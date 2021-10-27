День в истории: первый татарский женский журнал, «Ленком», мир на грани ядерной войны

Чем примечательна дата 27 октября?

Сегодня, 27 октября, Всемирный день аудиовизуального наследия. В этот день в разные годы и столетия сыграли первый спектакль в Комедиальной хоромине, первом в России театральном здании, в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи, для борьбы с раком впервые применили радиационное облучение, официально открыли сквозное движение поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. На свет появились итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини, русский биолог и селекционер, академик Иван Мичурин, 26-й президент США Теодор Рузвельт, живописец Роберт Фальк, народный артист СССР Михаил Жаров, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова, народный артист РСФСР Николай Караченцов. Ушли из жизни великий князь Московский Иван III, российский генерал-фельдмаршал Христофор Миних, русский композитор Александр Варламов, советский снайпер, Герой Советского Союза Людмила Павличенко. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Магистраль «Шали — Сорочьи Горы», температурный рекорд

В 1913 году в Казани вышел в свет первый татарский женский журнал под названием «Сююмбике». Он стал «детищем» женатой пары — дочери иркутского купца Загидуллы Шафигуллина Асьмы и ее мужа, бывшего преподавателя знаменитого Иж-Бубинского медресе и компаньона издательства «Юл» Якуба Халили. Журнал, ставший основным «голосом» татарских женщин начала ХХ века, издавался по начало 1918 года.

В 2010 году отрылся татарстанский участок будущего транспортного коридора «Европа — Западный Китай» — магистраль «Шали — Сорочьи Горы». Первым ее оценил президент Татарстана Рустам Минниханов, проехав по ней на автомобиле. «Это была наша мечта — построить дорогу, соединяющую трассы М-7 и М-5. Когда мы начали ее строить, появилась концепция транспортного коридора «Европа — Западный Китай». И наш участок вписался в проект», — рассказал он. Идея проложить дорогу появилась у первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, который летел над этими местами и заметил, что расстояние между поселками Шали и Сорочьи Горы не так велико и здесь можно проложить дорогу. Строить 40-километровый участок начали в 1998-м.

Фото: Олег Тихонов

Пять лет назад в Татарстане возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства 57-летнего доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой сервиса транспортных систем Набережночелнинского института КФУ Рифата Хабибуллина. 24 октября 2016-го его нашли повешенным в служебном кабинете. На месте трагедии удалось обнаружить лишь предсмертную записку для жены. Местные СМИ писали, что Хабибуллин болезненно воспринял свое смещение с поста декана автомеханического факультета на должность завкафедрой сервиса транспортных систем, что и привело к трагическому событию.



В 2018 году в аварии на трассе Казань — Набережные Челны погиб первый баянист Салавата Фатхутдинова, известный татарский музыкант Шафагат Салихов. Происшествие случилось на трассе в Мамадышском районе. Машина, за рулем которой сидел музыкант, возвращаясь с банкета, столкнулась с грузовиком. От полученных травм Салихов умер на месте ДТП. Ему было всего 60 лет.

Фото: aznakaevo-rt.ru

В 2019-м в казанских Дербышках начался снос исторического здания бани, построенной в конце 1940-х годов. За пару дней до этого местные жители начали бить тревогу — они выступали против того, чтобы стереть ее с земли и желали сохранить объект. В итоге в ночь на 27 октября активисты Дербышек начали противостояние у здания бани, из-за чего пришлось даже вызывать полицейских. Поддержку «народному ополчению», защищающему баню, выразила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова и даже сообщила о переговорах с собственником здания. Однако выяснилось, что он имел все разрешения на снос, а само здание, расположенное на улице Стадионной, не стояло на государственной охране как объект культурного наследия и не входило в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Фото: телеграм-канал «Архитектурасы»

Два года назад в столице Татарстана выдался рекордно теплый для конца октября день — температура воздуха побила абсолютный максимум, зафиксированный в городе 27 октября 1905-го. По данным метеостанций «Казань-аэропорт» и «Казань-Опорная» воздух прогрелся до +12,1 градуса, а на метеостанции «Казань-Сокол» сразу до +12,6 градуса. Максимум, который зарегистрировали в городе за 114 лет до этого составлял 11,6 градуса тепла.

Становление театральной России

Первый спектакль в специальном построенном для театральных зрелищ здании в России сыграли в XVII веке — в 1672 году в Комедиальной хоромине прошло представление «Комедия, как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью». Первыми актерами стали молодые иностранцы, которые жили в Немецкой слободе, а первым театральным постановщиком — сын немецкого врача Йоганн Готфрид Грегори. Комедиальную хоромину построили по указанию царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой. Первое отыгранное в ней представление, длившееся ни много ни мало десять часов государю понравилось. Так началось становление русского драматического театра, хотя после смерти царя Комедиальную хоромину снесли как «богопротивную».

