Как бы Хван Ин Бом не старался, Дюпин и Ко лишают «Рубин» победы над «Локомотивом»

Итоги драматичного матча в Казани

C 2017 года не может «Рубин» выиграть у «Локомотива» в РПЛ, а забивал он на своем поле «железнодорожникам» еще при Курбане Бердыеве. Во вчерашнем поединке казанцы по большей части отыграли грамотно: отработали в защите, Хван Ин Бом роскошно диспетчерствовал в центре поля, а Онугха стал забивать. Однако все поменялось на последних секундах. Серия нелепых ошибок привела к потере победы. Возник вопрос: что происходит с Юрием Дюпиным? Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги казанского матча. Почему опять без Деспотовича, как Хван Ин Бом стал главным системным игроком казанской команды и с каким газоном приняла «Ак Барс Арена» «Рубин» после возвращения...

Гисдоль ничем Казань не удивил. Слуцкий отошел в оборону, но индивидуальные ошибки сделали свое дело

До старта встречи дела у «Рубина» и «Локомотива» совсем расклеились. У казанцев была всего одна победа в пяти последних играх и три поражения подряд. У «железнодорожников» — серия из пяти игр без побед.

Так что уныние, в котором пребывали и москвичи, и казанцы до перерыва на игры сборных, не давало хоть как-то спрогнозировать исход их встречи. А уж после того, как в «Локомотиве» произошла смена тренера, поединок в Казани становился самым непредсказуемым в туре.

Настораживал тот факт, что даже сам наставник «Рубина» Леонид Слуцкий за сутки до игры фактически признавал, что вообще не знает, какую игровую модель изберет «Локомотив» и его новый тренер Маркус Гисдоль. Слуцкий ссылался на то, что у «железнодорожников» большие возможности для вариативности состава:

— Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему <…> Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, — большой вопрос. Центральные защитники, которые были травмированы, тот же Едвай, начали ли тренироваться в общей группе? На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем отталкиваться больше от себя.

Как показала игра, особых сюрпризов немец Слуцкому не преподнес. Вполне ожидаемо избрав игру от соперника с выжиданием собственного шанса, наставник «Рубина» перестраховался и отыграл, насытив центр поля. Хван Ин Бом бетонировал середину поля, и вплоть до 89-й минуты это работало. Увы, кореец матч не доиграл, а Дюпин выдал ужасную передачу прямо в центр поля, где его уже не было.

Хван Ин Бом — лучший и самый полезный игрок «Рубина» прямо сейчас. Казанцы упустили победу сразу после ухода корейца с поля

Небольшой сюрприз Слуцкий преподнес Гисдолю, выпустив на острие атаки Германа Онугху. Джордже Деспотович в очередной раз не может помочь своей команде из-за травмы. Но если бы и мог, то далеко не факт, что место на поле было бы его: в нынешнем сезоне серб представляет собой даже не тень, а слабый мимолетный блик самого себя прошлогоднего.

Надо сказать, что Онугха в первые минуты лез из кожи вон, носился от одного фланга к другому и принимал мяч. На шестой минуте он даже выскочил один на один с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым и забил, после того как Хакшабанович отборолся за мяч в центральном круге. Правда, VAR подсказал, что Сеад при борьбе правила нарушал.

Позже форвард обороты сбавил и до середины второго тайма на радарах почти не появлялся. Правда, свой гол Герман все-таки забьет, воспользовавшись ошибкой Кудюкова.

Зато на авансцену вышел уже подзабытый Андерс Дрейер, который выдал шикарный гол на 36-й минуте, отправив по красивой траектории мяч ближе к девятке ворот.

Исполнительское мастерство и правда впечатляющее, но! Настоящим героем в тени и кудесником всей созидательной работы «Рубина» оставался все же Хван Ин Бом. Просто посмотрите, как он подхватил мяч у подступов, оценил расстановку игроков на поле и выдал четкую передачу под удар.

Уже в следующей атаке казанцев он вновь едва не сотворил гол, мягко выцарапав мяч в центре поля и отдав его на правый фланг под удар — на этот раз неточно. Во втором тайме кореец разрезал одной передачей половину поля, вырезая ее на Солтмурада Бакаева, который сделал свой рывок слишком поздно. При этом Хван Ин Бом много разрушал и не позволял гостям хозяйничать в центре поля.

Кореец на сегодня, пожалуй, — самый стабильный игрок «Рубина». В стиле Сергея Семака чемпионских для «Рубина» 2008 и 2009 годов он отрабатывает в центре поля, а получив мяч, очень четко видит пространство и разгоняет атаки точными распасовками. Такого диспетчера «Рубину» не хватало, пожалуй, именно с тех самых «золотых» времен и после ухода Сергея Богдановича.

Только когда Хван Ин Бом был вынужден покинуть поле, хромая на левую ногу, «Рубин» провалил центр поля после катастрофического бездумного выбивания в центр в исполнении Юрия Дюпина. Это уже не первая в сезоне безобразная игра ногами в исполнении казанского голкипера. Впрочем, полевые, откатившие мяч назад, тоже были хороши. Так «Локомотив» и спасся — стараниями вратаря и вопреки стараниям центрального полузащитника «Рубина».

— На моей памяти это первый раз, когда так бездарно пропускается мяч на последней минуте компенсированного времени. У меня нет ответов, почему была эта передача назад, почему был этот «выбив». Я не могу логически объяснить действия, которые, казалось, объяснять не надо, — сокрушался после игры Леонид Слуцкий.

Возвращение на подлатанную «Ак Барс Арену» фартовым не оказалось

Никак не получались у «Рубина» в последние годы игры с «Локомотивом» — десять матчей без побед подряд и три поражения кряду с общим счетом 1:7. Дома казанцы в последний раз забивали «железнодорожникам» еще в 2017 году при Курбане Бердыеве. А тут еще и возвращение на «Ак Барс Арену», поле которого вызывало опасения даже после того, как его в спешном порядке готовили к приему национальной сборной.

«Та информация, которая поступала из стана сборной, от тренерского состава и от футболистов, не сильно отличается от того, о чем мы говорили до этой паузы», — намекал на плохой газон Слуцкий за день до игры.

Впрочем, перед стартом игры, опробовав газон самолично, во время флеш-комментария главный тренер «Рубина» снисходительно говорил, что проблемы вроде бы устранены. Поле и правда накануне не разваливалось так, как это было в первой части чемпионата. Мяч ходил хорошо, что позволяло гостям хорошо комбинировать. К сожалению, и возвращение на «Ак Барс Арену» не помогло «Рубину» выиграть у «Локомотива» дома впервые за 4 года.

Эрик Добролюбов