В Дербышках у исторического здания бани началось противостояние охраны и местных жителей

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Этой ночью у исторического здания бани в Дербышках, построенной в конце 1940-х годов, начались работы по сносу здания.

Сейчас работы по сносу приостановлены, поскольку на месте работ идет противостояние активистов, выступающих за сохранение здания, и охраны.

Охрана не пускает местных жителей на территорию, где ведутся работы, а местные жители обвиняют охранников и работников в нарушении закона. Как сообщают активисты в социальных сетях, к месту противостояния вызвали полицию.

Напомним, ранее помощник президента Татарстана Олеся Балтусова выступила против сноса бани в Дербышках. Она сообщила, что переговоры с собственником о сохранении объекта уже идут.