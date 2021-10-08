«Металлург» обнажил все слабости «Ак Барса». Прямолинейный хоккей и катастрофическое большинство

Как Воробьев показал, что в таком виде Казани в плей-офф ничего не светит

Накануне в Казань пожаловал неожиданный лидер Континентальной лиги — магнитогорский «Металлург», чтобы проэкзаменовать «Ак Барс» на предмет его амбиций в плей-офф будущего года. Экзамен команда Квартальнова провалила — казанцы по-прежнему ужасны при игре в неравных составах, а о креативе никто, кроме тройки Кагарлицкого и Галимова, даже не думает. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча «Ак Барс» — «Металлург».

Проверку лидером КХЛ «Ак Барс» провалил. На фоне «Магнитки» казанцы терялись

При всем уважении к ЦСКА Сергея Федорова и нынешнего разогнавшегося «Салавата Юлаева», именно матч против «Магнитки» стал для «Ак Барса» самой главной и объективной проверкой — насколько команда Квартальнова конкурентоспособна в нынешнем сезоне.

Магнитогорцы после не самой удачной предсезонки выдали мощнейший старт в официальном регулярном чемпионате и пока что на Востоке не видно достойного конкурента для команды Ильи Воробьева, которая летит в атаку буквально на кураже — получается у «Металлурга» все. Здесь представлены три игровых звена и у каждого своя роль.

От обмена своего экс-лидера Прохоркина на Зернова «Магнитка» только выиграла, пришлись ко двору и все новоприобретенные легионеры. Даже Николай Голдобин здесь окрылился и, похоже, наконец нашел свою команду. У «Металлурга» ко вчерашнему поединку тянулась серия аж из 11 матчей подряд, а это означает целый месяц без потерь очков. Команда Воробьева вырвалась в единоличные лидеры турнирной таблицы и останавливаться не собирается.

Вот и вчера «Металлург» хотя и пропустил первым, но выглядел на голову выше нынешнего «Ак Барса». Магнитогорск переиграл Казань за счет четкой игры в пас и быстрых переходов в атаку через эти самые точные передачи. Гости практически не играли через вброс шайбы, дорожили ею и хорошо двигались на льду. Игра «Ак Барса» же (за исключением тройки технарей Кагарлицкого и Галимова) сводилась к попыткам перебегать гостей.

Илья Воробьев показал слабости «Ак Барса», которые на фоне лидера КХЛ выглядели настолько явно, что можно уже в октябре честно признавать — такому «Ак Барсу» в плей-офф не светит ничего.

— Эта игра нам очень много вопросов преподала. Наверное характер важнее, а красота уходит на второй план. Надо было чуть по-другому играть, — обтекаемо рассуждал Квартальнов после игры.

По-прежнему катастрофическое большинство «Ак Барса» и роскошное меньшинство «Металлурга»

Самым опасным аспектом в этой игре для «Ак Барса» была игра спецбригад, и это понимали все в Казани.

В то время как «Магнитка» лучше всех в лиге разрушает чужие попытки реализовать большинство и неплохо использует свои (более 30% реализации большинства), «Ак Барс» находится на самом дне среди команд по реализации большинства. Среди соседей — аутсайдеры «Амур», «Сочи», «Адмирал» и «Сибирь».

У команды Квартальнова в этом сезоне абсолютно не получается забить при розыгрыше лишнего — в сентябре «Ак Барс» смог забросить лишь четыре шайбы при 40 попытках. Так что вскоре поползли слухи, что вот-вот уволят тренера Игоря Горбенко, занимающегося именно игрой в неравных составах.

Утром в день матча помощник Квартальнова Павел Зубов тоже подтверждал важность именно игры в неравных составах:

— Она [игра спецбригад] во всех матчах на первом плане. Позиционно обороняться все научились, а преимуществом в лишнего игрока надо пользоваться. Согласен, что в этой игре огромная ответственность ляжет на спецбригады, — говорил Зубов.

Но по вчерашней игре численное неравенство оказалось не на самом первом месте. Ни одной из попыток игры в большинстве не реализовал ни «Ак Барс», ни «Металлург». Было видно, что команды здорово разобрали друг друга.

Почти все шайбы в этом матче пришли при игре пять на пять. Сначала казанцы разыграли шикарную трехходовку Галимов — Коваленко — Кагарлицкий.

А со второго уже пришло время «Металлурга». Две шайбы после быстрых переходов из защиты в атаку — это то, о чем говорил Зубов утром дня матча. Теоретический разбор тренеров хоккеистам на практике реализовать не удалось.

Более того, последнюю точку в матче «лисы» поставили играя в меньшинстве — вчетвером против шестерых полевых. Это Денис Зернов перехватил и убежал на пустые оставленные Биляловым ворота.

«Магнитка» в очередной раз подтверждает статус лучшей команды по разрушению чужого большинства. И давайте признаем, с казанской слабейшей игрой в неравных составах команде Воробьева справиться было не особо-то и сложно. Абсолютное бессилие при розыгрыше лишнего в очередной раз демонстрирует «Ак Барс».

— Вы правы, нас не устраивает наша игра в большинстве, — отвечал Квартальнов журналистам после матча — Мы стараемся, было несколько шансов и моментов чтобы забить. Но у них команда играет здорово. Нам нужно упрощать. Мало бросков — мало шайб. Эта проблема — она на ладони. Мы ее понимаем и разговариваем об этом, — сказал тренер «Ак Барса».



Тимур Билялов в воротах — не панацея, но без него «Ак Барс» мог проиграть крупно

Уже сколько раз в нынешнем сезоне на послематчевых пресс-конференциях и в болельщицких сообществах поднимался вратарский вопрос. Игорь Бобков, проведший большинство игр «Ак Барса», не перестает держать болельщиков в напряжении неизвестности. То он выдаст шикарный матч «на ноль» в «Зеленом дерби», отразив под 25 бросков, то вновь начнет свои выкрутасы и примется играть по-футбольному, привезя две шайбы от минского «Динамо».

Вчера в воротах наконец появился Тимур Билялов, на которого болельщики «барсов» уже чуть ли не молиться стали на контрасте с его бэкапом. Однако и его игру назвать безупречной на сто процентов вчера было нельзя. По крайней мере в моменте с первой пропущенной шайбой к Тимуру есть вопросы.

Билялов сполна реабилитировался во второй половине игры. А особенно в третьем периоде, когда он выручал уже лежа на льду, быстро перемещался из одного угла в другой, а однажды ему пришлось даже по футбольному подпрыгивать и переводить шайбу за ворота.



Увы, и этого оказалось недостаточно. Возможно, лишь реакция Тимура вчера спасла «Ак Барс» от форменного разгрома.

Эрик Добролюбов