Абдулразак Гурна: что нужно знать о лауреате Нобелевской премии по литературе

На этот раз премия досталась писателю, ни одно из произведений которого еще не перевели на русский язык

На сей раз премия досталась писателю, ни одно из произведений которого еще не перевели на русский язык. Но, конечно же, это сложно считать самым важным фактом, который надо знать об Абдулразаке Гурне. Пока в России готовят к переводу романы свежеиспеченного нобелиата, «Реальное время» подготовило перевод текста Мелани Отто из Дублинского Тринити-колледжа, в котором литературовед рассказывает, кто же такой Абдулразак Гурна и за что его так высоко отметил Нобелевский комитет.

Танзаниец из Британии



В 2021 году Нобелевской премии по литературе был удостоен Абдулразак Гурна, писатель из Танзании, живущий в Великобритании. Формулировка, с которой ему присудили премию, — «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».



В основе литературы этого автора — миграция и искоренение культуры, а также культурное и этническое разнообразие Восточной Африки. Все это, кстати, повлияло и на его собственную биографию.



Гурна родился на Занзибаре в 1948 году и приехал в Великобританию в 1960-х годах в качестве беженца. Будучи арабом по происхождению, он был вынужден покинуть место своего рождения во время революции 1964 года и вернулся на родину только в 1984-м, чтобы навестить своего умирающего отца. До выхода на пенсию он был штатным профессором английской и постколониальной литературы в Кентском университете в Кентербери.



К сегодняшнему дню Гурна написал десять романов, в том числе номинированные на Букера «Рай» (1994) и «У моря» (2001).

Его последний роман, «Посмертие», издание Sunday Times охарактеризовало как «слуховой архив потерянной Африки». Действительно, первые страницы этого и многих других его произведений переносят читателя прямо в атмосферу устного повествования.



Фото: AFP © Jonathan NACKSTRAND/russian.rt.com

«Посмертие» разворачивается на фоне немецкого присутствия в Восточной Африке в начале XX века. В нем рассказывается история мальчика, проданного немецким колониальным войскам. Роман вошел в шорт-лист Премии Оруэлла 2021 года в области политической фантастики и в лонг-лист Премии Вальтера Скотта в области исторической фантастики.



В работах Гурны уделяется внимание напряжению между личной историей и коллективной. В частности, «Посмертие» предлагает читателям задуматься о загробной жизни колониализма, войны и их долгосрочных последствиях не только для наций, но также и для отдельных людей и семей.



Влияние и стиль



На творчество новоиспеченного нобелиата повлияло культурное и этническое разнообразие его родного Занзибара. Благодаря своему географическому положению в Индийском океане у побережья Восточной Африки, он находился на пересечении основных торговых путей.



Остров привлекал торговцев и колонизаторов из области, которая тогда была известна как Аравия (современный Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Йемен и ОАЭ), Южной Азии, материковой части Африки, а потом — и Европы.



Творчество Гурны отражает это разнообразие своим множеством голосов и массой ссылок на литературные источники. Прежде всего, он настаивает на гибридности и разнообразии перед лицом афроцентризма, который доминировал в движениях за независимость Восточной Африки в XX веке.



Действие его первого романа «Воспоминания об отъезде», опубликованного в 1987 году, происходит примерно в то время, когда Гурна уехал из Занзибара. Это повествование о взрослении личности в форме мемуаров.



Фото: hromadske.ua

Последствия колониализма



Его роман «Рай» тоже задуман как повествование о взрослении, хотя действие происходит раньше, на рубеже XIX и начале XX веков, когда европейцы только начинали основывать колонии на восточноафриканском побережье. «Рай» обращается к домашнему рабству в Африке: главный герой романа и есть раб.



Прежде всего, «Рай» подчеркивает большое разнообразие литературного бэкграунда Гурны, объединяя ссылки на тексты суахили, коранические и библейские традиции, на работы Джозефа Конрада.



Работа Гурны с ее разнообразными текстовыми ссылками и вниманием к архивам отражает и затрагивает более широкие проблемы постколониальной литературы. Его романы рассматривают преднамеренное стирание африканских смыслов, легенд и культурных перспектив как одно из главных последствий европейского колониализма.



Многие исследователи обращают внимание на то, как перекликаются работы Гурны с творчеством Салмана Рушди, другого постколониального писателя — оба они одинаково внимательно относятся к взаимосвязи между личной памятью и более широкими историческими повествованиями. И кстати, символично, что Гурна, кроме художественных романов, публиковал и разнообразные исследования, в числе которых и исследовательская работа по творчеству Салмана Рушди (2007).



В книгах Гурны задается вопрос: кто и как помнит прошлое, которое сознательно отодвигали в тень и стирали из колониального архива? Многие постколониальные писатели из разных слоев общества обращались к этой проблеме, от того же самого Рушди до ямайской писательницы писательницы Мишель Клифф, они оба противопоставляют личную память и историю коллективной истории, созданной власть имущими.



Работа Гурны продолжает этот разговор о длинной тени колониализма и использует разнообразие текстовых традиций в процессе увековечения полустертых воспоминаний.