«Всей командой ждали эту поездку»: «Нефтехимик-2008» побывал на матче сборных России и Словакии

Фото: ФК «Нефтехимик»

Воспитанники ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» посетили отборочный матч чемпионата мира — 2022 между сборными командами России и Словакии. Игра состоялась в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена». Увидеть своими глазами выдающихся спортсменов, окунуться в неповторимую атмосферу большого футбола смогла команда «Нефтехимик-2008» — чемпион Первенства РТ в 2020 году. В рамках сотрудничества Группы компаний ТАИФ с Российским футбольным союзом было принято решение поощрить молодых футболистов за спортивные достижения.

«Мы впервые присутствовали на мачте сборной России»



Накануне вечером сборная России по футболу провела в Казани одну из важнейших игр отборочного цикла чемпионата мира — 2022. Соперником стала команда Словакии. Матч закончился со счетом 1.0 в пользу России.



Среди 13,5 тысячи болельщиков на трибуне была и нижнекамская команда «Нефтехимик-2008» ДЮСШ ФК «Нефтехимик». По словам ее тренера Игоря Борисенкова, ребята давно мечтали посетить матч сборной России по футболу. Благодаря Группе компаний ТАИФ, которая сотрудничает с РФС, и лично президенту ФК «Нефтехимик» Тимуру Шигабутдинову мечта юных футболистов осуществилась.

Среди 13,5 тысячи болельщиков на трибуне была и нижнекамская команда «Нефтехимик-2008» ДЮСШ ФК «Нефтехимик»

— Мы очень обрадовались, когда узнали, что едем в Казань на отборочный матч чемпионата мира. Всегда хотелось посмотреть на нашу сборную. Мы учились, глядя на них. Я сам защитник, постоянно слежу за игрой защитников сборной России. Очень интересно было увидеть их вживую, — не скрывая восторга, сказал воспитанник «Нефтехимика- 2008» Ярослав Шульга.



— Очень большая радость у всей команды. Мы впервые присутствовали на мачте сборной России. Это очень волнительно. Мой любимый игрок — Головин. Он полузащитник, играет на моей позиции. Я им восхищаюсь, — восторженно сказал Давид Сукманов.



— Всей командой ждали эту поездку. У нас тоже есть цель — сегодня нам предстоит сыграть с «Рубином». Надеемся на победу, — анонсировал предстоящий матч в рамках Первенства РТ — 2021 Кирилл Абмаев.



«Это очень полезно для будущего профессионального развития»



Тренер команды «Нефтехимик- 2008» Игорь Борисенков рассказал, что в 2020 году его подопечные стали чемпионами Первенства РТ, в этом году ребята также входят в число фаворитов.



— В прошлом году наша команда заняла первое место на Первенстве Татарстана. В этом году пока идем в тройке сильнейших. Мы очень рады, что побывали на отборочном матче. Эта поездка останется навсегда в памяти ребят. Посмотреть на сборную России воочию, почувствовать атмосферу праздника дорогого стоит, это очень полезно для будущего профессионального развития, — отметил Игорь Борисенков, тренер ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик».

Всего в ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» занимаются команды 11 возрастов

К слову, эта не первая поездка воспитанников ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» на игру сборной России. В марте 2021 года команда «Нефтехимик- 2007» посетила отборочный матч чемпионата мира между Россией и Словенией, который состоялся в Сочи. Юные футболисты второй год подряд показывают высокие спортивные результаты. Успехи команды отметило высшее руководство ФК «Нефтехимик» и поощрило билетами на матч.

— Дважды воспитанники футбольного клуба «Нефтехимик» побывали на матчах сборной России по футболу. Мы выражаем большую благодарность руководству Группы компаний ТАИФ, а также президенту футбольного клуба Тимуру Альбертовичу Шигабутдинову. Дети очень довольны. Посещение матчей сборной России послужит отличной мотивацией для ребят, — уверен директор ФК «Нефтехимик» Валерий Калачев.

Напомним, в 2020 году нижнекамская ДЮСШ ФК «Нефтехимик», как и СШОР Вахитовского района Казани, стала детским футбольным центром. Соответствующий статус был присвоен Российским футбольным союзом. Всего в ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» занимаются команды 11 возрастов.

