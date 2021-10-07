«Народный контроль»: проблемы уличного освещения, лекарства от ковида и опасные качели

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

За прошедший месяц в систему «Народный контроль» жители Татарстана подали около 5 тысяч жалоб. Количество по сравнению с летними месяцами сократилось более чем на 1 тысячу. Жители Казани стали чаще жаловаться на состояние дорог и качество благоустройства территорий — таких сообщений львиная доля из всех, что поданы с сентября по октябрь. Со схожими проблемами обращаются на портал челнинцы и нижнекамцы. Немало жалоб связано и с невозможностью попасть не то что к узким специалистам, но даже к участковому терапевту. Об этом сообщают жители практически всех крупных районов республики. Негодуют татарстанцы и по поводу отсутствия бесплатных лекарств, которыми должны обеспечивать больных коронавирусом. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Чтобы жить было максимально некомфортно»

Казанец Айрат Н., проживающий в Октябрьском городке Советского района, обратился в систему «Народный контроль» с просьбой убрать запрещающие парковку автомобилей знаки. Он пишет, что «на парковочном участке между домом 10 проезда Ю. Ахметзянова и нового построенного 3-этажного административного здания с обеих сторон необоснованно установили знаки 3.27 «Остановка запрещена». Прошу установить правомерность их установки, в случае нарушения принять меры к их демонтажу».

Его поддержали еще 120 жителей города. В комментариях, которых набралось уже около 20, они высказали недоумение правомерностью установки этих дорожных знаков: «Почему поставили здесь запрещающие знаки? Припаркованные машины вообще никак не мешают проезду. Заработок для эвакуаторов — и все, больше никакой сакральной функции эти знаки там не выполняют». Другие считают, что «мэрия делает все для того, чтобы жить было максимально некомфортно». Айрат Н. отметил, что «этот участок отведен под парковку. Неправомерно поставили знаки, чтобы эвакуаторы увозили оттуда машины».

Решением вопроса занимается столичный Комитет по транспорту, пока у заявки статус «в работе».

Опасная ситуация на дороге успешно разрешилась

Еще одна жительница Казани Алия Х. пожаловалась на то, что на улице Баки Урманче в Приволжском районе «при стройке парковки напротив центра волейбола подвинули забор, убрав тротуар и оставив место для проезда одной машины. Создана опасная ситуация для пешеходов, для жителей дома, к которым даже скорая помощь проезжает с трудом, особенно в час пик».

Ее заявку поддержали еще 56 казанцев. Так, Ирина С. считает сложившуюся ситуацию «издевательством»:

— Наш дом перегородили, убрали все подъезды к дому, чтобы пробраться к нужному подъезду дома 6 (ул. Б. Урманче) экстренной службой (пожарная, скорая) будет потрачено на дорогу десятки минут! В экстренных ситуациях это может стоить чьих-то жизней!

Еще один житель, пожелавший остаться анонимным, написал: «В нашем районе очень много многодетных семей, а также семей с двойняшками. Нам просто-напросто не разойтись с машиной на двойной коляске. Создана катастрофически опасная ситуация».

К счастью, обошлось без катастроф и несчастных случаев — заявка уже благополучно решена. Ответственная за ее исполнение Администрация Вахитовского и Приволжского районов на днях сообщила, что «временное ограждение передвинули».

Бехтеревский детсад без света не первый год



Жительница с. Бехтерево в Елабужском районе Елизавета З. еще в конце сентября пожаловалась на отсутствие освещения в детском саду. В своей заявке она пишет: «Второй год в спальне младшей группы детского сада отсутствует свет, в раздевалке и в коридоре свет включается через раз. Насколько мне известно, об этой проблеме уже сообщалось, но решения так и нет. Опять всю зиму наши дети будут собираться в темноте?!» Ее поддержали еще 8 жителей села.

У заявки по-прежнему статус «в работе», ее решение возложено на исполком Елабужского района.

Фото: edu.tatar.ru

До новостройки — по грязи

Лиана Б. из Набережных Челнов пожаловалась в систему «Народного контроля» на отсутствие асфальтированной дороги для пешеходов возле новостройки на проспекте Яшьлек: «Дом сдан весной этого года ГК «Профит». Для пешеходов нет асфальтированной дороги в сторону проспекта Яшьлек. Кинули просто бетонную плиту , сейчас осенью дожди, грязь везде, район молодой, много маленьких детей. ГК «Профит» и УК «ДомиКо» не решают вопрос».

Об этом же в комментариях написала и Лилия К.: «Невозможно добраться даже до магазина, вся обувь в грязи. Мамочки таскают коляски на руках, так как нет тротуара до дороги. Два жилых сданных дома, около 400 квартир, сотни жильцов. Примите пожалуйста меры!»

