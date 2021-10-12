Карпин вновь победил. Даже без Головина и основных защитников сборная способна давать результат

Победы над словаками и словенцами увеличивают шансы на выход из группы

Сборная России провела очередные матчи отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не без вопросов и проблем выдавилии победы над сборными Словакии и Словении. Череда травм сказалась на заявке команды, поэтому состав на две октябрьские игры был не совсем оптимальным. Да и ротация капитанов никуда не делась, так что поиски игры и оптимальных сочетаний на поле продолжаются. Кто новый капитан сборной? Как сборная Словакии помогла нашей сборной, почему вторые таймы по-прежнему слабее для нашей команды и как Карпин искал решения недостатка фланговых защитников. Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Беда с крайними защитниками. Карпин пытается подстроиться под проблемы на флангах

На фоне ротации, которая неизменно сопутствует матчам сборной под руководством Валерия Карпина, главная позиция, над которой главному тренеру приходится ломать голову, — крайние защитники.

При Станиславе Черчесове на флангах выступали Марио Фернандес и Юрий Жирков. Но первый завершил карьеру в сборной, а Юрий Валентинович остался без клуба и не способен постоянно играть. Замена двум этим игрокам была найдена в лице Вячеслава Караваева и Ильи Самошникова, но оба игрока травмировались в своих клубах и помочь национальной команде в октябрьских матчах не смогли.

Поэтому Карпину пришлось выкручиваться из этой ситуации и вновь обратиться к услугам ветерана национальной команды Федора Кудряшова, выступающего нынче в турецком чемпионате. Кудряшов больше играл в тройке центральных, но в ранние свои годы выступал на этой позиции, так что подобная роль ему знакома. А на противоположном фланге вместо Караваева играл другой зенитовец Алексей Сутормин. Ему тоже привычна позиция флангового игрока обороны, будучи игроком «Оренбурга» Сутормин играл в защите. А в игре со словаками на левом и вовсе действовал Сергей Терехов, защитник «Сочи», но Сергей, да и вся команда, провели матч не слишком удачно, и поэтому Карпин произвел замены, и Терехов в матче со Словенией остался в запасе.

Во всех линиях наша команда уступила своему сопернику, поэтому выделять кого-то невозможно

Игра со сборной Словакии была худшей при Валерии Карпине, и на плечи защитников легла огромная ответственность. Игра на ноль — большая удача, ведь ход матча точно не складывался в пользу российской сборной. Во всех линиях наша команда уступила своему сопернику, поэтому выделять кого-то невозможно. А вот матч с командой Словении в этом плане более показателен. Новые фланговые защитники смотрелись уверенно в первую очередь Сутормин, привыкший играть ближе к атаке. Алексей постоянно создавал давление на своем фланге и даже имел возможность забить, но его удар парировал Ян Облак. Кудряшов же играл более осторожно, нередко оставаясь третьим центральным, занимаясь непосредственно оборонительными обязанностями.

Кузяев и Сутормин. Тренд со сменой капитанов продолжается

Ротация в сборной России касается не только стартового состава на матчи, но и тех, кто выводит игроков на поле с капитанской повязкой. Игры с командами Словакии и Словении в этом плане не стали исключением. В команде появилось два новых капитана — ими стали зенитовцы Далер Кузяев и Алексей Сутормин. Когда этот поиск постоянного капитана закончится, непонятно. А, может быть, и не закончится и превратится в новую традицию сборной России. Выбор Кузяева достаточно логичен — он давно вызывается в команду и является одним из важнейших игроков как в клубе, так и в национальной команде. Он не выделяется яркими эмоциями во время матча, но, видимо, Карпин разглядел что-то, что натолкнуло его на выбор Далера. Не хватило ли в игре со словаками яркого лидера непонятно, но три очка набраны, а игру скоро забудут.

А вот выбор Сутормина оставляет вопросы — он в сборной не так давно, даже в клубе не на первых ролях, постоянной игровой практики не имеет и вызов в команду получил лишь после того, как начал заменять Караваева. Тот же Игорь Дивеев вполне может претендовать на повязку, даже несмотря на молодой возраст. Оценить капитанский вклад Сутормина сложно — он тоже не самый эмоциональный человек, самым ярким в этой сборной точно является Георгий Джикия, первый кандидат на роль постоянного капитана команды. Но на игре это пока никак не сказывается. Возможно, Карпин подчеркивает, что в нынешней команде все для всех начинается с нуля и любой может принять на себя роль лидера раздевалки. Результат команда показывает, и от перестановки слагаемых сумма пока не меняется.

Выбор Сутормина оставляет вопросы — он в сборной не так давно, даже в клубе не на первых ролях, постоянной игровой практики не имеет

Возвращение Миранчука помогло сборной разнообразнее играть в атаке. Но в центре поля еще есть проблемы

В игре со словаками сборная России показала катастрофически низкий процент владения мячом, меньше 30 процентов. Карпин не меняет схему, но отсутствие Александра Головина сказывается очень сильно. Игрок «Монако» — главное действующее лицо в центре поля. И когда его нет на поле, то это немного другая сборная России. Еще один лидер команды Алексей Миранчук пропускал игру со сборной Словакии из-за дисквалификации, и без двух главных звезд сборная России играла плохо. Центр поля был слишком оборонительным, из чего и вытекает такой малый процент владения.

В матче со словенцами полузащитник «Аталанты» начал в старте, и мы увидели совсем другую картину на поле. Хоть у сборной России и не было явного преимущества, но мяч держался куда увереннее: Миранчук разгонял атаки, а Баринов занимался своими непосредственными обязанностями, а именно разрушал атаки соперника.

Но даже несмотря на позитивные сдвиги в игре, нехватка игрока с первым пасом чувствуется. Игравший вместо Головина Фомин пока не способен в полной мере заменить Александра, а Миранчук действует ближе к атаке, и когда команда садится в оборону, от Алексея пользы не так много, Головин в этом плане тоже на голову сильнее.

Что остается стабильным и неизменным, так это слабые вторые таймы

Вторые таймы по-прежнему боль. Боязно было во всех играх при Карпине

А вот что остается стабильным и неизменным, так это слабые вторые таймы. Здесь сборная России слаба — что во встречах со Словакией и Словенией, что с Мальтой и Кипром. Темп игры существенно изменился и физических сил не хватает на все 90 минут. Карпин заставляет игроков прессинговать, и если первые 45 минут команда выглядит бодро и агрессивно, то с 46-й по 90-ю на поле совершенно другая команда. От былого прессинга не остается и следа, начинается глухая оборона и замены идут лишь на упрощение игры. Как правило, следует выход на поле Антона Заболотного с последующими забросами на форварда ЦСКА.

И эта проблема прослеживается с первой игры с хорватами. Требования Карпина разнятся с уровнем подготовки игроков РПЛ, где скорости не такие высокие, из этого и вытекает то, что игроки неспособны играть в одном темпе весь матч.

Победа и первое место в группе. Осечка хорватов выводит Россию в лидеры

Одержав победу над командой Словении, сборная России набирает 19 очков и выходит на 1-е место своей отборочной группы. В параллельно проходившем матче Хорватии и Словакии была зафиксирована ничья — 2:2. Теперь в активе хорватов 17 баллов и за два тура до окончания отборочного цикла у нашей команды появляются реальные шансы на выход с 1-го места. Ключевой станет игра 14 ноября, в которой российская сборная сыграет с хорватами. Ну а перед этим нашей команде предстоит встреча со сборной Кипра, Хорватия же отправится на Мальту.