гораздо дольше, чем принято в официальной версии. Они описали три случая бессимптомного ковида, при котором вирус в носоглотке сохранялся больше месяца — до 37 дней.

Это значит, что автоматическое окончание самоизоляции через 14 дней, как это заведено сейчас по всему миру, — большая ошибка, даже при абсолютно бессимптомном течении. Выздоровление следует диагностировать исключительно по ПЦР-тесту. До сих пор было известно, что пациенты с тяжелой формой коронавируса вполне способны заразить других на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Но про такое коварство легкой бессимптомной формы никто не думал.

Три описываемых ими случая — это двое мужчин (27 и 36 лет) и одна женщина (36 лет). Симптоматически они были абсолютно здоровыми, при этом способны были передавать болезнь до 37 дней. Так что, если их предостережения будут приняты во внимание ВОЗ, в процессах диагностики и организации изоляции ковид-положительных пациентов возможны некоторые изменения.

Фото: Ринат Назметдинов

Сколько длится иммунитет после перенесенного ковида?

А шведские и итальянские ученые в своем исследовании выяснили, что у большей части из тех, кто переболели коронавирусом, в первые полгода количество антител медленно снижалось. А потом было примерно постоянным еще 15 месяцев.

Для исследования изучили 188 анализов крови от 136 пациентов. В контрольной выборке была плазма 108 непереболевших пациентов. Измерялись титры антител к S-белку (спайковый белок) и к его рецептор-связывающему домену RBD. Известно, что в структуре и S-белка, и RBD-домена со временем копятся мутации, из-за которых антитела могут работать хуже. Задачей исследования было определить, сколько времени длится иммунитет после болезни.

Выяснилось, что титры специфических антител IgG к RBD и S-белку у 94% пациентов достигли максимума через 15—28 дней после появления симптомов, к концу шестого месяца их становилось меньше примерно вчетверо, зато потом, до 15 месяцев, титр оставался стабильным. И чем тяжелее была форма протекания болезни, тем дольше сохранялся высокий уровень антител. Эффективность антител проверяли для разных штаммов коронавируса: выяснили, что в течение 15 месяцев после заражения нейтрализующая активность антител сохранялась и для бета-, и для гамма-, и для дельта-штаммов.

Что же касается иммунитета после прививки, то ученые измеряли, сколько специфических IgG антител было в плазме вакцинированных. Выяснялось, что первая доза вакцины давала через 14—35 дней титры антител, как у переболевших шесть месяцев назад, а вот вторая прививка давала максимальный уровень, совпадающий с тем, который формировался у выздоравливающего человека.

Фото: Максим Платонов

Арктические льды таят бактериологические и ядерные «бомбы замедленного действия»

Британские и американские ученые приготовили человечеству неприятные новости. Исследователи из Университета Аберистуита (Британия) и лаборатории реактивного движения NASA (США) предупреждают: таяние арктических льдов может принести не только климатический апокалипсис. Оно грозит еще и выбросить в среду радиоактивные отходы, захороненные в Арктике еще во времена холодной войны, и выпустить в мир бактерии и вирусы.

Объясняем на пальцах. СССР в середине XX века провел 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля. А еще затопил в Баренцевом и Карском морях более сотни атомных подводных лодок. США тоже не лыком шиты: они испытывали ядерную установку на своей гренландской базе. Сейчас все это добро захоронено и заперто в арктических льдах. Но по мере их таяния радиоактивные отходы будут потихоньку уходить в Атлантику и в Северный Ледовитый океан, и это грозит серьезным радиологическим загрязнением вод Мирового океана.

Еще таяние вечной мерзлоты может высвободить хранящихся во льдах микробов (многим из которых длительная заморозка нипочем, и при наступлении благоприятных условий они вполне могут ожить и начать размножаться). И если среди них обнаружится или вдруг мутирует какой-нибудь суперпатоген, нам тоже может не поздоровиться.

А как спасаться? Тут, конечно, ничего нового они не говорят. Надо «всего лишь» исполнять положения Парижского климатического соглашения и замедлить рост глобальной температуры.

Фото: naked-science.ru

Самая древняя плохая привычка

Древние американцы были не дураки пожевать табачок уже очень давно: целых 12 300 лет назад. Такие сенсационные данные опубликовали американские археологи по итогам раскопок стоянки времен позднего плейстоцена в Юте. Они нашли там обугленные семена табака и решили, что коренные американцы использовали его для жевания. А поскольку возраст стоянки определяют примерно в 12,3 тысячи лет, то, соответственно, археологи серьезно сдвинули время формирования пристрастия к табаку. Раньше считалось, что произошло это 4,8 тысячи лет назад: этим временем датируются древнейшие найденные в Америке фрагменты курительных трубок.

Сначала первые американцы использовали табак в ритуальных и медицинских целях, причем задолго до того, как начали возделывать растения. Сегодня ученые считают, что они познакомились с табаком практически сразу же, появившись на континенте. Последняя находка, сделанная в Юте, — это неповрежденный очаг в лагере охотников-собирателей. Вокруг него щедро разбросаны каменные и костяные артефакты, а в самом очаге оказались обугленные табачные семена. Опираясь на найденные артефакты, антропологи решили, что люди не ели табак и точно не топили им свой очаг — зерна они жевали (и, кстати, это делают некоторые индейские племена до сих пор).

Источник: nature.com

Зерна дикие, 12,3 тысячи лет назад люди их не выращивали. Интересно, что в той местности табак не рос: ученые предполагают, что за ним древние американцы специально уходили в горные экспедиции.