Еще одна жительница дома, Татьяна Б., сообщила: «Звонили в УК. Вопрос не решен, хотя обещали рассмотреть на планерке. Ждем быстрейшего решения проблемы!» За решение проблемы проголосовало еще около 60 новоселов.

Заявка жителей нового дома пока в статусе «запланировано», контрольный срок назначен на середину декабря. Ответственность за решение проблемы лежит на челнинском Управлении архитектуры, градостроительного и жилищного развития.

Домой — в полной темноте



Недовольны жители автограда и отсутствием в некоторых районах уличного освещения. Евгений Ш., проживающий возле школы №51 на бульваре Автомобилестроителей, посетовал: «Проходя мимо школы искусств, всегда приходится включать фонарик на телефоне, хотя столб освещения имеется + можно получить травму». Поддержку этой жалобе высказали 35 горожан.

Зинаида В. написала, что ее дочка посещает в этом районе музыкальную школу и вечером там очень темно. Другие жалуются, что по пути «от Московского проспекта к Музыкальной школе искусств №7 и к школе №51 полное отсутствие освещения. Вечером в музыкальной школе идут занятия, детям приходится идти домой в полной темноте», а Айдар Х. предложил «вообще починить все фонари 51-й и 52-й школ».

Решить проблему с уличным освещением должно Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета в срок до 14 ноября. Пока у заявки челнинцев статус «запланировано».

«Антиковидные меры» и отсутствие медикаментов для лечения ковида



Жители нескольких городов Татарстана жалуются на проблемы посещения медиков. Так, челнинка Виолетта М. написала, что «невозможно дождаться приема врача», докторов «нет от слова совсем».

— Что за беспредел? В поликлинике что хотят, то и творят, нет записи к врачам. Уже третий раз прихожу в поликлинику, и нет записи к терапевту, очередь в один кабинет по 40-50 человек, люди сидят с 8 утра и до 16 часов вечера. Это такие антиковидные меры, что люди в узком коридоре с болезнями разной этиологии находятся!? Почему не принимают мер? Нет заведующей, терапевтов! — написала женщина о проблеме в горбольнице №2.

У заявки, которую поддержали 6 человек, статус решенной — ответственный за ее решение Минздрав РТ сообщил в комментариях, что «пациент был на приеме у врача-терапевта 10.09.2021, лечение назначено», однако недовольство таким решением высказали двое челнинцев.

Фото: realnoevremya.ru

Жительница Альметьевского района Регина М., проживающая в городском поселении Нижняя Мактама, пожаловалась на отсутствие льготных лекарственных препаратов в аптеках и аптечных пунктах. Она написала на портале госуслуг, что 12 сентября ей сделали КТ.



— Результат КТ1. Сказали, что лекарства дадут бесплатно. 13.09.2021 приходил участковый, говорит, что лекарств нет. Если они положены по закону, где лекарства? Почему нет поставок? — возмущается автор.

У этой проблемной заявки тоже статус решенной. Республиканский Минздрав ответил на жалобу спустя две недели: «Обеспечение пациентов лекарственными препаратами, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется по мере поступления препаратов в аптечную сеть ГУП «Таттехмедфарм». Выписка рецептов в поликлинике осуществляется своевременно, всем обратившимся пациентам». При этом недовольство таким ответом высказали четверо пользователей системы.

С горки — сразу под качели



Нижнекамцы обратились в «Народный контроль» с просьбой привести в порядок детскую площадку. Марина С. в своей заявке написала, что возле дома №11 на ул. Бызова «детская площадка устанавливается в несоответствии с утвержденной схемой. Нарушены нормы безопасности. На траектории ската с горки установлена боковая балка качелей. На схеме изначально расположение горки в другом месте на безопасном расстоянии от других объектов».

Ее обращение лайкнули 14 жителей близлежащих к игровой зоне домов. Эльвира М. тоже считает расположение горки рядом с качелями травмоопасным объектом для детей и просит исправить ошибку тех, кто неправильно установил игровые элементы. Альбина С. заметила, что «дети, скатываясь с горки, могут не только стукнуться о балку качели, но и попасть под качающиеся качели».

А вот исполком НМР, на который было возложено решение этой проблемы, накануне ответил, что «детские игровые комплексы установлены согласно схемы и спецификации со строгим соблюдением всех зон безопасности». Поэтому заявка получила статус «решена».

«Самозахватчики территории» строят баррикады в Габишево



Житель села Габишево Лаишевского района, пожелавший остаться анонимным, пожаловался 17 сентября на самовольный «захват территории». Он пишет: «На ул. Жемчужная, 13 дом граничит с лесом. Хозяева дома самозахватили территорию, перекрыли вход в лес. Строят баррикады различные». Эту заявку поддержали еще 4 габишевца.

Просьбу решить проблему система возложила на лаишевский исполком. В ответ на жалобу ответственные заверили, что снос ограждения будет завершен до 10.10.2021 г. Заявка пока в статусе «запланировано».