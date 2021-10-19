«Хаос в головах» — в уфимской мэрии не знают, как быть с площадью у Дворца спорта

С появлением ограждения у спорткомплекса тихий спальный район столицы Башкирии превратился в очаг протеста

Фото: Эмиль Зиянгиров

Площадь перед уфимским Дворцом спорта на улице Зорге стала местом протестов еще в июле. Тогда уфимская администрация решила поставить ограждение по всему периметру территории якобы из-за недовольства жильцов соседних домов. Летом власти города проводили опрос и собирали мнение людей на тему возможных вариантов использования перекрытой площади. Озвучить предложения должны были еще на минувшей неделе, однако сроки вышли, а никакими планами чиновники до сих пор не поделились. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Про площадь забыли?

Как только территорию у Дворца спорта в Уфе огородили, горожане начали волноваться. На площади прошел стихийный сход жителей микрорайона, которые вышли на защиту ярмарки и переживали, что на ее месте и даже на территории самого спорткомплекса построят жилой комплекс. В августе появление ограждения прокомментировал мэр Уфы Сергей Греков:

— Наше решение твердое — стихийной беспорядочной парковки перед Дворцом спорта больше не будет. По просьбам жителей, площадь была огорожена от проезжей части. Сейчас со стороны улицы Зорге здесь открыты четыре прохода: для пешеходов, мам с колясками. На велосипедах проезжать можно. Аккуратно! И сельскохозяйственные ярмарки, разумеется, будем проводить тут и впредь. А вот дальнейшую судьбу этой площади перед Дворцом спорта будут решать сами уфимцы. Давайте советоваться, предлагать!

Выступил градоначальник и на оперативном совещании в своей администрации. Тогда он четко обозначил сроки определения будущего площади: «Необходимо там сделать большую реконструкцию, это место должно быть доступно для горожан, нам нужно продумать варианты. В течение двух недель доложить и представить на суд».

Территория так и стоит за временным ограждением, которое убирают к большим ярмаркам выходного дня или крупным событиям во Дворце спорта

Однако с того момента прошло больше двух месяцев, и с тех пор о дальнейшей судьбе площади никто не вспоминал. Между тем территория так и стоит за временным ограждением, которое убирают к большим ярмаркам выходного дня или крупным событиям во Дворце спорта.

«Хаос в головах»

Официально озвученные жителями предложения так и не были опубликованы. Однако среди предложенных в социальных сетях вариантов благоустройства — спортивный парк или современные фонтаны. И здесь возникает противоречие — насколько уместно рядом с условным скейт-парком будут смотреться ярмарочные шатры? И куда в таком случае будут приезжать участники больших сельскохозяйственных ярмарок, которые сегодня занимают всю площадь?

— Пока кажется, что там хаос в головах, — замечает местный житель и активист движения «Дворы наши» Даниль Кашапов.

Четкого плана действий по реновации площади, судя по всему, до сих пор нет, а неудобств добавилось. Главное из них — нехватка парковочных мест. Даниль вместе с другими общественниками планирует обратиться в мэрию с этим вопросом в ближайшее время.

Четкого плана действий по реновации площади, судя по всему, до сих пор нет, а неудобств добавилось

Местный житель Борис Копыленко не понимает, на каком основании площадь закрыли и собираются что-то строить без общественных обсуждений:

— Пусть покажут постановление, решение администрации города в письменном виде, на каком основании это все происходит. Что-то там между собой делают и все.

По мнению уфимца, это повод для беспокойства, ведь дворец вмещает 3 500 человек, и при проведении крупных соревнований парковка просто необходима. Уничтожение стоянки может означать, что в скором времени закрыть могут и саму ледовую арену. Тревожным знаком стало исчезновение и уличной спортивной площадки рядом.

— Насколько я слышал этот дворец хотят обанкротить и построить здесь жилье, а в других местах два новых катка будут якобы строить. Это вообще беспредел полный. Убрали коробку рядом со Дворцом спорта, говорят, что конструкции ржавые, так поставьте новую тогда, — сокрушается Борис Копыленко.

Жители отмечают и обострившуюся ситуацию с парковочными местами. Все машины, ранее оставляемые на ночь на площади, теперь переместились во дворы. Но самое любопытное, 50 машиномест на парковке перед Дворцом спорта указал застройщик нового жилого комплекса на улице Шафиева, чтобы вписать свой проект в норматив по обеспеченности парковочными местами. С закрытием парковки этот ЖК в норматив не вписывается.

На этой территории традиционно проходили не только ярмарки

«Мамочки нашего района всех порвут»

Лия Алиева живет недалеко от площади. Возможность приобретать недорогую и натуральную продукцию на ярмарках она считает большим преимуществом района.

— Нас очень радует, во-первых, наличие там свободного пространства. Во-вторых, регулярно проводятся ярмарки: мясные, продуктовые. Людям в нашем районе очень удобно приезжать на это место и закупать продукты. Летом постоянно покупаю там ягоды. Если спрашивать мнения людей в районе, я думаю, что большинство проголосует за то, чтобы эту площадь оставили для торговли частников.

По мнению женщины, в вопросах будущего площади самое важное — советоваться с горожанами, и хотя на словах мэр Уфы об этом пишет, жители важности своего мнения не ощущают, ведь большинство проживающих здесь людей за то, чтобы от площади отстали и ничего здесь не строили.

Местная жительница Диана Лепесткова от грядущих изменений также не в восторге. По ее мнению, ничего менять не следовало, ведь на этой территории традиционно проходили не только ярмарки. Зимой здесь излюбленное место детворы — новогодняя елка и каток.

— Напомним всем, что эта площадь активно используется во все времена года. Зимой там опять же продажа свежей мясной продукции, меда, трав. Закупаться к нам едут со всего города. Важнейший продовольственный узел. Второе, у жителей района — это многолетняя традиция — ходить на Елку в новогоднюю ночь. Там же и горки для детей, все зимние каникулы дети там катаются. Пусть оставят площадь, как есть. Общественных слушаний не было по этому вопросу. Мамочки нашего района всех порвут, когда узнают, что их детей без горки и елок оставить хотят!

Для крупных спортивных мероприятий парковку на площади открывают. Останется ли такая возможность после проведения благоустройства? Фото: камера Ufanet

И ярмарку сохранить, и благоустройство сделать

В мэрии Уфы нашему изданию сообщили, что отсутствие новостей по организации благоустройства на площади связано с тем, что сбор предложений от граждан был продлен.

— Немного продлили сбор предложений и идей со стороны горожан, чтобы их больше было. На днях сделаем свод, отберем самые часто предлагаемые, сделаем голосование на сайте мэрии, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы городской администрации Талгат Зайнуллин.

Вместе с тем, сообщается, что территория для проведения как сельскохозяйственных, так и фермерских ярмарок будет сохранена:

— Часть парковки перед Дворцом спорта закрыта по многочисленным обращениям жителей близлежащих домов. В планах благоустроить эту площадь по рекомендациям жителей. Территорию для проведения сельскохозяйственных ярмарок администрация города сохранит. Жителям не стоит беспокоиться. Еженедельно в выходные дни на площади перед Дворцом спорта проходят сельхозярмарки. Кроме этого, дополнительно на площади функционирует постоянно действующая фермерская ярмарка (санитарный день — понедельник).

Пока конкретные предложения не опубликованы, трудно представить, каким образом в городской администрации намерены благоустроить площадь, оставив место для ярмарок. Быть может, ясность наступит уже в скором времени после публикации проектов.