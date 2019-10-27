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Общество

В Дербышках у исторического здания бани началось противостояние охраны и местных жителей

10:40, 27.10.2019 2
В Дербышках у исторического здания бани началось противостояние охраны и местных жителей
Фото: скриншот

Этой ночью у исторического здания бани в Дербышках, построенной в конце 1940-х годов, начались работы по сносу здания.

Сейчас работы по сносу приостановлены, поскольку на месте работ идет противостояние активистов, выступающих за сохранение здания, и охраны.

Охрана не пускает местных жителей на территорию, где ведутся работы, а местные жители обвиняют охранников и работников в нарушении закона. Как сообщают активисты в социальных сетях, к месту противостояния вызвали полицию.

Напомним, ранее помощник президента Татарстана Олеся Балтусова выступила против сноса бани в Дербышках. Она сообщила, что переговоры с собственником о сохранении объекта уже идут.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 окт
    пусть сносят, и на этом де месте построять новую баню за счет бюджета республику. Современную баню. но что бы местные жители по прописке ходили туда бесплатно. а остальные за плату.
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    Анонимно 28 окт
    Зачем же за счет бюджета, давайте за ваш счет
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