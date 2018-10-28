В ДТП на трассе Казань – Набережные Челны погиб татарский музыкант Шафагат Салихов

В Татарстане погиб известный татарский музыкант, баянист Шафагат Салихов.

Певец Фидарис Муртазин сообщил на своей странице в Instagram, что Салихов попал в ДТП на трассе Казань — Челны. Других подробностей он не привел.

Шафагату Салихову было 60 лет. Он жил и работал в Набережных Челнах. Салихов известен как первый баянист Салавата Фатхутдинова. Именно под аккомпанемент Салихова Фатхутдинов впервые исполнил несколько своих песен, которые затем стали хитами.



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