Кубок Казанского Кремля: как боксеры готовятся к турниру
15 октября в казанском «Баскет-холле» состоится Международный турнир по боксу «Кубок Казанского Кремля». В программе 11 боев с участием боксеров из зарубежных стран, России и Республики Татарстан. В главном бою Кубка один из лучших боксеров России Федор Чудинов будет защищать пояс чемпиона WBA Gold. Его титул попытается оспорить боксер из Германии Ронни Митаг. Также в рамках турнира пройдет 2 со-главных поединка: Эдгар Гукасян сразится с аргентинцем Габриэлем Ледесмой, а украшением вечера станет поединок с участием непобежденной чемпионки мира по боксу по версиям WBF, WIBF и GBU Фатимы Амазонки Дудиевой. Сегодня в казанском клубе «Спарта» прошла открытая тренировка участников Кубка Казанского Кремля.
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