В 1918 году в Восточной Сибири открылось первое высшее учебное заведение — Иркутский государственный университет. Решение учредить вуз приняло Сибирское временное правительство, хотя некоторые утверждают, что к этому причастен бывший верховный правитель России Александр Колчак. Первым ректором Иркутского госуниверситета стал философ и педагог профессор, и кроме того один из его основателей, Моисей Рубинштейн. Занятия для студентов на всех факультетах, а их изначально насчитывалось всего два — историко-филологический и юридический, стартовали на следующий день, 28 октября. На сегодняшний день Иркутский государственный университет включается в себя несколько институтов, факультетов и научно-исследовательских подразделений.

Фото: youstudynew.com

Почти столетие назад, в 1927 году, в Москве в здании бывшего Купеческого клуба появился Театр рабочей молодежи (ТРАМ), известный также как Московский государственный театр им. Ленинского комсомола, или просто «Ленком». Первыми артистами, блиставшими на сцене, стали обычные рабочие. Прошло одиннадцать лет, театр стал профессиональным, и на его здании уже красовалась табличка с надписью «Московский театр имени Ленинского комсомола», а с 1990-го он и вовсе стал именоваться твердо и звучно — «Ленком». Два года назад учреждение получило новое название — Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», в честь его главного режиссера и художественного руководителя.

В 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по Байкало-Амурской магистрали — одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Активное строительство началось за десятилетие до ее запуска, хотя планы на нее появились еще в 1932-м. К работам привлекли комсомольцев и военных строителей, которые к 1 октября 1984-го завершили «Золотое звено», соединившее западную и восточную части БАМа.

Фото: irsepi.ru

«Черная суббота» Карибского кризиса

148 лет назад, в 1873 году, американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент на колючую проволоку, а уже в ноябре 1874 года, он получил его. Еще спустя несколько лет его изобретение получило широкое распространение на территории США. Колючая проволока стала настоящим спасением для фермеров и владельцев ранчо — благодаря ее применению у первых снизились расхода на ковбоев, а вторые смогли защитить свои участки от нежелательных животных-гостей. Спустя года колючее изобретение Глиддена стали применять и в других целях.

В 1922-м итальянские фашисты маршем двинулись на столицу страны Рим, что фактически стало военным переворотом, хотя столкновений не произошло. Событие вошло в истории как «Поход на Рим». Итогом его стал приход к власти фашистов — король Италии назначил их вождя Бенито Муссолини премьер-министром страны.

Фото: wikipedia.org

Ровно семь десятилетий назад для борьбы со злокачественными опухолями впервые применили радиационное облучение. На процедуру решились в Канаде. Первым, кто применил лучевую терапию против рака, стал медицинский физик Саскачеванского университета Гарольд Джонс. В качестве источника гамма-лучей высокой энергии ученые использовали «кобальтовую пушку» (радиоактивный кобальт-60). Сейчас лучевую терапию в борьбе с онкологией применяют наряду с хирургическим и лекарственным методами лечения. Однако эффективна она и против прочих заболеваний, не связанных со злокачественными новообразованиями.

Разговоры об угрозе ядерной войны не стихают с прошлого столетия. Днем, когда мир был максимально близок к глобальной ядерной войне, считается 27 октября 1962-го — «черная суббота» Карибского кризиса. В тот день на Кубе сбили американский самолет разведчик У-2, который облетал полевые позиционные районы ракетных войск. Пилот судна майор Андерсон погиб. Все привело к тому, что президент США Джон Кеннеди решил бомбардировать советские ракетные базы и начать военную атаку на остров. У американцев намерения лидера вызвали панику — они стремительно покидали крупные города, опасаясь скорого ядерного удара со стороны СССР. Однако ситуацию урегулировать удалось путем переговоров, которые стартовали не следующий день после трагической гибели Андерсона. В итоге советские власти вывели свои ракеты с Кубы в обмен на обещание американского правительства соблюдать территориальную неприкосновенности острова и не вмешиваться во внутренние дела страны.



Фото: wikipedia.org

Ежегодно с 2005 года отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия — дата, приуроченная к годовщине принятия в 1980-м Рекомендации об охране и сохранении движущихся изображений. Инициатором ее установления стала Генеральная конференция ЮНЕСКО, которая хотела привлечь внимание общественности к важности и значимости аудиовизуальных документов — фильмов, радио- и телевизионных программ, аудио и видеозаписей. В последние десятилетия они стали главными носителями информации. Благодаря им формируется наследие, позволяющее сохранить культурную самобытность народов. В этот день, как правило, проходят круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов и показы кинофильмов.