День в истории: арест Туполева, теракт в Волгограде, открытие Магелланова пролива

Чем примечательна дата 21 октября

Сегодня, 21 октября, в разные годы и столетия произошло Трафальгарское морское сражение, в Париже впервые исполнен канкан, в Испании к власти пришло либеральное правительство, в Саратове открылся Солдатский театр революции, в Немецком музее в Мюнхене открылся первый планетарий, а Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ. В этот день родились: шведский химик и инженер, учредитель Нобелевской премии Альфред Нобель, советский кинорежиссер Григорий Рошаль, грузинский советский востоковед, арабист Георгий Церетели, математик, заслуженный деятель науки РСФСР и ректор Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина Михаил Нужин, модель Ким Кардашьян, актриса Кэрри Фишер, актер и режиссер Никита Михалков. В этот день скончались: русский художник, карикатурист-сатирик Петр Шмельков, советский изобретатель в области техники связи, звукового кино и телемеханики Александр Шорин, американский писатель и поэт Джек Керуак, депутат Госдумы в 1995—2003 годах и Госсовета Татарстана в 2004—2009 годах Александр Салий.

Задержание главы Верхнеуслонского района, выставка французских книг и открытие завода «ЗМ Волга»

В 1914 году родился математик, механик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Михаил Нужин. В 1954—1979 годах был ректором Казанского государственного университета. В период его ректорства в университете возникли новые научные направления: бионика, биофизика, биохимия, физика и химия полупроводников, а также был создан вычислительный центр университета. Велось интенсивное строительство и оборудование новых учебно-лабораторных корпусов и общежитий для студентов университета. Возглавлял Совет ректоров РСФСР. Неоднократно участвовал в международных семинарах и конференциях ЮНЕСКО по проблемам университетского образования. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР пятого (1959—1963) и шестого (1963—1967) созывов от Татарской АССР (возглавлял депутатскую комиссию по вопросам образования), а также депутатом Верховного Совета Татарской АССР (1971—1980). Умер в 1983 году, похоронен на центральной аллее Арского кладбища.

Фото: wikipedia.org

В 1937 году был арестован авиаконструктор, создатель самолета Ту-2 (производство первоначально было организовано на заводе №22 в Казани, — прим. ред.) Андрей Туполев. Его обвинили во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации. Вместе с ним были арестованы многие ведущие специалисты ЦАГИ и ОКБ, директора большинства авиационных заводов. 28 мая 1940 года приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах, а также конфискации личного имущества. Его обвинили в руководстве антисоветской вредительской организацией, проводившей диверсионную вредительскую работу. Кроме того, согласно приговору, Туполев с 1924 года был агентом французской разведки и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. По свидетельству Главного маршала авиации Александра Голованова, в разговоре с ним Иосиф Сталин сказал, что не верит в виновность Туполева — компрометирующие факты, рассматриваемые следствием, никакого отношения к содержанию приговора не имели. Находясь в заключении, работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»). В июле 1941 года от дальнейшего отбытия наказания был освобожден со снятием судимости. Туполев был полностью реабилитирован 9 апреля 1955 года.



В 2011 году в Казани во время получения взятки был задержан глава Верхнеуслонского района Александр Тимофеев. СК возбудил уголовное дело о получении взятки главой органа местного самоуправления в особо крупном размере. Осенью 2011 года житель Казани обратился к подозреваемому с просьбой оказать ему содействие в приобретении земельных участков на территории района. Дав согласие, чиновник потребовал за свои услуги вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. 19 октября 2011 года мужчина передал главе района часть требуемой суммы в размере 3 миллионов рублей, однако, посчитав его действия противозаконными, обратился с заявлением в МВД по РТ. Тимофеев был задержан сразу после получения им оставшихся 2 миллионов рублей. В январе 2012 года Верховный суд РТ признал Тимофеева виновным, назначил штраф в размере 300 млн рублей и лишил права занимать руководящие должности в течение 3 лет. Однако бывший чиновник смог выплатить лишь 610 тыс. рублей, и судебные приставы попросили суд изменить наказание. В итоге Верховный суд РТ назначил обвиняемому 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. В общей сложности Тимофеев провел в колонии 3 года и 3 месяца и освободился в ноябре 2015 года.

Фото: tatarstan.ru

В 2015 году на территории особой экономической зоны «Алабуга» состоялось открытие завода антикоррозийных жидких покрытий «ЗМ Волга». В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор «3М Россия» Роберт Николс, гендиректор завода «3М Волга» Евгений Мараховский, гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, представители ПАО «Газпром». Тогда в строй была введена лишь первая фаза завода, впоследствии производство расширилось и увеличилось количество рабочих.

Премии имени Солженицына и ТЭФИ, теракт в Волгограде

В 1917 году в Саратове премьерой спектакля «Гибель «Надежды»» Германа Гейерманса открылся Солдатский театр революции под руководством Дмитрия Бассалыго. По его словам, жизнь сама поставила перед полковым комитетом 92-го пехотного полка требование создать такой профессиональный драматический театр, который был бы созвучен своим репертуаром революционной эпохе и мог бы ответить на запросы солдатских масс 70-тысячного гарнизона Саратова. Вблизи сада «Липки», рядом с театром Очкина находился концертный зал на 800 мест. Было решено занять это здание под театр. Вскоре были образованы основные службы театра, произведен ремонт помещений. Начато было формирование труппы. В основном труппа была сформирована из саратовских актеров, но несколько человек было приглашено из Москвы. Театр просуществовал до 1918 года.

Фото: gazprom-media.com

В 1994 году Академия российского телевидения учредила премию ТЭФИ (от «Телевизионный ЭФИр», — прим. ред.). Первоначальная включала три номинации для художественных, одну для художественно-публицистических, пять для информационных и общественно-политических телепередач. Вручается до сих пор и является российским аналогом американской премии «Эмми».

В 1997 году была учреждена Литературная премия Александра Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. Награждаются премией писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество «обладает высокими художественными достоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы». Обычно премия вручается одному писателю или поэту, но в редких случаях может быть поделена между двумя кандидатами. Лауреатом премии автор может стать только один раз. Премия вручается начиная с 1998 года. Имя лауреата объявляется в первой неделе марта, а церемония вручения премии проходит в последнюю неделю апреля в Москве в помещении Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.



Фото: 34.mchs.gov.ru

В 2013 году в Волгограде взорвался автобус ЛиАЗ-5256, перевозивший пассажиров в Красноармейском районе города. Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, изготовленного из двух тротиловых шашек и двух гранат, начиненных поражающими элементами — шурупами и металлической стружкой. Мощность взрыва составила 500—600 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли восемь человек, включая террористку, ранено 37 человек (30 из них были госпитализированы). Также среди пострадавших числятся случайные прохожие и водители автомобилей, которые в момент взрыва находились рядом с автобусом. Террористкой-смертницей оказалась 30-летняя уроженка Республики Дагестан Наида Асиялова, находившаяся в федеральном розыске. Асиялова прибыла в Волгоград из Махачкалы на рейсовом автобусе, следовавшем в Москву. Она вышла из автобуса в районе Волгоградской академии МВД примерно за час до совершения теракта. 20 ноября 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Мурад Касумов, организовавший теракт, был уничтожен в Махачкале. Именно он дал указание Дмитрию Соколову изготовить бомбу, взорвавшуюся в Волгограде. Дмитрий Соколов был уничтожен в ходе операции под Махачкалой спецслужбами РФ 16 ноября 2013 года. В ходе телефонных переговоров с сотрудником правоохранительных органов Соколов сообщил, что именно он собрал взрывное устройство, приведенное в действие в Волгограде. В начале декабря 2013 года дело о теракте было закрыто в связи со смертью всех лиц, кому могло бы быть предъявлено обвинение в данном преступлении

Открытие Магелланова пролива, Трафальгарское сражение и катастрофа Boeing 727-224

В 1520 году мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, впоследствии названный Магеллановым. 21 октября, спасаясь от стихии, флотилия Магеллана обогнула мыс Дев, устремилась на запад, в бухту, и вскоре достигла узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Посылая два корабля в разведку, Магеллан почти не надеялся на счастливый исход и уже начал приготовления к зимовке. Однако корабли-разведчики вернулись через 4 дня с радостной вестью: за 2 дня пути на запад вода все время оставалась соленой, а лодка часто не доставала до дна — это не устье реки и впереди возможен пролив. Флотилия вошла в проход и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов. 28 ноября 1520 года корабли Магеллана вышли в неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной, за что Магеллан назвал этот океан Тихим. Путь по проливу занял 38 дней. На долгие годы Магеллан останется единственным капитаном, прошедшим опасный пролив и не потерявшим ни одного корабля. Магеллан дал проливу португальское название праздника Всех Святых — Estreito de todos os Santos, однако позже испанский король изменил его, дав испанское название в честь Фернана Магеллана — Estrecho de Magallanes.

Фото: wikipedia.org

В 1805 году у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис произошло историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами — Трафальгарское сражение. Английская эскадра из 27 линкоров и четырех фрегатов под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона разгромила франко-испанский флот из 33 линкоров и пяти фрегатов под командованием французского адмирала Пьера Шарля Вильнева. В результате битвы Франция и Испания потеряли двадцать два корабля, в то время как Великобритания — ни одного. Трафальгарский триумф принес Англии более ста лет безраздельного мирового господства на морях. Победа Великобритании подтвердила морское превосходство страны, установленное в XVIII веке. После поражения Наполеон оставил свой план нападения на южную часть Англии и начал войну против двух других главных сил Европы: России и Австрии.

В 1989 году в окрестностях Тегусигальпы (Гондурас) потерпел катастрофу Boeing 727-224 компании TAN-SAHSAruen, в результате чего погиб 131 человек. Авиалайнер выполнял рейс SH414 из Сан-Хосе в Тегусигальпу с промежуточной посадкой в Манагуа. До подхода к завершающей остановке полет прошел без замечаний. На борту находились восемь членов экипажа и 138 пассажиров. Известно, что среди них были 15 граждан США. Установив связь с диспетчером, экипаж получил указание, что посадка будет осуществляться на полосу 01. Аэропорт Тонконтин города Тегусигальпа окружен горами, и заход на посадку включает в себя три поэтапных снижения. По свидетельствам очевидцев, погодные условия были сложными. Находясь в 11 милях от аэропорта на высоте 7 600 футов самолет начал непрерывно снижаться по направлению к аэропорту, идя ниже установленной траектории. В 4,8 мили от торца полосы летящий на высоте 4 800 футов над уровнем моря Boeing в посадочной конфигурации врезался в гору Серро-де-Хула. От удара самолет разорвало на три части, он загорелся. В катастрофе выжили четыре члена экипажа и 11 пассажиров. На 2019 год это крупнейшая авиакатастрофа на территории Гондураса и во всей Центральной Америки.